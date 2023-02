Op een donkere dag zal een persoon met een fris gezicht in een laboratoriumjas proberen een oude Spoon-plaat uit mijn oude, knoestige handen te lokken. En op die dag zal er een worsteling zijn.

Ik zal dat juwelendoosje niet gemakkelijk loslaten, en ik kijk uit naar de dag dat ik, met alle kracht die ik nog heb, die jeugd kan onderwijzen over cd’s.

Ongeveer 82 miljoen mensen in de VS betaalden voor muziekstreamingdiensten vanaf 2021. In 2022 bereikte de vinylverkoop een belachelijke 43 miljoen in de VS.

Maar hier ben ik dan, ik zweer de laatste persoon op aarde te zijn die cd’s koopt.

Het gaat niet zozeer om de cd’s zelf. Liefhebbers van vinyl (een groep waartoe ik mezelf reken) zullen het hebben over geluidskwaliteit en grote, mooie albumhoezen. Cd’s bieden niet veel charme. Niemand zal ooit een cd spelen en tegen zichzelf mompelen terwijl hij een kop hete thee vasthoudt: “Mmm, zo warm.”

Dit gaat over de voortdurende strijd om controle over mijn eigen geliefde muziekcollectie. Het gaat over hoe ik, met wilde ogen gefrustreerd, een heuvel koos om op te sterven. Een heuvel volledig gemaakt van compact discs.

Ik wil nu van de gelegenheid gebruik maken om mijn vader de schuld te geven.

Nou, schuld is niet helemaal terecht. De man is een kampioen. Hij is ook een voormalig radio-dj met genoeg vinylplaten om ooit het Carson Family-mausoleum te bouwen. Het punt is dat je Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band — met de knalgele gatefold, bloedrode achterkant en al die kleurrijke chaos op de voorkant — in de handen van een 6-jarige en niet verwachten dat er iets gebeurt.

De collectie van mijn vader voelde altijd magisch aan. Het was een enorme fysieke aanwezigheid die dateerde van vóór mij en diende als bewijs van een versie van hem voordat hij mijn vader was. Het was belangrijk genoeg om niet uit verschillende verhuiswagens te worden gegooid terwijl mijn familie in de loop der jaren van Texas naar Californië naar Georgia naar Tennessee trok.

Ik heb nooit overwogen niet een eigen verzameling aan het opbouwen.

Dus begon ik de mijne twee jaar later, in een tijd waarin cassettes terrein verloren aan cd’s en vinyl gewoon was over. Op een cruciaal moment toen ik mijn eerste album kocht, koos ik mijn formaat en koos ik voor een cd van het album dat ik aan het kopen was, omdat cd’s, zo werd mij verteld, de toekomst waren.



Lang geleden, in 2007, deden onderzoekers van de Universiteit van Winchester in het Verenigd Koninkrijk een onderzoek naar waarom mensen muziek verzamelen. Een van de belangrijkste redenen is dat mensen een culturele autobiografie proberen te construeren die facetten van zichzelf vertegenwoordigt — de goede, de slechte en de boybands.

Dat is zeker waar voor mij. Ik rangschik mijn cd’s in de volgorde waarin ze voor mij relevant waren. Mijn cd-rekken zijn als een ijsmonster uit de Arctische kern, waarbij elke plank een tijdperk van mijn leven vertegenwoordigt. De meest overvolle plank is van de universiteit, toen alles belangrijk klonk en mijn vrienden en ik vrijdagmiddag afzetten om naar de platenwinkel te gaan. Eén blik op Wincing the Night Away by the Shins uit 2007 en ik ben terug in mijn eerstejaars studentenhuis en hang een poster op van (wat nog meer?) Sgt. Peper.

Natuurlijk zijn er nog andere redenen waarom ik cd’s koop. Ten eerste wil ik dat de artiesten waar ik om geef mijn geld aannemen, zodat ze de muziek kunnen blijven maken waar ik op leun voor elk hoogtepunt, dieptepunt en tussenpunt in mijn leven.

Ook liner notes, man. Waar moet ik anders leren wie welk nummer heeft geschreven en welk obscure R&B-nummer uit de jaren 70 op welk nummer is gesampled, zodat ik mijn vrienden kan vervelen?

Nog een reden: ik wil het. Dus ik doe.

Farao Khufu kreeg een piramide. Laat me een paar stapels van een verouderd mediaformaat hebben.

Dat wil niet zeggen dat ik iets tegen andere formaten heb. I eigen vinyl. Ik heb een abonnement op een streamingdienst. En ik geef toe dat het moeilijker is geworden om de cd-aankopen vol te houden, deels omdat ik naar elk album kan luisteren dat ik wil op de dag dat het uitkomt en ik de kans heb om met mezelf te discussiëren of een plaat belangrijk genoeg is om een plaats in mijn autobiografie van albums.

Bovendien zijn er genoeg momenten waarop ik mijn platenwinkel in de buurt binnenloop, terwijl ik probeer mijn geld lokaal te houden, en gewoon niet vind wat ik zoek.

Als gevolg hiervan is mijn verzameling onvolmaakt. Er zijn albums die ik ben vergeten te kopen. Of albums die ik digitaal heb gekocht en die betekenisvol waren, maar niet vertegenwoordigd zijn op mijn cd-plank.

Maar ik probeer het. Ik probeer het altijd.

Er is een laagliggende droefheid die ik ben gaan voelen terwijl mijn muziekcollectie zich uitspreidt over verschillende kamers, harde schijven en zelfs servers. Als ik tegenwoordig een nieuwe artiest of band tegenkom, stel ik mezelf een aantal vragen: als ik het nooit koop, is het dan nog steeds van mij? Moet het de mijne zijn? Maakt dat voor mij dan minder uit? Zou het op cd hebben dat specifieke gevoel veranderen van het vinden van een album dat voor mij waarschijnlijk altijd zal klinken als het vroege voorjaar van 2019?

Ik ga niet de moeite nemen om erachter te komen, want hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk zullen koop het. En als die jongen in de laboratoriumjas me komt halen, mep ik hem ermee weg.