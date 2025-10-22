No Result
- Internationaler Gerichtshof fordert Hilfslieferungen nach Gaza: Israel darf „Aushungern der Zivilbevölkerung nicht als Kriegsmethode nutzen“ Spiegel
- Weltgerichtshof: Israel muss UN-Hilfe im Gazastreifen zulassen SZ.de
- Blockade des Gazastreifens: Der Internationale Gerichtshof sieht Israel zur Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen für die Menschen im Gazastreifen verpflichtet DIE ZEIT
- Naher Osten: Laut IGH-Bericht: Israel muss UNRWA Hilfsleistungen im Gazastreifen gestatten +++ Mehr im Live-Ticker WELT
- Naher Osten: Nach Ansicht des höchsten UN-Gerichts muss Israel Hilfe im Gazastreifen zulassen Handelsblatt
