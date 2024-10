Wil jij de gebroeders Gallagher meenemen naar het grote Oasis-Reunion-Spektakel-evenement na Kontinentaleuropa? De band kan uitkijken naar een nieuwe wereldtournee en al het andere ontdekken.

Oasis greifen noch einmal an – in Amerika. De band zal immers een kans kunnen krijgen in de familie van muzikale Britten.

Ähnlich bescheiden hoed de Band de nieuwe Tourdaten auch auf X, ehemals Twitter, angeniekt. Dort heißt es: „Amerika. De oase komt. Ik heb de kans om het te zien, dat is wat ik wil dat het is.“ Damit speelt Oasis selbstironic auf de Fakt an, dat is de hele grote Durchbruch in Amerika, niet gegeschafft haben.

Met de nieuwe Hype im Rücken wollen sie das nun offenbar nachholen. Ik plant al jaren sinds mijn vakantie in Groot-Brittannië en Ierland, maar ook in de VS, Canada en Mexico. De Vorband für alle Amerika-Konzerte was de Amerikaanse indieband Cage the Elephant.

Fans die geïnteresseerd zijn in het bijwonen van de Tour moeten zich vóór 3 oktober inschrijven tijdens de voorverkoopdata. De normale Vorverkauf begint dan bij Freitag, op 4. Oktober – wenn es then nor Karten geben sollte. Europäische Oasis-Fans vom Festland genieten nog wat meer in die Röhre.

Deze eeuwige broers Liam en Noel Gallagher zijn in 2009 met groot succes, wat betekent dat ze zich bij de culturele band kunnen aansluiten en solo kunnen spelen met hun eigen bands. Gerüchte über een Reunion heelten sich über al die jaren, ben 27. Augustus 2024 sießlichen sießlich an.