ifo Studie: Gewinnsteigerung dank Inflation | tagesschau.de

[ad_1]



Stand: 13.12.2022 12:22 Uhr

Inflation ist für viele Unternehmen eine Chance zur Gewinnmaximierung – und sie wird genutzt, wie eine aktuelle Studie zeigt. Besonders betroffen sind Handel, Landwirtschaft und Bauwesen.

Die gestiegenen Preise für Energie und Vorleistungen allein können laut Ifo-Institut die Inflationsrate in Deutschland nicht erklären. Viele Unternehmen nutzen die hohe Inflation, um ihre Gewinne zu steigern. Das ist das Ergebnis einer heute veröffentlichten ifo-Studie.

Laut Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden, scheinen Unternehmen die Preissteigerungen in einigen Wirtschaftszweigen genutzt zu haben, um ihre Gewinne zu steigern. „Das gilt vor allem für Handel, Landwirtschaft und Bauwesen.“ Darauf deuten Daten der amtlichen Statistik der Wirtschaftsleistung hin.

Spielraum für Preiserhöhungen

Anhand dieser Daten ermittelten die ifo-Experten Unterschiede zwischen nominaler und preisbereinigter Wertschöpfung. Dies ließ Rückschlüsse auf Preiserhöhungen zu, die nicht durch höhere Großhandelskosten verursacht wurden.

„Private Haushalte hatten nach Corona große Ersparnisse angehäuft“, sagte Ragnitz. „Diese wurden 2022 aufgelöst und befeuerten die Verbrauchernachfrage.“ Auch die milliardenschweren Entlastungen der Regierung dürften dazu beigetragen haben, die Nachfrage zu stützen und damit den Spielraum für Preiserhöhungen zu erweitern.

Kostensteigerung nur eine Ausrede?

Ragnitz stellt ausführlich die Branchen vor, die aus Sicht des ifo Instituts besonders aufgefallen sind: „Vor allem in der Land- und Forstwirtschaft, einschließlich der Fischerei, sowie im Baugewerbe und in den Bereichen Handel, Gastgewerbe und Verkehr, Unternehmen ihre Preise deutlich stärker erhöht haben, als „es allein aufgrund des Anstiegs der Großhandelspreise zu erwarten gewesen wäre. Manche Unternehmen scheinen den Kostenanstieg zum Vorwand zu nehmen, um ihre Ertragssituation auch durch eine Erhöhung der Verkaufspreise zu verbessern“, sagt Ragnitz.

Danach hätten die Betriebe zwar ihre Dünge- und Futtermittelvorräte aufgebraucht, die erwarteten Preissteigerungen bei Nachbestellungen aber bereits einkalkuliert. Im Bauhauptgewerbe dürften Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage zu den besonders starken Preissteigerungen beigetragen haben. Dies gilt laut ifo Institut vor allem für einige Ballungsräume.

Mehr Wettbewerb soll helfen

Ragnitz äußert sich auch zu den Möglichkeiten, mit denen diesem Phänomen entgegengewirkt werden kann: Gegen übertriebene Preiserhöhungen helfe nur mehr Wettbewerb, so der Experte. Die Verbraucher könnten auch billigere Produkte kaufen, was die Einkommensinflation dämpft. Laut Ragnitz gibt es keinen Grund für staatliche Eingriffe in die Preise.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hingegen fordert staatliches Eingreifen. Die Inflationsrate, die im Oktober mit 10,4 Prozent den höchsten Stand seit 1951 erreichte, wird nach wie vor von den direkten und indirekten Auswirkungen steigender Energiepreise getrieben. „Allerdings sollte die Praxis der Unternehmen daran gehindert werden, ihre Gewinne durch Preiserhöhungen zu maximieren, die deutlich über die eigenen Kostensteigerungen hinausgehen“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell der Nachrichtenagentur Reuters. „Dazu braucht es eine echte Überschusssteuer mit Biss und ein wirksameres Wettbewerbsrecht.“

Aufgrund ihrer verzerrenden Wirkung auf die Knappheitssignale des Marktes ist eine Excess Profit Tax laut ifo Institut weder marktkonform noch rechtlich durchsetzbar. Da es keine Hinweise darauf gibt, dass die Preiserhöhungen auf Absprachen zwischen den Unternehmen beruhen, sind auch kartellrechtliche Maßnahmen nicht hilfreich.

Inflationsbekämpfung ist in erster Linie eine Aufgabe der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Staat kann helfen, die Inflation zu senken, indem er auf eine breit angelegte Entlastung zugunsten aller Haushalte verzichtet und die Politik auf besonders arme Haushalte beschränkt.