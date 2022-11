Ignorierte das Verbot und erhielt eine Geldstrafe

tz Welt

Die Geschichte des Glühweins reicht Jahrtausende zurück. © IMAGO / Andreas Berheide

Glühwein wurde vor Tausenden von Jahren erfunden, aber ein Mann aus Bayern veränderte die Geschichte des beliebten Wintergetränks.

München – Weihnachten naht. In Bayern wurde es im November in weiten Teilen winterlich, Schnee bedeckte die Landschaft. Langsam öffnen die Weihnachtsmärkte im Freistaat, wie die Waldweihnacht in Erlangen oder der berühmte Nürnberger Christkindlesmarkt.

Glühwein gibt es schon seit Tausenden von Jahren – aber seit Jahrzehnten nur noch in Flaschen

Zum richtigen Weihnachtsmarkt-Feeling gehört für viele ein schöner heißer Glühwein dazu. Allerdings dürften die wenigsten Menschen die Ursprünge des Getränks kennen. Während die Geschichte Tausende von Jahren zurückreicht, gibt es den Verkauf von Flaschen erst seit ein paar Jahrzehnten. Und für letzteres ist ein Mann aus Bayern verantwortlich, weil er ein Verbot missachtet hat. Der Account „Crazy Story“ hat diese kuriose Geschichte auf Twitter gepostet.

Augsburger füllen 1956 Glühwein in Flaschen ab – unter Verstoß gegen ein Gesetz

Die Glühweingeschichte geschah 1956. „Rudolf Kunzmann hat in seinem Augsburger Weingut gegen das Gesetz verstoßen. Er mischt Gewürze, Zucker und Wein, füllt es ab und verkauft es als Glühwein“, twitterte der Account von Crazy Story. „Da Zucker als Zutat laut Weingesetz verboten ist, muss der Glühweinpionier K. eine Strafe zahlen. Auch die Website Kitchenstories oder das Weingut Kunzmann selbst berichten über die Anekdote.

Scheinbar ist Joachim Telgenbüscher, der Mann hinter dem „Crazy Story“-Account, kein Glühwein-Fan, denn er ergänzt: „Glühwein ist natürlich trotz Gesetzesänderung immer noch strafbar.“

Glühweingeschichte sorgt auf Twitter für Gelächter

„Schief. Wenn man altes Bibelzeug liest, war es normal, den Wein zu aromatisieren“, kommentierte einer. „Mittelalter und weit darüber hinaus. Wenn Sie wissen, wo damals ‚Wein‘ angebaut wurde, dann wissen Sie auch, warum das so war Ich glaube, die Grenze zum Essig war fließend“, antwortet jemand unter einem lachenden Smiley.

Video: Die Entstehung des Glühweins

Glühwein: „Die Plörre sollte auch heute noch strafbar sein“

„Für die meisten Glühweine, die heute angeboten werden, sollte man immer noch eine Strafe zahlen“, scherzt einer in den Kommentaren. Ein anderer Twitter-Nutzer sieht das ganz ähnlich. „Früher war nicht alles schlecht… die Slop sollte auch heute noch strafbar sein.“ Und ein Dritter wünscht: „Hätten sie damals doch gehandelt …“ (kam)