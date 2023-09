CNN

—



Einer der mächtigsten Oligarchen der Ukraine wurde im Rahmen einer Betrugsermittlung festgenommen, berichten staatliche Medien des Landes.

Ein Kiewer Gericht ordnete am Samstag Ihor Kolomoisky, einen wichtigen Unterstützer des Präsidentschaftswahlkampfs 2019 des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, zu 60 Tagen Untersuchungshaft an, während die Behörden Betrugsvorwürfe gegen ihn untersuchen, berichtete Ukrinform.

Kolomoiskys Medien- und Bankgeschäfte haben ihn zu einem der reichsten Männer der Ukraine gemacht.

Allerdings warf ihm das US-Außenministerium zuvor vor, seinen „politischen Einfluss und seine Macht zum persönlichen Vorteil“ zu nutzen.

Das Außenministerium verhängte im März 2021 Sanktionen gegen Kolomoisky wegen seiner angeblichen Beteiligung an „korrupten Handlungen, die die Rechtsstaatlichkeit und das Vertrauen der ukrainischen Öffentlichkeit in die demokratischen Institutionen und öffentlichen Prozesse ihrer Regierung untergruben“.

Am Samstag ordnete das Bezirksgericht Shevchenkivskyi an, Kolomoisky bis zum 31. Oktober festzuhalten, sagte Ukrinform, und ihm wurde die Möglichkeit gegeben, eine Kaution in Höhe von mehr als 500 Millionen ukrainischen Griwna (14 Millionen US-Dollar) zu hinterlegen.

„Wenn der Geschäftsmann eine Kaution hinterlegt, muss er eine Reihe von Bedingungen erfüllen – er darf den Ort, an dem er sich aufhalten wird, nicht verlassen, nicht zu Verhören erscheinen und die zuständigen Behörden über etwaige Wohnortwechsel informieren“, heißt es in dem Ukrinform-Bericht weiter.

„Außerdem ist es ihm in diesem Strafverfahren untersagt, mit Zeugen und anderen Verdächtigen zu kommunizieren … und er muss auch seine Pässe für Reisen ins Ausland abgeben.“

Gegen Kolomoisky wird vom Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) sowie vom Büro für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine gemäß den Artikeln 190 und 209 ermittelt – wegen Betrugs und Geldwäsche von kriminell erlangtem Eigentum.

Die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine überwacht die vorläufigen Ermittlungen, die sich auf Kolomoiskys angebliche Rolle bei der Geldwäsche von mehr als einer halben Milliarde ukrainischen Griwna (130,5 Millionen US-Dollar) durch den Transfer von Geldern ins Ausland zwischen 2013 und 2020 konzentrieren werden, angeblich über von ihm kontrollierte Banken.

Videos und Fotos zeigten, wie Kolomoisky vom Bezirksgericht in Kiew abgeführt wurde.

Laut einem Bericht von Transparency International aus dem Jahr 2021 ist die Ukraine nach Russland das zweitkorrupteste Land in Europa und liegt weltweit auf Platz 122 von 180 Ländern.

Der Fall gegen Kolomoisky ist der jüngste im Zuge der Antikorruptionskampagne der Ukraine während der russischen Invasion, bei der mehrere hochrangige Persönlichkeiten ins Visier genommen und Luxusuhren, Autos und Tausende von Dollar in bar sichergestellt wurden.

„Jeder Kriminelle, der die Dreistigkeit hat, der Ukraine zu schaden, insbesondere in Kriegszeiten, muss sich darüber im Klaren sein, dass wir ihm die Hände fesseln werden“, sagte Vasyl Maliuk, Chef des SBU, in einer im Februar veröffentlichten Erklärung.

Anfang des Jahres entließ Selenskyj eine Reihe hochrangiger ukrainischer Beamter wegen eines Korruptionsskandals im Zusammenhang mit der Beschaffung von Kriegsgütern. Es war die größte Umwälzung seiner Regierung seit Beginn der russischen Invasion.

Zu denjenigen, die in Korruptionsermittlungen verwickelt sind, gehören der amtierende Leiter der Kiewer Steuerbehörde, der angeblich Teil eines Plans war, 45 Milliarden ukrainische Griwna (1,2 Milliarden US-Dollar) an unbezahlten Steuern zu übersehen, und der ehemalige Innenminister Arsen Avakov, der mit einem in Verbindung gebracht wurde Untersuchung des Hubschrauberabsturzes vom 18. Januar, bei dem 14 Menschen ums Leben kamen. Avakov hat jegliches Fehlverhalten bestritten.

Am 11. August entließ Selenskyj alle Verantwortlichen regionaler militärischer Rekrutierungszentren mit der Begründung „unerlaubte Bereicherung, Legalisierung illegal erlangter Gelder, unrechtmäßige Vorteilsnahme und illegale Beförderung von Wehrpflichtigen über die Grenze“.

„Jeder ‚Militärkommissar‘, gegen den strafrechtlich ermittelt wird, wird zur Rechenschaft gezogen“, sagte er.

„Beamte, die ihre Schultergurte mit Profit verwechselt haben, werden auf jeden Fall vor Gericht gestellt.“