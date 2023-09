Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

Einem neuen Bericht zufolge sammeln Autohersteller Unmengen an Daten über Fahrer und Passagiere – einige verfolgen sogar die sexuellen Aktivitäten der Fahrer.

In einer am Mittwoch von der Mozilla Foundation veröffentlichten Überprüfung von 25 Automarken und 15 Autofirmen stellten Forscher fest, dass der japanische Autohersteller Nissan sagte, er könne Informationen über sexuelle Aktivitäten von Fahrern und Passagieren, Informationen und Gesundheitsdiagnosen an Datenmakler, Strafverfolgungsbehörden usw. verkaufen andere Unternehmen. Der deutsche Hersteller Volkswagen sagte, er könne die Stimmen der Fahrer aufzeichnen, um sie für gezielte Werbung zu profilieren.

„Die Menge an Daten, die diese Automobilhersteller unverhohlen sammeln konnten, war schockierend“, sagte Jen Caltrider, leitende Forscherin bei der Mozilla Foundation, dem gemeinnützigen Eigentümer des Unternehmens, das den Firefox-Browser betreibt. „Es ist, als hätte sie noch nie jemand herausgefordert oder ihnen Fragen zum Datenschutz gestellt, und deshalb beziehen sie einfach alles mit ein.“

Die Europäer sind im Prinzip durch ihr bahnbrechendes Datenschutzgesetz, die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), besser vor Missbrauch geschützt, doch Caltrider von Mozilla wies darauf hin, dass das Gesetz bei Automobilherstellern nur unzureichend durchgesetzt werde. Ein Blick auf die Durchsetzungsmaßnahmen in ganz Europa zeigte, dass seit Inkrafttreten des Gesetzes nur wenige nationale Regulierungsbehörden gegen die Datenerfassung durch Automobilunternehmen vorgegangen waren.

Caltrider und andere Forscher untersuchten die Datenschutzrichtlinien von Automobilunternehmen und luden ihre Apps in Deutschland, Frankreich, den USA, Japan und Südkorea herunter. Sie fanden heraus, dass die Industrie mithilfe von Dutzenden von Sensoren und Technologien, die in neuere Automodelle eingebaut sind und das Gewicht der Menschen beim Hinsetzen berechnen, riesige Datenmengen aufsaugte, das Auto innen und außen mit Kameras filmte, Gespräche über Mikrofone abhörte und Benutzer über vernetzte Geräte verfolgte Apps auf Smartphones.

„Es geht nicht mehr nur darum, Autos zu verkaufen, um Geld zu verdienen. Es geht darum, Daten zu sammeln und diese Daten dann zu nutzen, um Geld zu verdienen“, sagte Caltrider und fügte hinzu, dass bei Autos anscheinend schlechtere Datenschutzpraktiken gelten als bei Apps für psychische Gesundheit, Smart-Home-Geräten und Wearables wie vernetzten Geräten Kopfhörer und Fitness-Tracker.

Die Forscher fanden außerdem heraus, dass 84 Prozent der untersuchten Automarken Daten an andere Unternehmen wie Datenbroker weitergeben und verkaufen könnten, ein Markt, der Schätzungen zufolge Hunderte Milliarden Euro beträgt. Etwas mehr als die Hälfte der Marken gab an, dass sie Daten auf Anfrage an die Regierung und Strafverfolgungsbehörden weitergeben können, anstatt einen Gerichtsbeschluss zu erhalten.

Die Forscher wiesen auch darauf hin, dass Menschen selten die Möglichkeit hatten, den Datenschutzbestimmungen ihres Autos ausdrücklich und wissentlich zuzustimmen. Der Autokonzern Subaru beispielsweise sagte dem Bericht zufolge, dass allein die Tatsache, Passagier in einem seiner Autos zu sein, die Zustimmung zu deren Datenschutzrichtlinien bedeute.

In einigen Fällen sind europäische Regulierungsbehörden hart gegen die Automobilindustrie vorgegangen. Tesla, das seinen EU-Hauptsitz in den Niederlanden hat, musste im März auf Antrag der niederländischen Datenschutzbehörde Änderungen an seinen Kameras vornehmen, die ihre Umgebung filmen. Laut einer Online-Liste der DSGVO-Bußgelder wurde Volkswagen seit Inkrafttreten der DSGVO mit einer Geldstrafe von etwas mehr als einer Million Euro belegt. Die Liste enthielt keine Bußgelder für die anderen im Bericht genannten Automobilhersteller (Nissan, Toyota, Subaru, Kia, Chrysler, Fiat, Renault, General Motors, Mercedes-Benz, Honda und BMW).

Die digitale Sprecherin von Volkswagen, Kamila Joanna Laures, sagte in einer Erklärung, dass das Unternehmen personenbezogene Daten „nur im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen“ erhebt, verarbeitet, nutzt und speichert.

Nissan und Subaru antworteten nicht sofort auf die Fragen von POLITICO.