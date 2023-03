Sam Parsons is goed geadviseerd in de Finale over 3000 Meter in zowel de Hallen-EM, als een eine schwer orkrankte Trainingskollegin denkt. Nach dem Vorlauf in Istanbul spricht der deutsche Leichtathlet über sein emotionales Tief en widmet die Leistung einer Person, die gerade tegen de Krebs kämpft.

Auf dem Papier is Sam Parsons een Kandidat voor de Goldmedaille. Ondergedompeld in de Duitse Läufer op Platz een van Meldeliste over 3000 Meters van de Hallen-Europameisterschaften, weg van de Leichtathletik en diesem Wochenende spannt nach Istanbul blickt. Na de Vorläufen in de Turkse Metropole alldings lenkte der 28-jarige Blick weg van de sportvelden, nachdem er sich souverän für das Finale am Sonntagabend qualifiziert hatte. “Emotional sehr down” sei er jungst gewesen, weil “eine juge Frau aus Meiner Trainingsgruppe and Krebs erkrankt” sei: “Ihr geht’s sehr schlecht.”

If Dritter seines Vorlaufs war Parsons in 7:57,18 Minuten ohne größere Probleme in den Endlauf eingugg. Eine Leistung, die er seiner Trainingskollegin widmete: “Das war heute ein Lauf für sie.” Een van de namen van de sporter van SCC Berlin is niet bekend, maar “het is een persoon, die eerste keer dat hij het doet.” Parsons startte zwart voor de Berliner Klub, trainde aber forzugt in een van de International Training Group seines Ausrüsters Adidas in de VS. Ausserdem rapporteerde over de Deutscher-Amerikaner van zijn kamp met de zwarte Krankheit: “Sie hatte gestern ihre tweeite Chemotherapy.” Als “zo traurig” was er de Schicksalsschlag sisterammen: “Man weiß nie, wieviel Zeit man auf dieser Welt hat.”

Angesichten die deze persoon een blik werpen op de sportieve Ausgangslage etwas in de achtergrond: Dus ist Parsons black mit seiner Bestzeit (7:39,94) mit der besten Vorleistung nach Istanbul reist – die Favoritenrolle liest aber bei Jakob Ingebrigtsen. De Noorse “Läuft einfach perfekt”, lobte Parsons seinen Konkurrenten, der am Tag zuvor über 1500 Meter seinen bereits zehnten Europameister titel won hatte. Zowel de Europameisterschaften 2018 in Berlijn war der Stern des damals 17-Jährigen mit Siegen über 1500 and 5000 Meters aufgegangen, mittlerweile ist Ingebrigtsen 22, hat über jeneben Strecken die Europarekorde verbessert en dominiert scheinbar nach Belieben. Auch bei der EM in München im August bei Ingebrigsten doppelt, Parsons lief meer dan 5000 Meter als Sechster ein.

Der wiederum aber ist guter Dinge, de vermeintlichen Über-Läufer en auch den Spanier Adel Mechaal, bis vor kurzem Hallen-Europarekordler over 3000 Meter, nun im Finale (zonndag, 18 Uhr) herausfordern zu können. “Hanna Klein en Konstanze Klosterhalfen hebben hun krachten gebundeld met Auftritt die macht hebben gekregen”, op 28-jarige leeftijd – het duo van de Duitse Leichtathletik-Verbandes heeft in de Frauenfinale über die 15 Hallenrunden mit einer beeindruckenden Leistung einen Doppelsieg gefeiert. In tegenstelling tot noch beide van de Duitse Meisterschaften in februari die klein waren voor wat het was, in 8:35,87 Minuten stellte die 29-jaars zugleich auch noch een persönliche Bestzeit auf.