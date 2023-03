Jake Paul geeft geen krimp ondanks telefoontjes van John en Tommy Fury om hun dubbel-of-niets-weddenschap te ‘honen’.

Voorafgaand aan het gevecht van Jake en Tommy, dat de Brit won via split decision, schudden de twee vechters elkaar de hand op een dubbele of niets-weddenschap voor de winnaar.

Getty Paul en Fury schudden op een dubbele of niets-weddenschap tijdens de pre-fight persconferentie

Maar Tommy heeft het contract nooit getekend, dus Jake is niet bereid hem te betalen

Paul had een contract opgesteld, maar beelden op het Betr TikTok-account van Tommy’s vader en trainer, John, die werden ondervraagd over het contract, suggereren dat het nooit door Team Fury is ondertekend.

Desondanks vindt John dat Jake nog steeds moet betalen, door in een video op zijn sociale media te zeggen: “Jake Paul, het moment van de waarheid, nogmaals, ik zeg het. Je hebt de strijd verloren, we hadden een deal voor miljoenen mensen over de hele wereld, ik verwacht dat je die deal nakomt.

‘Je bent ons wat geld schuldig.

‘Kom niet bij ons terug met contracten en al dat gedoe. Ik ben een zigeuner, ik kan niet goed lezen en schrijven en dat begrijp ik niet.

“We waren hier om een ​​klus te klaren, we hebben het gedaan en ik weet zeker dat je een geweldige kerel zult zijn en zult eren wat je hebt gedaan.”

Tommy herhaalde dit gevoel en zei op Good Morning Britain: “Aan het eind van de dag waren we live op tv en schudden we elkaar de hand.

Twitter: @GypsyJohnFury_ John Fury probeerde zijn geluk en probeerde Jake te laten betalen, maar het ziet er niet naar uit dat dat snel zal gebeuren

“We zijn ouderwetse jongens, dus een handdruk betekent alles voor ons, maar laten we eens kijken of hij het eert of niet. Een handdruk is voor ons net zo goed als een contract.”

Op Logan Paul’s Impaulsive-podcast zei de oudere broer van Jake: “Ik heb deze video’s van John Fury en Tommy Fury gezien, ze zijn als ‘betalen, Jake Paul’.

‘Behalve dat ik me herinner… John Fury keek toe hoe jij (Jake) je handen omwikkelde en Brandon (cameraman) zat hem f****** tegen te werken en hij zegt ‘over dat contract, waarom hebben jullie het niet getekend?’

“En John Fury kruipt gewoon in een klein balletje en zegt ‘laten we het over boksen hebben, maat… Ik heb deze kerel zojuist in realtime zijn hand zien tonen. Ze waren niet bereid om het contract daadwerkelijk te ondertekenen.

“En dan, na het gevecht toen ze wonnen, praten ze nu over zigeuners zijn, hoe ze niet kunnen lezen en schrijven, en verwachten dat je betaalt voor iets dat ze 1000 procent niet zouden hebben als je had gewonnen het gevecht.”

Jake kon het niet meer eens zijn met zijn broer en antwoordde: “Iedereen doorziet het en roept ze erop uit, zozeer zelfs dat John Fury de tweets verwijderde.”