Israel habe kein Recht, sich zu verteidigen, da es eine Besatzungsmacht sei, sagte Russlands Vertreter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebenzya, am Mittwoch auf einer Sondersitzung der UN-Generalversammlung.

„Das Einzige, was sie aufbringen können, sind anhaltende Erklärungen zum angeblichen Recht Israels auf Selbstverteidigung, obwohl es als Besatzungsmacht nicht über diese Macht verfügt, wie durch das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs aus dem Jahr 2004 bestätigt“, sagte der Russischer Vertreter.

Obwohl Nebenzya erklärte, dass Israel nicht das Recht habe, sich zu verteidigen, erklärte er weiterhin, dass Israel das Recht habe, „seine Sicherheit zu gewährleisten“ und „den Terrorismus zu bekämpfen“.

„Was die Sicherheit Israels betrifft – und wir erkennen sein Recht an, seine Sicherheit zu gewährleisten –, kann diese Sicherheit nur dann vollständig gewährleistet werden, wenn wir die Palästinenserfrage auf der Grundlage einschlägiger Resolutionen des UN-Sicherheitsrates lösen“, sagte der russische Vertreter. „Das jüdische Volk hat gelitten.“ Jahrhundertelange Verfolgung, und das jüdische Volk sollte besser als jeder andere wissen, dass das Leiden gewöhnlicher Menschen, unschuldiger Leben, die im Namen blinder Vergeltung verloren gehen, weder die Gerechtigkeit wiederherstellen noch die Toten wieder zum Leben erwecken noch ihre Familien trösten wird.“

Die Ergebnisse einer Abstimmung über die Annahme eines Resolutionsentwurfs werden auf einem Display während einer Dringlichkeits-Sondersitzung der UN-Generalversammlung zum anhaltenden Konflikt zwischen Israel und der Hamas am 27. Oktober 2023 im UN-Hauptquartier in New York City, USA, gezeigt (Bildnachweis: : Mike Segar/Reuters)

Russland wirft den USA „Heuchelei“ im Umgang mit dem Gaza-Krieg vor

In einer möglichen Anspielung auf die westliche Kritik an Russlands Invasion und Besetzung der Ostukraine warf Nebenzya den USA und ihren Verbündeten „Heuchelei“ vor und sagte, dass „in anderen völlig anderen Situationen Appelle zur Achtung des humanitären Rechts ausgesprochen werden, Untersuchungsausschüsse eingesetzt werden, Sanktionen gegen diejenigen verhängen, die tatsächlich nur als letzten Ausweg auf Gewalt zurückgreifen, um der jahrelangen Gewalt ein Ende zu setzen.“

Nebenzya beschuldigte westliche Länder, ihre Bemühungen um eine friedliche Lösung der Lage „zu torpedieren“, und verurteilte die Bemühungen arabischer Staaten, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren, bevor der israelisch-palästinensische Konflikt beigelegt ist.

Der russische Vertreter erklärte außerdem, dass die Kritik an den Äußerungen von UN-Generalsekretär António Guterres, in denen er feststellte, dass das Massaker der Hamas am 7. Oktober „nicht im luftleeren Raum stattgefunden habe“, „unverdient“ sei.

