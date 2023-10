Noah Cyrus macht Rapunzel mit ihrem neuesten Look Konkurrenz.

Die „July“-Sängerin sorgte kürzlich für Aufsehen, als sie bei GLSENs Rise Up LA-Benefizveranstaltung in Los Angeles die dramatischsten bodenlangen Haare trug. Während Noah für die Veranstaltung am 28. Oktober möglicherweise auf ein Halloween-Kostüm für 2023 verzichtet hat, hat sie auf jeden Fall alle Hebel in Bewegung gesetzt.

Tatsächlich waren es sicherlich die extralangen Locken des 23-Jährigen Mähne Konzentrieren Sie sich, während sie einen strukturierten Blasenpferdeschwanz trug, bei dem mindestens ein halbes Dutzend Gummibänder um ihr Haar gewickelt und leicht herausgezogen waren, wodurch dünne Kugeln entstanden. Um die Aufmerksamkeit auf ihr Haar zu lenken, entschied sich Noah für ein Gersten-Make-up.

Allerdings war das auffällige „Do“ der „Again“-Künstlerin nicht das einzige erwähnenswerte Element ihres Looks.

In wahrer Noah-Manier legte sie mit ihrem Ensemble noch einen drauf, indem sie die Brustwarze in einem weiteren transparenten Langarmkleid noch einmal freigab. Das babyblaue Design verfügt über voluminöse Glockenärmel, einen Reifsaum und körperbetonten Stoff.