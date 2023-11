Ihre Stimme kann verraten, ob Sie Typ-2-Diabetes haben

Die zentralen Thesen Ein neues Modell der künstlichen Intelligenz (KI) könnte in der Lage sein, eine Person an Typ-2-Diabetes anhand nur kurzer Stimmausschnitte zu erkennen.

Die Forscher sagen, dass Menschen mit Diabetes eine diabetische Neuropathie oder Nervenschäden entwickeln können, die ihre Stimmfunktion beeinträchtigen und möglicherweise zu Veränderungen in der Tonhöhe und Stärke ihrer Stimme führen können.

Das Screening und die Diagnose von Typ-2-Diabetes umfassen derzeit Fragebögen, Bluttests und Glukosetoleranztests.

Die häufigste und genaueste Methode zur Diagnose von Diabetes, einschließlich Prädiabetes und Typ 2, sind Blutuntersuchungen. Eine neue Studie legt jedoch nahe, dass Typ-2-Diabetes auch an der Stimme einer Person erkennbar sein könnte.

Forscher von Klick Labs haben ein Tool mit künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt, das anhand von nur sechs bis zehn Sekunden seiner Stimme in Kombination mit grundlegenden Gesundheitsinformationen wie Alter, Geschlecht, Größe und Gewicht feststellen kann, ob eine Person Typ-2-Diabetes hat. Das KI-Modell war bei der Diagnose von Typ-2-Diabetes bei Frauen zu 89 % und bei Männern zu 86 % genau.

„Unsere Vision ist es, eine Screening-Methode zu entwickeln, die einfach und bequem ist und die Belastung und die damit verbundenen Kosten der aktuellen Bluttests verringert“, sagte Yan Fossat, Vizepräsident von Klick Labs und Hauptforscher der Studie, gegenüber Verywell. „Das sprachbasierte Screening ist im Vergleich zu den Standard-Bluttests äußerst zugänglich. Ein Stimm-Screening-Tool könnte außerhalb von Laboren oder Arztpraxen implementiert werden und die Mobiltelefone der Menschen nutzen.“

Hier erfahren Sie, was Sie sonst noch über die Studie wissen müssen, unter anderem darüber, wie sich Diabetes auf die Stimme einer Person auswirken kann und ob Experten glauben, dass ein KI-Modell ein neues Screening-Tool für Diabetes werden könnte.

Auf Hinweise achten

Für die Studie rekrutierten Fossat und Kollegen 267 Teilnehmer in Indien. Sie stellten fest, dass 192 der Teilnehmer (79 Frauen und 113 Männer) keinen Diabetes hatten. Bei den anderen 75 (18 Frauen und 57 Männer) wurde zuvor Diabetes diagnostiziert.

Alle Teilnehmer zeichneten mithilfe einer Smartphone-App auf, wie sie zwei Wochen lang bis zu sechs Mal am Tag einen sechs bis zehn Sekunden langen festen Satz aufsagten. Die Forscher analysierten die 18.465 gesammelten Aufnahmen, um sie auf 14 „akustische Eigenschaften“ zu untersuchen. Die Idee war, dass diese Geräusche Stimmunterschiede zwischen Menschen mit Typ-2-Diabetes und Menschen ohne diese Erkrankung zeigen könnten.

Die Forscher berücksichtigten auch andere Stimmmerkmale – wie Veränderungen der Tonhöhe, Stärke und Intensität – die das menschliche Ohr nicht wahrnehmen kann. Mit Hilfe einer Technik namens Signalverarbeitungs- und Stimmanalysesoftware konnten die Forscher subtile Veränderungen in den Stimmen von Menschen mit Typ-2-Diabetes feststellen. Mithilfe dieser Daten trainierten sie ein maschinelles Lernmodell, um anhand eines Sprachclips Vorhersagen über Typ-2-Diabetes treffen zu können.

Jaycee Kaufman, Forschungswissenschaftler bei Klick Labs und Erstautor der Studie, sagte gegenüber Verywell, dass das Team Unterschiede in den Stimmmerkmalen zwischen Männern und Frauen mit Typ-2-Diabetes festgestellt habe.

Kaufman sagte beispielsweise, dass die Stimmhöhe und die Variabilität der Tonhöhe bei Frauen beeinträchtigt seien, während bei Männern die Stärke oder Intensität der Stimme und die Vielfalt der Stärke beeinträchtigt seien.

„Wir glauben, dass dieser Unterschied möglicherweise auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass Männer und Frauen die Komplikationen von Typ-2-Diabetes unterschiedlich erleben, was sich letztendlich unterschiedlich auf die Stimme auswirkt“, sagte Kaufman. „Insbesondere bei Männern kann es im Zusammenhang mit Typ-2-Diabetes zu einer stärkeren Muskelschwäche kommen, während es bei Frauen häufiger zu Ödemen kommen kann.“

Laut Kaufman haben andere Forscher die Stimme genutzt, um neurodegenerative Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson vorherzusagen.

„Die Stimmbildung ist ein komplizierter Prozess, der die kombinierten Wirkungen des Kreislaufsystems, des Atmungssystems, der Muskulatur, des Nervensystems und anderer Systeme im Körper beinhaltet“, sagte Kaufman. „Alles, was diese Systeme beeinflusst, kann Auswirkungen auf die Stimme haben, was die Motivation für diese Arbeit war.“

Warum Diabetes Ihre Stimme beeinträchtigen kann

Menschen mit Diabetes können eine Nervenschädigung entwickeln, die als diabetische Neuropathie bezeichnet wird. In einigen Fällen führt eine Nervenschädigung zu Stimmproblemen wie einer beidseitigen Stimmlippenlähmung. In diesem Zustand können beide Stimmbänder und der Kehlkopf teilweise oder vollständig gelähmt sein.

Typ-2-Diabetes geht auch mit anderen gesundheitlichen Problemen wie Muskelschwäche und Schwellungen einher. Laut Kaufman haben frühere Studien gezeigt, dass die Schwellung die Stimme beeinträchtigen kann.

„Periphere Neuropathie kann die Nerven im Kehlkopf schädigen, was zu Heiserkeit oder Stimmüberanstrengung führt, und Muskelschwäche kann sich im Muskel der Stimmbänder oder des Atmungssystems bemerkbar machen“, sagte Kaufman. „Außerdem kann die mit Ödemen einhergehende Schwellung die elastischen und schwingenden Eigenschaften der Stimmbänder beeinträchtigen, was sich auf die Tonhöhe auswirken könnte.“

Unerkanntem Diabetes eine Stimme geben

Die Studie ist eine der ersten, die zeigt, wie KI bei der Erkennung chronischer Krankheiten helfen kann, sagte Steven Malin, PhD, FACSM, außerordentlicher Professor für Stoffwechsel und Endokrinologie in der Abteilung für Kinesiologie und Gesundheit der Rutgers University, gegenüber Verywell. Malin war nicht an der Studie beteiligt.

Malin sagte jedoch, dass es ohne weitere Forschung noch zu früh sei, um zu sagen, ob die Technologie die Diagnose schneller, billiger oder für Patienten zugänglicher machen wird. Obwohl die Diagnose von Diabetes anhand einer Sprachaufzeichnung faszinierend ist, müssen weitere Studien durchgeführt werden, um herauszufinden, ob die Technologie für Menschen unterschiedlicher Rassen und Altersgruppen funktionieren würde.

Dennoch ist es vielversprechend, ein weiteres Screening-Tool in unserem Arsenal zu haben.

„Selbst wenn die Bewertungen ‚falsch positiv‘ sind, kann die Identifizierung gefährdeter Personen den Menschen die Möglichkeit bieten, Verhaltensänderungen vorzunehmen, die das Risiko mindern“, sagte Malin.

Jaycee Kaufman Wir glauben, dass dieser Unterschied darauf zurückzuführen sein könnte, dass Männer und Frauen die Komplikationen von Typ-2-Diabetes unterschiedlich erleben, was sich letztendlich unterschiedlich auf die Stimme auswirkt. – Jaycee Kaufman

Andere Experten, die nicht an der Studie beteiligt waren, sagten, dass die Ergebnisse zu einem wichtigen Zeitpunkt kommen, da die Zahl der Menschen mit Diabetes steigt und wir bessere Möglichkeiten zur Früherkennung brauchen. Laut dem Diabetes Statistics Report des Centers for Disease Control and Prevention litten im Jahr 2019 14,7 % aller Erwachsenen ab 18 Jahren in den Vereinigten Staaten an Diabetes. Und bei 3,4 % der US-Bevölkerung wurde Diabetes nicht diagnostiziert.

„Angesichts der zunehmenden Prävalenz von Diabetes besteht eindeutig die Notwendigkeit, das Screening zu verstärken, um eine frühere Erkennung von Diabetes und damit eine Diagnose und Behandlung zu ermöglichen“, sagte Priya Jaisinghani, MD, Endokrinologin und Spezialistin für Adipositasmedizin an der NYU Langone Health, gegenüber Verywell .

Fossat sagte, dass ein unaufdringliches und leicht verfügbares Tool wie die von ihnen entwickelte AI-Voice-Methode das Potenzial habe, viele Menschen zu untersuchen und besonders für Patienten in abgelegenen Gebieten nützlich sein könnte. Mehr Vorsorgeuntersuchungen könnten dazu beitragen, die Zahl der Menschen mit nicht diagnostiziertem Diabetes zu verringern.

„Wir glauben, dass ein Screening auf einem Smartphone zugänglicher wäre als ein Bluttest und bei der Untersuchung von Bevölkerungsgruppen hilfreich sein könnte, die möglicherweise größere Schwierigkeiten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung haben“, sagte Fossat. „Darüber hinaus hat eine mobile Screening-Anwendung das Potenzial, große Teile der gefährdeten Bevölkerung zu erreichen und möglicherweise Millionen von Menschen bei der Diagnose von Typ-2-Diabetes zu unterstützen.“

Wie wird Diabetes derzeit diagnostiziert? Anbieter können verschiedene Tests verwenden, um Diabetes zu erkennen und zu diagnostizieren. Jaisinghani sagte, bei diesen Tests gehe es in der Regel um die Messung des Blutzuckerspiegels, um festzustellen, ob jemand Diabetes habe und welchen Typ er habe. Tests wie Blutzucker (Zucker), Glukosetoleranz und Hämoglobin A1C können alle verwendet werden, um herauszufinden, ob jemand Diabetes hat.

Wären sprachbasierte Diabetestests für sich genommen genau?

Jaisinghani sagte, andere Faktoren könnten die Genauigkeit eines diagnostischen Tests beeinflussen, der auf Stimme oder Sprachaufzeichnungen beruht, wie etwa Stimmveränderungen, die auf entzündliche und infektiöse Erkrankungen zurückzuführen sind, neurologische Erkrankungen wie Myasthenia gravis, Nervenverletzungen, die zu Stimmbandlähmungen führen, und Reizungen durch Rauchen oder saurer Reflux, psychische oder somatische Erkrankungen und Stimmstress.

„Es kann auch zu Stimmveränderungen kommen, die weiter untersucht oder durch weitere Tests nach Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Exposition gegenüber Umweltfaktoren und sozioökonomischer Demografie unterschieden werden müssen“, sagte Jaisinghani.

Yan Fossat Wir glauben, dass ein Screening auf einem Smartphone zugänglicher wäre als ein Bluttest und bei der Untersuchung von Bevölkerungsgruppen hilfreich sein könnte, die möglicherweise größere Schwierigkeiten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. — Yan Fossat

Kaufman fügte hinzu, dass man durchaus davon ausgehen könne, dass Stimmschäden die Genauigkeit des Tests beeinträchtigen könnten.

„Als unsere nächsten Schritte planen wir, die Auswirkungen von Krankheit, Rauchen und Stimmschäden auf die Wirksamkeit des Tests zu untersuchen“, sagte sie.

Da die Forschung auf einer begrenzten Stichprobe von Menschen aus Indien basierte, wären laut Malin zusätzliche Studien in verschiedenen Ländern und mit einer vielfältigen Gruppe von Teilnehmern erforderlich, insbesondere da sich Krankheiten je nach Rasse und ethnischer Zugehörigkeit unterscheiden.

Laut Malin besteht eine weitere Einschränkung der Studie darin, dass die Daten von Nichtrauchern stammen und daher nicht auf rauchende Menschen übertragbar sind. Die Daten gelten auch nicht für Menschen, deren Sprache aufgrund anderer Faktoren wie neurologischer Störungen oder Sprachstörungen verändert ist.

Was die Forscher als nächstes planen

Experten sind sich einig, dass mehr Forschung mit größeren Stichprobengrößen durchgeführt werden muss, die besser auf verschiedene Bevölkerungsgruppen anwendbar sind, bevor ein KI-Stimmtest für Diabetes für den Patienten geeignet sein kann.

Jaisinghani sagte, es sei auch wichtig herauszufinden, wie sich Faktoren wie die Dauer einer Diabeteserkrankung sowie die Komplikationen und Begleiterkrankungen der Krankheit auf die Stimme auswirken. Von dort aus müssen Forscher ermitteln, wie die Faktoren für das Screening von Menschen auf Diabetes nützlich sein könnten.

Fossats Team sagte, dass sie im nächsten Jahr Folgestudien durchführen wollen, um die Wirksamkeit der Technik zu messen. Sie möchten neue Leute aus verschiedenen Teilen der Welt mit unterschiedlichen demografischen Merkmalen rekrutieren, um das aktuelle Modell zu validieren und zu verbessern. Nach der Folgestudie wollen sie untersuchen, wie sich andere Faktoren wie Krankheit, Rauchen und Stimmschäden auf die Wirksamkeit des Tests auswirken würden.