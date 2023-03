WAARSCHUWING: dit verhaal bevat verontrustende details:

Een First Nation in het noorden van Manitoba, die aan het bijkomen is van verschillende recente zelfmoorden en een grote brand waardoor verschillende gezinnen zonder huis kwamen te zitten, heeft de noodtoestand uitgeroepen.

Chief Jordna Hill heeft maandag de noodtoestand uitgeroepen voor Shamattawa First Nation.

Tijdens een persconferentie legde hij uit dat de verhuizing een reactie was op verschillende zelfmoorden in de afgelopen weken, evenals een brand die huizen van acht families verwoestte op een moment dat de gemeenschap geen brandblusapparatuur had.

“Deze diensten zijn dingen waar andere gemeenschappen van worden voorzien, en we lijken ervoor te moeten vechten”, zei hij.

“Geweld in Shamattawa komt allemaal voort uit sociale problemen. Huisvesting is overvol en leidt tot gezinsdruk die verslavingen aanwakkert. Ik vrees dat dit helaas slechts het beginpunt is, tenzij er onmiddellijk iets wordt gedaan.”

Hill zei dat 70 procent van de lokale bevolking jonger is dan 30 jaar.

Chief Jordna Hill zegt dat een breed scala aan sociale uitdagingen de jeugd in Shamattawa First Nation treft, hier vanuit de lucht gezien in december 2020. (Austin Grabish/CBC)

Hij suggereerde dat de laatste tragedies passen in een bredere reeks sociale uitdagingen waarmee jonge mensen in Shamattawa worden geconfronteerd die “een toekomst nodig hebben” maar “niet verder kunnen kijken” rond Shamattawa, ongeveer 350 kilometer ten zuidoosten van Churchill en 745 kilometer ten noordoosten van Winnipeg.

Hij zei dat de stijgende kosten van levensonderhoud – gecombineerd met ontoereikende recreatie- en onderwijsmogelijkheden in de afgelegen gemeenschap – de bestaande druk vergroten die voortkomt uit het intergenerationele trauma van residentiële scholen en de Sixties Scoop.

“Er is geen steun voor ouders en kinderen en het heeft onze mensen losgekoppeld”, zei Hill. “Het zijn niet alleen de taal en waarden. Het zijn de verbindingen tussen ouders en kinderen waar we mee te maken hebben.”

Hill deelde het verhaal van een jong meisje dat een paar weken geleden door zelfmoord stierf, en zei afgelopen woensdag dat de moeder ook door zelfmoord stierf.

“Ik ben moe, ik ben gekwetst en ik ben pissig.”

Geen apparatuur voor branden

De brand die acht gezinnen zonder huis achterliet, begon donderdagochtend en verwoestte een gebouw met meerdere appartementen in de gemeenschap. Iedereen is veilig uit het gebouw gekomen.

Destijds zei Hill dat de First Nation geen uitrusting heeft om dergelijke branden te bestrijden. Het heeft één brandweerwagen, maar die stond op dat moment te wachten om gerepareerd te worden in Winnipeg, zei Hill.

Het gebrek aan apparatuur betekende dat het enige dat de gemeenschap kon doen, was het vuur zichzelf laten doven, zei Hill.

De situatie is urgent omdat het winterseizoen op de weg ten einde loopt, waardoor er weinig tijd overblijft om woonwagens voor de bewoners in de gemeenschap te krijgen, zei Hill. Shamattawa heeft het hele jaar door geen wegverbinding met grotere centra.

Het vuur, dat een gebouw met meerdere eenheden verwoestte, woedt donderdagochtend in Shamattawa First Nation. (Ingezonden door Jordna Hill)

Shamattawa is de tweede Manitoba First Nation die de afgelopen week de noodtoestand heeft uitgeroepen.

O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation, ongeveer 130 kilometer ten noordwesten van Thompson, kondigde hun verklaring op 7 maart aan na de recente dood van drie mensen.

Vergadering van Manitoba Chiefs Grand Chief Cathy Merrick en andere First Nations-leiders zaten naast Hill terwijl hij lange pauzes nam tussen het delen van details van de recente gebeurtenissen tijdens de persconferentie van maandag.

Merrick zei dat er in Shamattawa niet genoeg geestelijke gezondheidszorg en andere vormen van ondersteuning zijn die stedelijke gemeenschappen als vanzelfsprekend beschouwen.

“Onze mensen zijn wanhopig”, zei ze. “De regeringen moeten wakker worden en voor onze First Nation-bevolking zorgen.”

Vergadering van Manitoba Chiefs Grand Chief Cathy Merrick veegt de tranen uit haar ogen op de persconferentie in Winnipeg op maandag nadat ze er bij de provinciale en federale regeringen op had aangedrongen om afgelegen First Nation-gemeenschappen zoals Shamattawa beter te ondersteunen. (CBC)

Ze zei dat dit niet de eerste keer is dat Shamattawa de noodtoestand uitroept in verband met zelfmoorden.

“Het lijkt zo normaal om dat nu te horen, en dat zou niet zo moeten zijn”, zei ze.

“Hopeloosheid heeft onze mensen naar een plek gebracht waar ze niet hoeven te zijn, en die hopeloosheid is het gevolg van het gebrek aan adequate diensten.”

Chief Shirley Ducharme van O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation roept de federale en provinciale regeringen op om onmiddellijke hulp te bieden in de vorm van crisisondersteuning voor mensen die worstelen met trauma, verslaving en geestelijke gezondheidsproblemen.

Grand Chief Garrison Settee van Manitoba Keewatinowi Okimakanak, een politieke belangenbehartigingsorganisatie die 26 First Nations in het noorden van Manitoba vertegenwoordigt, zei dat wat zich ontvouwt het product is van “jarenlange verwaarlozing” door regeringen die er niet in slagen afgelegen gemeenschappen zoals Shamattawa financieel te ondersteunen.

“De sociale gevolgen die dit heeft gehad voor hun First Nation zijn verwoestend”, zei Settee.

“Wat is er nodig voor regeringen om te reageren? Wat is er nodig voor de regering om de adequate ondersteuningssystemen aan deze First Nation te bieden?”

Als jij of iemand die je kent het moeilijk heeft, kun je hier hulp krijgen: