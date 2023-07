Wenn Sie Probleme beim Einschlafen haben oder mitten in der Nacht aufwachen, könnte die Lösung in Ihrer Sockenschublade versteckt sein. Das ist wahr.

Obwohl Stress und bestimmte gesundheitliche Probleme oft die Ursache für Schlaflosigkeit und unruhige Nächte sind, könnte es noch einen anderen Grund dafür geben, dass Sie nicht einschlafen können: kalte Füße. Eine Studie aus dem Jahr 2018 ergab, dass Teilnehmer, die im Bett Socken trugen schlief schneller einschliefen länger und wachten seltener auf als diejenigen, die keine Socken trugen.

Sollte man also mit Socken schlafen? Lesen Sie weiter, um mehr über die Vorteile des Tragens von Socken im Bett zu erfahren, einschließlich der Beziehung zwischen Füßen und Schlaf und wer das Schlafen mit Socken vermeiden sollte.

Kann das Tragen von Socken Ihnen helfen, nachts besser zu schlafen?

Im Laufe eines Tages steigt und sinkt Ihre Körpertemperatur im Einklang mit Ihrer Körpertemperatur circadianer Rhythmus, auch bekannt als die 24-Stunden-Uhr Ihres Körpers. So funktioniert das.

Am wärmsten ist es am frühen Abend, zwischen 16 und 20 Uhr. Wenn Sie sich müde fühlen, beginnt Ihre Kerntemperatur zu sinken, was Ihrem Körper signalisiert, dass es Schlafenszeit ist. Wenn Sie sich zu diesem Zeitpunkt abkühlen, können Sie bequemer schlafen und eine nächtliche Überhitzung vermeiden, die zu Schlaflosigkeit führen kann schlechte Schlafqualität.

Wenn Ihr Körper jedoch spürt, dass Ihre Füße kalt sind, versucht er möglicherweise, dies zu kompensieren, indem er Ihre Kerntemperatur erhöht – und wenn Ihnen heißer ist, Es kann schwieriger sein, einzuschlafen.

Durch das Tragen von Socken in der Nacht wärmen Sie Ihre Füße und bewirken dadurch eine Erweiterung der Blutgefäße. Dieser Vorgang wird als Vasodilatation bezeichnet und hilft Ihrem Körper, Wärme über die Haut abzugeben, wodurch letztendlich Ihre Körperkerntemperatur gesenkt wird.

Vorteile des Tragens von Socken im Bett

Während das Schlafen mit Socken Ihnen helfen kann, schneller einzuschlafen und besser zu schlafen, ist das nicht der einzige Vorteil, wenn Sie Socken im Bett tragen. Hier erfahren Sie, wie es sonst noch helfen kann.

Alex Doubovitsky/Getty Images

Reduzieren Sie die Symptome des Raynaud-Syndroms

Beim Raynaud-Syndrom verengen sich die Blutgefäße in Ihren Extremitäten, was die Durchblutung dieser Bereiche verringert. Infolgedessen kann die Erkrankung dazu führen, dass sich die betroffenen Körperteile – zu denen Finger, Nase und Zehen gehören können – kalt und taub anfühlen. Wenn Sie mit Socken schlafen, können Sie Ihre Füße warm halten und so die Wahrscheinlichkeit einer Raynaud-Attacke verringern.

Reduzieren Sie Hitzewallungen aufgrund der Wechseljahre

Wenn Sie unter Hitzewallungen in den Wechseljahren leiden oder Nachtschweiß, es könnte Sie überraschen, zu erfahren, dass das Tragen von Socken im Bett Ihnen dabei helfen kann, sich abzukühlen. Vor einer Hitzewallung steigt die Körperkerntemperatur – aber wie wir wissen, hilft es, die Füße nachts warm zu halten, um die Temperatur zu senken, was einem Teil des Wärmeverlusts in den Wechseljahren entgegenwirken kann.

Reduzieren Sie die Symptome von Schlaflosigkeit

Schlaflosigkeit ist eine Schlafstörung, die das Einschlafen, Durchschlafen oder einen erholsamen Schlaf erschwert. Es gibt viele Risikofaktoren, darunter psychische Erkrankungen und andere medizinische Probleme. Untersuchungen haben ergeben, dass das Erwärmen der Füße vor dem Schlafengehen dazu beiträgt, schneller einzuschlafen, was darauf hindeutet, dass das Tragen von Socken nachts Schlaflosigkeit lindern kann.

Verhindert rissige Füße

Wenn Sie rissige Füße oder trockene Fersen haben, können Sie diese möglicherweise heilen, indem Sie vor dem Schlafengehen eine Fußpflegeroutine durchführen, bei der Sie auch mit Socken schlafen. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie Ihre Füße einweichen, sie trocken tupfen, die abgestorbene Haut abschrubben und eine Lotion oder Heilcreme auftragen. Ziehen Sie abschließend ein sauberes Paar atmungsaktive Baumwollsocken an, um die Feuchtigkeit einzuschließen.

Dinge, die man beachten muss

Wenn Sie sich dazu entschließen, Ihre Socken während des Schlafens anzuziehen, gibt es einige Dinge zu beachten, darunter auch die richtige Art von Socken, die Sie im Bett tragen. Im Folgenden erklären wir Ihnen mehr dazu. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass das Tragen von Socken vor dem Schlafengehen nicht jedermanns Sache ist. Wenn Sie beispielsweise Kreislaufprobleme oder geschwollene Füße haben, kann das Schlafen mit Socken die Durchblutung beeinträchtigen und diese Probleme verschlimmern.

Welche Socken soll ich im Bett tragen?

Vor allem sollten Sie ein Paar Socken wählen, die locker und bequem sind. Wenn sie zu eng anliegen, können sie die Blutzirkulation beeinträchtigen. Sie sollten nicht in Kompressionsstrümpfen schlafen, es sei denn, Ihr Arzt hat es Ihnen empfohlen.

Ebenso sollten Sie Socken wählen, die aus natürlichen und nicht aus synthetischen Materialien bestehen. Naturfasern wie Baumwolle und Kaschmir sind atmungsaktiver, was Bakterienwachstum und Feuchtigkeitsspeicherung verhindert.

Zu den besten Sockenoptionen gehören:

Baumwollsocken: Als pflanzliches Material sind Baumwollsocken eine ideale Option für Veganer oder Menschen, die keine tierischen Produkte tragen möchten. Sie sind warm und lassen Ihre Haut atmen, ohne Feuchtigkeit einzuschließen, was ideal für die Temperaturregulierung ist.

Kaschmirsocken: Kaschmir ist ein superfeines Material aus Ziegenhaar. Es ist leicht und warm, führt aber nicht zu einer Überhitzung der Füße.

Socken aus Merinowolle: Dieses aus der Wolle von Merinoschafen hergestellte Material ist weicher und dünner als herkömmliche Wolle. Diese Socken leiten Feuchtigkeit hervorragend ab und sind so konzipiert, dass Ihre Zehen die ganze Nacht über kuschelig und trocken bleiben.

Bettsocken: Das sind Socken, die speziell zum Schlafen hergestellt wurden. Bettsocken sind dick und dennoch atmungsaktiv und bestehen aus verschiedenen Materialien.

Ist Barfußschlafen schlecht für den Schlaf?

Auch wenn das Schlafen mit Socken seine Vorteile hat, heißt das nicht, dass es schlecht ist, barfuß zu schlafen. Das Schlafen ohne Socken wirkt sich nicht negativ auf Ihre Gesundheit aus, aber wie oben erläutert: Wenn Sie an Schlaflosigkeit, Raynaud-Syndrom oder nächtlichen Schweißausbrüchen in den Wechseljahren leiden, kann das Tragen von Socken helfen, einige Ihrer Symptome zu lindern.

Gibt es Alternativen, wenn ich das Tragen von Socken hasse?

Wenn Sie im Schlaf nicht gerne Socken tragen, gibt es einige alternative Möglichkeiten, die Vorteile des Schlafens mit Socken zu nutzen. Eine der einfachsten Möglichkeiten besteht darin, vor dem Zubettgehen ein warmes Fußbad zu nehmen, das mit besserem Schlaf in Verbindung gebracht wird.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, eine warme Decke oder ein Heizkissen an das Ende Ihres Bettes zu legen. Dadurch bleiben Ihre Füße angenehm warm und die Durchblutung wird gefördert – ohne dass Sie sich dazu zwingen müssen, Socken zu tragen.

Eine letzte Alternative besteht darin, eigene Reissocken herzustellen. Dabei handelt es sich um mit Reis gefüllte Socken, die in der Mikrowelle erwärmt wurden, um beim Einschlafen eine dauerhafte Wärmequelle zu bieten. Diese sind nicht zum Tragen gedacht, sondern dienen vielmehr als selbstgemachtes Heizkissen.

Um Reissocken herzustellen, benötigen Sie ein Paar strapazierfähige Socken, Gummibänder und sechs Tassen ungekochten Reis. Sobald Sie die Materialien gesammelt haben, gießen Sie drei Tassen Reis in jede Socke und binden Sie sie mit einem Gummiband zu. Wärmen Sie die Socken ein oder zwei Minuten lang in der Mikrowelle auf und ziehen Sie sie dann unter Ihre Bettdecke, um Ihre Füße warm zu halten.

Können Kinder mit Socken schlafen?

Wenn Ihr Kleines Schwierigkeiten beim Einschlafen hat, fragen Sie Ihren Kinderarzt, ob es für Ihr Kind sicher ist, mit Socken zu schlafen. Da Babys ihre Körpertemperatur nicht so gut regulieren können wie Erwachsene, ist es wichtig, darauf zu achten, dass sie nicht überhitzen.

Um einen besseren Schlaf zu fördern, können Sie versuchen, Ihrem Kind vor dem Schlafengehen ein warmes Bad zu geben. Vermeiden Sie am besten Heizkissen, Heizdecken und Wärmflaschen im Bett Ihres Kleinen, da diese Gegenstände es verbrennen oder eine Brandgefahr darstellen könnten.