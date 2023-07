Der in Regina lebende Ryan Coulter war letztes Wochenende auf dem Rückweg von einem Urlaub in Tennessee, als die erste Etappe seiner Reise – ein Flug von Nashville nach Montreal – wegen Gewittern nach Cincinnati umgeleitet wurde.

Nachdem er auf dem Rückweg nach Saskatchewan einige Anschlussflüge verpassen musste, landete er in Vancouver, wo ihm eine Hotelbroschüre überreicht wurde. Er verzichtete auf eine Selbstbeteiligung in Höhe von 700 US-Dollar und verbrachte stattdessen die Nacht in einem Food-Court, bis er am nächsten Morgen nach Hause flog.

„Irgendwie wünschte man, sie könnten zumindest Essensgutscheine verteilen, wenn etwas passiert, etwa bei Wetterverzögerungen oder all den (verpassten) Verbindungen“, sagte er gegenüber CBC News.

Er ist einer von vielen Air-Canada-Passagieren, deren Flüge am Canada-Day-Wochenende annulliert oder verspätet wurden. Innerhalb von drei Tagen waren fast 2.000 Flüge betroffen. Da das Wetter außerhalb der Kontrolle der Fluggesellschaft lag, hatte Coulter keinen Anspruch auf Entschädigung jeglicher Art.

Welche Verantwortung trägt eine kanadische Fluggesellschaft ihren Passagieren gegenüber, wenn die Sommerreisesaison in vollem Gange ist? Welche Rechte haben Sie als Reisender? Folgendes müssen Sie wissen:

Wenn eine Störung außerhalb der Kontrolle der Fluggesellschaft liegt

Reisende werden am 3. Juli 2023 am Toronto Pearson International Airport fotografiert. (Alex Lupul/CBC)

Fluggesellschaften müssen die kanadischen Fluggastschutzbestimmungen (APPR) einhalten. Wenn ein Flug verspätet ist oder annulliert wird, müssen die Fluggesellschaften die Passagiere zunächst in klarer Sprache über den Grund informieren, unabhängig davon, ob die Situation in ihrer Kontrolle liegt oder nicht. Sie müssen auch sicherstellen, dass der Reisende seine Reise zu Ende bringt.

Ein Sprecher von Air Canada sagte gegenüber CBC News, dass die Störungen am Canada-Day-Wochenende auf schlechtes Wetter zurückzuführen seien, insbesondere auf Stürme in den USA und Montreal. Außerdem wurde auf die geschäftige Reisesaison verwiesen.

„Wie bei jedem System kann es bei voller Auslastung dazu kommen, dass Prozesse langsamer werden und die Wiederherstellung länger dauert, wenn Probleme auftreten“, heißt es in der Erklärung.

Das APPR listet zehn Szenarien auf, die außerhalb der Kontrolle einer Fluggesellschaft liegen würden, darunter schlechtes Wetter, Krieg, ein medizinischer Notfall, Probleme am Flughafen oder eine Sicherheitsbedrohung. Wenn sich ein früherer Flug, der außerhalb der Kontrolle der Fluggesellschaft liegt, auf einen Anschlussflug auswirkt, erhalten Sie auch für den zweiten Teil Ihrer Reise keine Entschädigung.

„Ich würde immer bestreiten, dass sie das Flugzeug hätten fliegen können, und sie auffordern, zu beweisen, dass sie nicht genug Personal hatten und etwas außerhalb ihrer Kontrolle lag“, sagte John Lawford. (Eingereicht von John Lawford)

Fluggesellschaften müssen auch keine Speisen, Getränke oder Übernachtungsmöglichkeiten bereitstellen, wenn sie feststellen, dass eine Verspätung oder Annullierung außerhalb ihrer Kontrolle lag. Doch ein Befürworter sagt, man solle nicht aufgeben, wenn eine Fluggesellschaft mit den Schultern zuckt.

„Geben Sie Air Canada nicht beim Wort, dass es außerhalb ihrer Kontrolle liegt“, sagte John Lawford, Geschäftsführer des Public Interest Advocacy Centre in Ottawa. „Denn wenn Sie zugeben, dass etwas außerhalb ihrer Kontrolle liegt, schulden sie Ihnen keine Entschädigung.“

Wenn sich ein Flug um mehr als drei Stunden verspätet, muss die Fluggesellschaft die Passagiere auf Wunsch des Reisenden auf den schnellstmöglichen Flug zu ihrem Ziel umbuchen.

Wenn Ihr Reisegrund jedoch durch einen verpassten Flug oder eine große Verspätung hinfällig geworden ist, muss die Fluggesellschaft auf Wunsch des Kunden das Ticket erstatten und die Rückführung der Person an ihren ursprünglichen Standort veranlassen.

Die Fluggesellschaft muss immer den Grund für die Unterbrechung der Reise mitteilen und angeben, welche Rückgriffsmöglichkeiten ein betroffener Passagier gegenüber der Fluggesellschaft haben könnte. Eine weitere Regel des APPR: Erwarten Sie alle dreißig Minuten eine Aktualisierung, bis Sie eine neue Abfahrtszeit oder Reiseroute haben.

Wenn eine Störung im Einflussbereich der Fluggesellschaft liegt

Je nachdem, wie lange Ihr Flug verspätet ist, gibt es unterschiedliche Höhen der finanziellen Entschädigung. (Alex Lupul/CBC)

Wenn Sie sich um drei Stunden oder mehr verspäten oder Ihr Flug annulliert wird, muss die Fluggesellschaft eine Rückerstattung leisten oder einen kostenlosen Alternativflug organisieren – entweder mit dem nächsten verfügbaren Flug (mit dieser oder einer anderen Fluggesellschaft). Reisen auf einer ähnlichen Route innerhalb von neun Stunden nach der ursprünglichen Abfahrtszeit.

Sie könnten auch einen Transport zu einem anderen Flughafen in angemessener Entfernung anbieten, der einen geeigneten Flug für Sie anbietet.

Wenn Ihre Reise aufgrund der Störung nutzlos wird oder die angebotenen Arrangements aus einem anderen Grund nicht Ihren Bedürfnissen entsprechen, muss die Fluggesellschaft Ihr Ticket erstatten und Sie auf einen Rückflug zu Ihrem ursprünglichen Standort befördern.

Rückerstattungen müssen innerhalb von 30 Tagen nach dem Tag erfolgen, an dem die Fluggesellschaft dafür verantwortlich ist, sie bereitzustellen, und sie müssen in der ursprünglichen Zahlungsweise erfolgen; Unter bestimmten Bedingungen kann die Fluggesellschaft auch eine andere Form der Rückerstattung anbieten, beispielsweise einen Gutschein.

Je nachdem, wie lange Ihr Flug verspätet ist, gibt es unterschiedliche Höhen der finanziellen Entschädigung. Bei Ankunftsverzögerungen zwischen drei und sechs Stunden beträgt der Betrag 400 US-Dollar; zwischen sechs und neun Stunden sind es 700 $; und für neun Stunden oder mehr sind es 1.000 US-Dollar – diese Zahlen können sich jedoch ändern, wenn Sie mit einer kleineren Fluggesellschaft reisen.

Was Reisende tun können

Wie CBC News Anfang des Jahres berichtete, verzeichnet die CTA nach einer chaotischen Weihnachtszeit, in der die Agentur bis März mehr als 40.000 Beschwerden bearbeiten musste, einen massiven Rückstand. (Jean-Claude Taliana/Radio-Kanada)

Sobald drei Tage nach Ihrer Ankunft an Ihrem endgültigen Zielort vergangen sind, können Sie bei der Kundenbetreuung von Air Canada einen formellen Anspruch auf Entschädigung einreichen. Wenn danach 30 Tage vergehen und Sie mit der Bearbeitung des Anspruchs nicht zufrieden sind, können Sie ihn bei der Canadian Transportation Agency einreichen.

„Eine kleine Änderung wurde an den Vorschriften vorgenommen, sodass die Beweislast jetzt eindeutig bei der Fluggesellschaft liegt, um zu zeigen, dass etwas außerhalb ihrer Kontrolle lag“, sagte Lawford.

Wie CBC News Anfang des Jahres berichtete, verzeichnet die CTA nach einer chaotischen Weihnachtszeit, in der die Agentur bis März über 40.000 Beschwerden bearbeiten musste, einen massiven Rückstand. Neue Beschwerden müssen laut Lawford innerhalb von drei Monaten geklärt werden.

Nolan Magee, ein Einwohner von Coquitlam, BC, der im Mai nach vier Umbuchungsflügen, drei Stunden auf dem Rollfeld und einem verspäteten Abflug ohne Voucher für eine Hotelübernachtung von Vancovuer nach Rom reiste.

Air Canada nannte keinen konkreten Grund für die Störung und führte in einer der Buchungsreferenzen, die Magee CBC News mitteilte, „unerwartete geschäftliche oder betriebliche Einschränkungen“ an. Magee sagte, er sei durch das letztendliche Entschädigungsangebot der Fluggesellschaft in Höhe von 300 US-Dollar beleidigt worden.

„Ich denke, sie nutzen dies aus, weil die einzige offizielle Entschädigung, die ein Passagier in dieser Situation hat, darin besteht, eine offizielle Beschwerde über die (CTA) einzureichen“, sagte Magee. „Air Canada weiß, dass sie sich weigern können, das zu zahlen, was sie zahlen sollten, und dass unser einziger Rückgriff eine Verzögerung von zwei Jahren ist.“