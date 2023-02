Iga Swiatek zei dat ze hoopt dat het bestuursorgaan van het damesspel meer kan doen om de tour in 2023 een boost te geven en de loonkloof tussen de heren- en damestours buiten de grootste toernooien van de sport verder te verkleinen.

Tennis heeft de afgelopen decennia geprobeerd een leider te zijn in de strijd voor gelijkheid met gelijke prijzen voor mannen en vrouwen bij de vier Grand Slams.

WTA Tour-evenementen bieden echter nog steeds vaak minder prijzengeld dan die op de mannentour, die een eigen circuit exploiteert.

Ons tennis brengt dezelfde emoties met zich mee als mannentennis. Er is iets dat je kunt vinden in het vrouwentennis dat je niet zult vinden op de ATP.

Wereld nr. 1 Swiatek zei dat een van de topprioriteiten van de tour, aangezien deze zijn 50e verjaardag viert, zou moeten zijn om ervoor te zorgen dat evenementen aantrekkelijker worden voor spelers, sponsors, organisatoren en fans.

“Zeker, ik zou graag zien dat de WTA zakelijk uitbreidt, populairder wordt, het verschil tussen WTA en ATP verkleint in termen van prijzengeld en fans aantrekt”, zei Swiatek.

Een verslag in de Financiële tijden zei dat de ATP Tour voor mannen halverwege vorig jaar spelers 75 procent meer prijzengeld bood in toernooien – met uitzondering van de Grand Slams – dan de tour voor vrouwen.

“Op dit moment, na een paar jaar horen, zijn we niet consistent, we zijn eigenlijk consistent. Er zijn topspelers die geweldig spelen in de meeste toernooien.”

De WTA schortte lucratieve toernooien in China op vanwege bezorgdheid over Peng Shuai





In een actie die de vereniging naar verwachting honderden miljoenen dollars aan uitzending en sponsoring zal kosten, schortte de WTA lucratieve toernooien in China op vanwege zorgen over voormalig dubbelspel nr. 1 Peng Shuai.

Ze beschuldigde een hoge Chinese regeringsfunctionaris van aanranding in een bericht op sociale media uit 2021 dat van het internet van het land was verwijderd. Ze ontkende later de beschuldiging te hebben geuit.

Jessica Pegula wil mannen en vrouwen op hetzelfde veld zien spelen





De Amerikaanse Jessica Pegula, nummer 3 van de wereld en lid van de WTA-spelersraad, herhaalde de opmerkingen van Swiatek.

“Ik hoop dat we kunnen blijven aandringen op gelijk prijzengeld bij alle evenementen, door meer op tv te komen”, zei Pegula.

Ze wees eerder dit seizoen op het United Cup-toernooi voor gemengde teams als een manier om dat te bereiken.

“We beginnen er langzaamaan meer van te zien, vooral met de United Cup, de reactie van iedereen die mannen en vrouwen op hetzelfde veld wil zien spelen, in hetzelfde team, wat erg leuk was voor ons. Mensen houden ervan om zie dat.”