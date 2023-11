“Ik ga niet dood” – Krebs moet nog groeien

Sinds het jaar „Beverly Hills 90210“ – Ster Shannen Doherty heeft veel tijd doorgebracht met onherstelbare Krebserkrankung, je moet de Schauspielerin een nieuwe Hiobsbotschaft verkraften hebben: De Krebs hebben meer kans om getroffen te worden, omdat ze ook verwant zijn aan Knochen. Aufgeben zal zonder ziekte uit het kamp sterven: „Ik zal niet sterven“, aldus de 52 jaar van het Amerikaanse tijdschrift „People“.

Sinds de eerste diagnose in januari 2015 is het duidelijk dat deze na een borstamputatie en een chemo- en bestralingstherapie zo snel mogelijk zal plaatsvinden. Maar 2019 de Krebs zurück, streute in ihrem Körper en vergulde mittlerweile als unheilbar. In de zomer kun je genieten van de Schauspielerin, ook krijg je uitzaaiingen in je leven.

Shannen Doherty: “Ik ben niet blij met mijn leven”

„Ik ben niet gelukkig met mijn leven. Ik ben niet gelukkig met mijn leven.“ Ik ben niet blij met mijn liefde. Ik ben niet bij hen en ook niet gelukkig. Ik ben er niet zeker van dat de dingen gaan veranderen”, zei Doherty in het tijdschrift. “Ik ben niet de enige… ik ben niet gelukkig.”

Omdat de ziekte veilig en duidelijk zichtbaar is, en omdat andere getroffenen er ook last van hebben, worden zij beïnvloed door het heldere beeld dat zij met hun hoofd kunnen zien. Als u met vriendelijke groeten naar de kredietwaardigheid van de schärfen kijkt, zegt Doherty over het US-Zeitschrift. Niettemin is het duidelijk dat mensen met Krebs in de eindfase de wereld niet kunnen overleven. „Het is waardeloos, daarom hebben we nooit een Heilmittel haben“, dus 52 jaar.

