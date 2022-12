Ihre neue Netflix-Produktion handelt von der Boulevardzeitung Großb

Nach Berichten britischer Boulevardzeitungen hat das Königshaus traurig auf die ersten Folgen der Netflix-Doku über Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan reagiert. Die königliche Familie sei „in einem Zustand der Traurigkeit“, schrieb die Sun. Es gebe keinen Weg zurück in den inneren Kreis, zitierte die Zeitung Palastinsider. Der „Mirror“ schrieb, Harrys älterer Bruder Prinz William sei „sauer“.

Besonders verärgert war der Thronfolger darüber, dass Netflix Szenen aus dem berühmten BBC-Interview seiner Mutter Prinzessin Diana verwendete, in dem sie 1995 über die Affäre ihres Ex-Mannes Charles, des heutigen Königs, berichtete. William ging davon aus, dass die Ausschnitte es nie werden würden wieder gezeigt und dass er mit seinem Bruder einverstanden war. Jetzt fühlt er sich betrogen. Laut „Mirror“ sollen William und seine Frau Prinzessin Kate Äußerungen von Harry „besonders schmerzhaft“ gefunden haben, die darauf hindeuteten, dass die Männer der Familie nicht aus Liebe geheiratet hätten.

In der Netflix-Produktion „Harry & Meghan“, deren erste drei Folgen am Donnerstag vom Streamingdienst ausgestrahlt wurden, thematisiert das Paar nicht nur die Verstrickungen der Königsfamilie mit der britischen Boulevardpresse, sondern auch deren Umgang mit britischer Kolonialgeschichte und Rassismus. Die restlichen drei Folgen sollen am kommenden Donnerstag ausgestrahlt werden.

Der konservative Abgeordnete Bob Seely hat gefordert, dass Harry und Meghan ihre königlichen Titel entzogen werden. „Wenn Sie die Monarchie hassen wollen, seien Sie Mr. Windsor“, sagte Seely zu The Sun. Das Paar ist narzisstisch und „schrecklich“. Kritiker wiesen auch darauf hin, dass Meghan sich über die verstorbene Königin und ihre Traditionen lustig machte, als sie über ihr erstes Treffen mit Harrys Großmutter witzelte und einen übertriebenen Knicks nachahmte.