De Celtic-vleugelspeler Mikey Johnston is voor het eerst sinds zijn overstap van Schotland naar de Ierse ploeg opgeroepen.

De 23-jarige Glasgowian, die zich via zijn in Derry geboren grootvader kwalificeert voor Ierland, is opgenomen in een 26-koppige partij voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Letland op maandag 22 maart en de openingswedstrijd voor Euro 2024-kwalificatiewedstrijd met WK-runners- Frankrijk vijf dagen later.

Johnston, die momenteel wordt uitgeleend aan de Portugese club Vitoria Guimaraes, vertegenwoordigde Schotland op U21-niveau, maar heeft ervoor gekozen om zijn seniorenvoetbal voor de Republiek te spelen na gesprekken met manager Stephen Kenny.

Hij maakte zijn Celtic-debuut als 18-jarige onder Brendan Rodgers in 2017 en won daarna drie keer de Scottish Premiership, twee Scottish Cups en twee Scottish League Cups, hoewel een ernstige knieblessure hem bijna een jaar van zijn verlies kostte. prille carrière en hij heeft moeite om zich weer aan de zijde van Ange Postecoglou te vestigen.

Er zijn terugkeer naar de Ierse ploeg voor de double-header in Dublin voor het Norwich-duo Andrew Omobamidele en Adam Idah na een blessure.

Afbeelding:

Gavin Bazunu zal naar verwachting starten tegen Frankrijk





Het tweetal heeft geen internationale actie meer geproefd sinds de 3-0 WK-kwalificatiewedstrijd in Luxemburg in november 2021.

Derby-middenvelder Jason Knight is opgenomen na het uitzitten van de vriendschappelijke wedstrijden van november tegen Noorwegen en Malta, net als Wigan-spits Will Keane.

Selectie: Gavin Bazunu (Southampton), Caoimhin Kelleher (Liverpool), Mark Travers (Bournemouth), Seamus Coleman (Everton), Matt Doherty (Atletico Madrid), Andrew Omobamidele (Norwich), Nathan Collins (Wolves), John Egan (Sheffield United) , Dara O’Shea (West Brom), Callum O’Dowda (Cardiff), James McClean (Wigan), Josh Cullen (Burnley), Jayson Molumby (West Brom), Jeff Hendrick (Reading, in bruikleen van Newcastle), Alan Browne (Preston), Jason Knight (Derby), Will Smallbone (Stoke, gehuurd van Southampton), Jamie McGrath (Dundee United, gehuurd van Wigan), Mark Sykes (Bristol City, Chiedozie Ogbene (Rotherham), Michael Obafemi (Burnley, gehuurd van Swansea), Evan Ferguson (Brighton), Adam Idah (Norwich), Troy Parrott (Preston, gehuurd van Tottenham Hotspur), Will Keane (Wigan), Mikey Johnston (Vitoria Guimaraes, gehuurd van Celtic).

Wedstrijdschema Ierland

Republiek Ierland tegen Frankrijk – 27 maart 2023

Griekenland v Republiek Ierland – 16 juni 2023

Republiek Ierland tegen Gibraltar – 19 juni 2023

Frankrijk tegen Ierland – 7 september 2023

Republiek Ierland tegen Nederland – 10 september 2023

Republiek Ierland tegen Griekenland – 13 oktober 2023

Gibraltar v Republiek Ierland – 16 oktober 2023

Nederland v Republiek Ierland – 18 november 2023

Euro 2024 kwalificatiegroepen

Groep A: Spanje, SchotlandNoorwegen, Georgië, Cyprus.

Groep B: Nederland, Frankrijk, republiek IerlandGriekenland, Gibraltar.

Groep C: Italië, EngelandOekraïne, Noord-Macedonië, Malta.

Groep D: Kroatië, WalesArmenië, Turkije, Letland.

Groep E: Polen, Tsjechische Republiek, Albanië, Faeröer, Moldavië.

Groep F: België, Oostenrijk, Zweden, Azerbeidzjan, Estland.

Groep G: Hongarije, Servië, Montenegro, Bulgarije, Litouwen.

Groep H: Denemarken, Finland, Slovenië, Kazachstan, Noord-IerlandSan Marino.

Groep I: Zwitserland, Israël, Roemenië, Kosovo, Wit-Rusland, Andorra.

Groep J: Portugal, Bosnië, IJsland, Luxemburg, Slowakije, Liechtenstein.