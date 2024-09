Seine Unterschrift dürfte für Wirbel sorten!

Na een leven in de Eishockey-Ruhestand sterven Löwen Frankfurt Ex-NHL-ster Thomas Greiss (38). Een Verpflichtung mit Geschmäckle.

In de Vergaanheit Greiss hatte in den sozialen Netzwerken für morere Eklats gesorgt. Dus de bekentenis van de fans van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump (78) 2017 en de andere kant van de relatie tussen Trump en Hillary Clinton tijdens de dood van Adolf Hitler.

In de reacties hier staat: „None verhaftet, no verurteilt, genauso innocent zoals Hillary“. Dat was een foto van de Führers van de Nationaal-Socialisten.

En dat is niet goed – de Skandale Goalies zijn sinds 2006 in de VS verder gegaan!

Greiss zelfs een fotomontage, dat Troef met een heldere kijk op de zaak en de verachtelijke woorden van Clinton aan de andere kant, evenals met “Gefällt mir”.

Ik ben bezig met een interview met mezelf Ijshockey -Nieuws. Greiss: “Ik ben heel blij. Ik ben blij dat ik ook lid ben van andere mensen en tolerant ben.” Daar zeggen ze: “Ik ben een nationaal-socialist en ik ben geen radicaal-rechts.”

De Deutsche Eishockey-Bund (DEB) heeft kritiek geuit op de gewone fans. De huidige Verbands-Vizepräsident Marc Hindelang zu „Sport1“: „Grundsätzlich als Hitler een No-Go is, dat is allemaal duidelijk. Es gibt Dinge, die gehen in Deutschland nicht. Aangezien Thomas Greiss geen nazi is, aangezien de belangrijkste Botschaft dat wel is.”

2021 wordt een succes voor de National Mannschaft. Sportdirecteur Christian Künast: “Zolang de huidige sportactiviteiten verantwoord zijn, zal er geen vervolg komen van Thomas Greiss. We kunnen onze signalen begrijpen, zodat we ze kunnen begrijpen, die in de Satzung stehen, nicht zu hundert sicher signal.”

Greiss hatte im Vergangen Sommer nach 14 Saisons in de Noord-Amerikaanse profielen NHL en insgesamt 368 Spielen seine Karriere bij de St. Louis Blues offiziell det. Tussen 2003 en 2006 waren we allebei actief in de regio Keulen.

Met positieve feedback reageert Frankfurt op de teleurstellingen van Torhüter Jussi Olkinuora en Cody Brenner. Beide Lowes werden vergezeld door Greiss‘ Keepersduo met Rodion Schumacher.

Schon am Freitag (19.30 uur) er was een sein in Ingolstadt LEVEREN-Comeback geboren.