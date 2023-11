Ierse premier gefilterd omdat hij zei dat het vrijgelaten gijzelingskind Emily Hand ‚gevonden‘ was nadat ze ‚verdwaald‘ was

In een tweet die snel werd bekritiseerd, verwelkomde de Ierse premier Leo Varadkar de vrijlating zaterdag van de Israëlisch-Ierse gijzelaar Emily Hand, omdat “een onschuldig kind dat verloren was, nu is gevonden.”

In de tweet van Varadkar werd niet vermeld dat de 9-jarige Hand gedurende 50 dagen in Gaza werd gegijzeld door Hamas-terroristen nadat ze op 7 oktober tijdens een logeerpartijtje met haar vriendin was ontvoerd tijdens de verwoestende aanval van de terreurgroep op Israël.

Hand werd zaterdag samen met twaalf andere Israëliërs vrijgelaten in de tweede fase van een vierdelige ruilovereenkomst met Hamas, die een pauze inhield in de gevechten die na de aanval uitbraken.

“Dit is een dag van enorme vreugde en opluchting voor Emily Hand en haar familie”, tweette Varadkars officiële account op X, voorheen Twitter. “Een onschuldig kind dat verdwaald was, is nu gevonden en teruggebracht, en we slaken een enorme zucht van verlichting. Onze gebeden zijn verhoord.”

Ontvang de dagelijkse editie van The Times of Israel

per e-mail en mis nooit meer onze topverhalen Door u aan te melden, gaat u akkoord met de voorwaarden

Het e-mailadres is ongeldig of ontbreekt

Probeer het opnieuw.





Het e-mailadres is ongeldig of ontbreekt

Probeer het opnieuw.



Een meer formele verklaring van Varadkar beschreef de omstandigheden van haar ontvoering en gevangenschap.

Toch kreeg hij kritiek van Israëlische functionarissen en Joodse groeperingen over de bewoordingen van de tweet.

Woordvoerder van de Israëlische regering Eylon Levy getweet een reactie waarbij de post van Varadkar werd doorzocht en werd opgemerkt dat deze representatief was voor de passiviteit van Ierland ten aanzien van de hele gijzeling.

“Dit is hoe je een klein meisje beschrijft dat vermist werd tijdens een wandeling door het bos en vervolgens ontdekt wordt door een vriendelijke wandelaar”, schreef Levy. “Geen meisje dat op brute wijze is ontvoerd door doodseskaders die haar buren op brute wijze hebben afgeslacht.”

“Maar dit verklaart de omvang van de bijdrage van Ierland: gebeden,” voegde hij eraan toe.

Hand werd samen met ongeveer 240 andere mensen van alle leeftijden ontvoerd toen duizenden terroristen vanuit de Gazastrook de grens overstaken en in Israël meer dan 1.200 mensen doodden, voornamelijk burgers die in hun huizen en op een muziekfestival werden afgeslacht.

Israël heeft gereageerd met een militaire campagne gericht op het vernietigen van Hamas, het verwijderen van de terreurgroep uit de macht in de Gazastrook en het veiligstellen van de vrijlating van de gijzelaars.

Een X-account genaamd Irish Jewish Voice, dat meer dan 18.000 volgers heeft, hekelde ook de tweet van Varadkar: schrijven, “Emily Hand was niet ‚verloren‘ of zoekgeraakt. Dit is GEEN toneelstuk van Oscar Wilde.”

“Emily werd op wrede wijze ontvoerd door Hamas-terroristen. Israëlische druk bracht haar naar huis”, vervolgde de post.

Emily Hand (rechts) wordt in de vroege uren van 26 november 2023 herenigd met haar vader, Tom Hand. (Israel Defense Forces)

North West Friends of Israel, dat zichzelf omschrijft als een grassrootsbeweging in het noordwesten van het Verenigd Koninkrijk die Israël steunt, getweet“Emily Hand werd ontvoerd door Hamas-terroristen die veel van haar vrienden en buren hebben vermoord.”

“Ze werd NIET vrijgelaten vanwege uw gebeden, maar vanwege de militaire druk die de IDF op Hamas uitoefende – dezelfde druk waar u zo een hekel aan hebt”, stond er.

Binnen enkele uren na het bericht van Varadkar bevatte het X-platform een ​​melding dat “Lezers context toevoegden waarvan ze dachten dat mensen die misschien zouden willen weten.”

“Emily Hand was niet ‚verdwaald‘, ze werd ‚ontvoerd‘, gegijzeld door Hamas. Ontvoering is tegen de wet, verdwaald raken niet”, aldus de lezerstoevoeging.

Varadkar gaf ook afzonderlijk een langere verklaring af waarin de omstandigheden van haar ontvoering werden vermeld.

“Een klein meisje werd uit haar huis weggerukt en bijna zeven weken lang gevangen gehouden”, zei Varadkar in de verklaring, waarin ook werd opgemerkt dat Hand haar negende verjaardag “als gijzelaar” had doorgebracht.

“Onze gedachten en gebeden zijn bij alle gijzelaars in Gaza, maar we volgden bijzonder nauwlettend het lot van Emily, een dubbel Iers-Israëlisch staatsburger”, merkte Varadkar op. “Hun lot is onbekend, maar we hopen dat zij, net als Emily, mogen terugkeren naar hun huizen en hun families.”

Op een reclamebord op Times Square staat een poster van Hamas-gijzelaar Emily Hand, 17 november 2023, in New York (AP Photo/Bebeto Matthews)

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken Michael Martin zei in een verklaring dat de bevolking van Ierland “geraakt is door Emily’s verhaal, haar onschuld en de stille waardigheid en vastberadenheid van haar vader Tom.”

Hij zei dat Ierse functionarissen “internationaal, via politieke, diplomatieke en veiligheidskanalen, zich hadden ingezet in een poging om Emily’s veilige terugkeer veilig te stellen.”

Martin vervolgde: “Ik herhaal mijn oproep dat alle gijzelaars in Gaza onmiddellijk en onvoorwaardelijk moeten worden vrijgelaten.”

De Ierse president Michael D. Higgins zei dat de vrijlating van Emily “een gruwelijke tijd voor haar hele familie” betekende.

Hij riep op tot “een duurzaam staakt-het-vuren, de vrijlating van alle overgebleven gijzelaars, en een inzet van alle partijen om zich in te zetten voor de opbouw van wat een duurzame vrede kan zijn.”

Mary Lou McDonald, voorzitter van de Sinn Fein-partij, verwelkomde ook de vrijlating van Emily uit gevangenschap.

“Het trauma en het liefdesverdriet waaraan de kleine Emily en haar familie de afgelopen weken zijn blootgesteld, is onvoorstelbaar”, zei ze in een verklaring. “Ik herhaal mijn oproep dat alle gijzelaars dringend worden vrijgelaten en dat er onmiddellijk een volledig staakt-het-vuren komt.”

Thomas Hand, vader van Emily Hand, een Israëlisch-Iers meisje dat door de Palestijnse terreurgroep Hamas in Gaza wordt gegijzeld, woont een demonstratie bij om te protesteren tegen antisemitisme en op te roepen tot de vrijlating van de gijzelaars, buiten Downing Street op 19 november 2023. JUSTIN TALLIS / AFP)

Emily’s vader, Thomas, komt oorspronkelijk uit Dun Laoghaire in Dublin. Tijdens zijn internationale bewustmakingscampagne voor de vrijlating van zijn dochter ontmoette hij Varadkar, Martin en Higgins in Dublin.

De familie Hand zei na haar vrijlating dat “Emily bij ons is teruggekomen.”

“We kunnen de woorden niet vinden om onze emoties te beschrijven na vijftig uitdagende en gecompliceerde dagen. We zijn dolblij Emily weer te kunnen omhelzen, maar tegelijkertijd herdenken we alle gijzelaars die nog moeten terugkeren.”

“We zullen volharden in het doen van alles wat in onze macht ligt om ze terug naar huis te brengen”, aldus de verklaring.

Aanvankelijk werd gedacht dat Emily Hand een van de doden was bij de aanval op kibboets Be’eri op 7 oktober. Haar familie kreeg eerder deze maand te horen dat zij vermoedelijk nog leefde en dat zij tot de gegijzelden in Gaza behoorde. Emily was in de nacht van 6 op 7 oktober bij een logeerpartij bij een vriendin in de kibboets.