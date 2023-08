Mohamed Ihattaren hat seine Karriere noch nie begonnen. Der frühere niederländische Nationalspieler unterzeichnete am Mittwoch einen Vierjahresvertrag mit Samsunspor, berichtete der türkische Klub am Dienstag.

Der Vertrag des 21-jährigen Ihattaren bei Juventus wurde letzte Woche bekannt gegeben. Da die Tür von PSV und Ajax gespielt werden kann, erfolgt der Transfer zu Samsunspor, das ist auf höchstem Niveau in der Türkei.

Samsunspor berichtet, dass Ihattaren den Verein nicht verlassen hat. Am nächsten Tag, an dem die medizinische Behandlung abgeschlossen war, wurde ein Vertrag bis Mitte 2027 unterzeichnet. Der Verein wurde den Fans vorgestellt.

Die Zeit ist perfekt, Ihattaren ist eines seiner jüngsten Spiele bei Samsunspor. Zuvor zeigte sich Oranje-Nationalspieler Gerald Vanenburg am Dienstag tegen het ANZEIGE dass COV DESTO, wenn die Eröffnungen im Amateurclub Vleutense eröffnet werden, für die Zukunft mit Top-Talenten ausgestattet ist, aber das wird bald passieren. „Ich habe sie noch nicht trainiert.“

Ihattaren Stein gilt seit vielen Jahren als eines der größten Talente der Niederlande. Am Ende des Jahres debütierte der PSV in der Eredivisie und war als Achtjähriger Gesamtauswahl der niederländischen Elf.

Nach dem Start von Trainer Roger Schmidt im Sommer 2020 entschied er sich für die Karriere von Ihattaren. Er stand regelmäßig im Konflikt mit dem Deutschen und dem leidenden PSV. Harke auch, was du auf dem Feld tust. Ihattaren wird nicht für einen Konflikt in der Beziehungssfeer arrangiert. Im September 2022 zijn auto in vlammen op.