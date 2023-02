Voormalig Wales-rugbyster Gavin Henson is misschien een naam die velen zich herinneren voor zijn tijd buiten het veld, maar hij was een speler op het veld.

Beschouwd als de ‘David Beckham van rugby’ vanwege zijn enorme profiel, knappe uiterlijk en popstervriendin, had Henson ook een geweldige nauwkeurigheid met zijn voeten.

Getty – Medewerker Gavin Henson en Charlotte Church hadden vijf jaar een relatie

Maar dat is nu allemaal verleden tijd, aangezien Henson sindsdien zijn leven in de schijnwerpers heeft gezet voor een meer eigenaardige levensstijl met het runnen van een pub in Wales.

Naast zijn vrouw Katie is de 41-jarige nu te vinden bij The Fox in de Vale of Glamorgan, terwijl de enige vergelijking met Beckham nu het feit is dat hij voetbal speelt in plaats van rugby.

Nu een verdedigende middenvelder voor pubteam Super Fox United, zou Henson waarschijnlijk met een ronde bal hebben gespeeld als zijn vader hem niet naar rugby had geduwd.

In een gesprek met The Times grapte Henson Sr: “Hij geeft mij de schuld, zegt dat hij de Gareth Bale van zijn tijd had kunnen zijn.”

“Als je dat had gedaan, hadden we een grotere pub gehad”, was het antwoord.

Maar zoals Beckham of Bale, die de goederen voor hun land bedachten, deed Henson het ook.

In 2005, toen de klok tikte in een uitputtende Six Nations-clash tegen Engeland, zei fly-half Steven Jones tegen Henson dat hij de schoppende taken moest overnemen voor een straf van 43 meter.

Getty-afbeeldingen – Getty Gavin Henson leverde enkele huiveringwekkende tackles af op Matthew Tait voor zijn wedstrijdwinnende penalty

Het publiek in het Millenium Stadium werd stil toen de gebruinde jongen met stekelig haar de bal perfect tussen de palen schoot, wat Wales op weg zette naar een historische overwinning tegen de WK-houders die uiteindelijk leidde tot de Grand Slam.

Blessures eisten hun tol van de fly-half, die ook vleugelverdediger en in het centrum kon spelen, en uiteindelijk verloor hij het vertrouwen van zijn coaches vanwege zijn gebrek aan conditie en een bloeiende carrière liep op een sisser af.

Hij zei: “Ik worstelde gewoon met mijn lichaam. Als ik het wat eerder had geweten, was ik er veel beter in geweest. Ik heb vrede met wat ik heb bereikt.

“Waar mijn zwakte was – en ik had hier waarschijnlijk hulp bij nodig – kijk je naar (Cristiano) Ronaldo of (Lionel) Messi, (denk) ‘Hoe blijven ze het doen?’ Ik denk dat ze gewoon nieuwe doelen hebben gesteld.

“Mijn doel was altijd: spelen voor Wales, spelen voor British Lions. Toen ik dat had bereikt, stelde ik geen nieuw doel.

Getty – Medewerker Henson en Church hebben samen twee kinderen

Getty-afbeeldingen – Getty Henson was een grote fan van Cantona

“Ik had het gevoel dat ik had bereikt wat ik wilde. Ik bereikte de top van de berg en daar was niet veel. Ik ben er toen naar beneden gevlogen.”

Henson speelde 33 keer voor Wales en heeft één Lions-pet, maar werd nieuwswaardig op zowel de voor- als achterpagina’s vanwege zijn relatie met de Welshe popzangeres Charlotte Church, met wie hij twee kinderen heeft.

Hun wervelende relatie eindigde slechts zes weken nadat hun verloving in 2010 was aangekondigd.

Hij zegt: “Ik had beter kunnen zijn voor het spel. Heeft het mensen in het verkeerde keelgat geschoten? Misschien. De aandacht, of hoe ik was? Ik weet het niet. Schreeuwen we nu om een ​​persoonlijkheid om in het spel te zijn? Waarschijnlijk wel.

“Ik kijk graag naar voetbal, zie je. Ik keek altijd naar Man United. Eric Cantona, Ryan Giggs, de flamboyante voetballers, witte laarzen.

Getty Henson maakte 33 interlands voor Wales

“Ik hield van de entertainers. Ik werd gedreven door voor de coach te spelen, maar ook voor de fans – ik wilde gewoon entertainen. Ik weet niet waarom, maar zo was ik.

“Ik wilde geen pogingen scoren, ik wilde niet zo in de schijnwerpers staan. Ik zette er liever mensen in. Ik zou graag denken dat ik helemaal niet egoïstisch was.

“Maar het waren best wel 33 caps, toch? Ik heb wel een stempel op het spel gedrukt. Sommige mensen krijgen 50-60 games en je kunt je hun momenten niet echt herinneren.

Nadat hij in 2009 met onmiddellijke ingang was vrijgelaten bij Ospreys, had Henson korte periodes bij Saracens, Toulon, Cardiff Blues en London Welsh.

Zijn tijd in Frankrijk werd verwoest door een vermeend gevecht met zijn teamgenoten tijdens een avondje uit, terwijl hij uit Cardiff werd ontslagen nadat hij zich tijdens een vlucht van 7 uur ’s ochtends had misdragen door alcohol.

Blessures volgden hem van club naar club en Henson hing uiteindelijk zijn laarzen op in 2019, werd een tijdje arbeider voordat hij met Katie Wilson Mold trouwde en huisbaas werd.

Henson zei: “Mijn vriend zette me onder druk om (de pub) te kopen. Ik naderde het einde van mijn carrière en het zat hier al 18 maanden, twee jaar.

“Het was niet leuk voor het dorp en ik had na het rugby iets te doen nodig en bezig te zijn, niet om te rouwen om rugby en depressief te worden, zoals iedereen zegt. Maar pas op met wat je wenst, want dit is zo vol.”

En het is een groot sportweekend voor het personeel, met Wales dat Engeland ontvangt in Cardiff, maar Henson werkte niet.

In plaats daarvan nam hij zijn vrouw mee naar het Principality Stadium om haar een voorproefje te geven van zijn vorige leven, hoewel de nederlaag van 20-10 niet leuk zal zijn geweest.

Dan gaat hij terug naar pints trekken en Sunday League.