Lewis Hamilton moest toegeven dat hij eerder in zijn auto had geplast nadat hij een leugendetectortest had ondergaan.

De Mercedes-ster begint het seizoen 2023 in Bahrein in de hoop terug te vechten na een teleurstellend jaar vorige time-out.

Getty Hamilton zoekt dit seizoen naar verbeteringen

Sky Sports F1 Hamilton moest door Sky Sports een leugendetectortest afleggen

De W14-auto van de Duitse constructeur was vanaf het begin slecht, waardoor Hamilton en teamgenoot George Russell vochten om de schrootjes.

Red Bull-ster Max Verstappen profiteerde volledig en won een tweede opeenvolgende titel, waarbij Ferrari te veel fouten maakte toen ze probeerden Charles Leclerc en Carlos Sainz competitief te maken.

Hamilton bleef gekwetst terwijl hij jaagde op een record achtste Drivers ‘Championship en vooruitlopend op de nieuwe campagne wilde Sky Sports de feiten op een rijtje zetten.

De in Stevenage geboren superster liet zijn lichtere kant zien en onthulde alles, met een paar leugens om bestwil, voordat hij door de machine werd betrapt.

Nadat hij had bevestigd dat hij Lewis Hamilton was, werden de vragen lastiger, hoewel het erop lijkt dat hij loog dat hij zenuwachtig was geworden voor de test.

De coureur hield naar waarheid vol dat hij nooit tegen teambaas Toto Wolff heeft gelogen, wat niet verwonderlijk is gezien de ondermaatse prestaties van hun auto de laatste tijd.

AFP Hamilton hoopt dat de auto na kwalificatie beter presteert

Hij stond er vol vertrouwen op dat hij Wolff en Russell in een armworsteling kon verslaan, maar toen het op de grote vraag aankwam, kwam de leugendetector goed tot zijn recht.

Nadat hem was gevraagd of hij in zijn auto had geplast, lachte Hamilton terwijl hij zei dat hij dat niet had gedaan.

De detector stelde echter vast dat dit een leugen was. “Ik heb – een keer,” moest hij toegeven.

En toen hem werd gevraagd of hij in de Formule 1 zou blijven en voor zijn achtste titel zou strijden, antwoordde hij naar waarheid: “Ja.”

Wat kan betekenen dat we Hamilton nog minstens een jaar op de grid zien, gezien hun huidige verwachtingen voor 2023.