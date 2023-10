Das israelische Militär sagt, es bereite sich auf einen „integrierten und koordinierten Angriff aus der Luft, zu Wasser und zu Lande“ auf den von der Hamas regierten Gazastreifen vor.

In einer am Samstagabend veröffentlichten Erklärung sagten die israelischen Verteidigungskräfte (IDF): „Bataillone und Soldaten sind im ganzen Land stationiert und bereit, die Bereitschaft für die nächsten Phasen des Krieges zu erhöhen – mit Schwerpunkt auf einer bedeutenden Bodenoperation.“ „

Es wurde jedoch nicht genau angegeben, wann dies beginnen würde, da Spekulationen darüber bestehen, dass ein größerer Angriff unmittelbar bevorstehen könnte.

Die IDF hat in einer beispiellosen Mobilisierung über 300.000 Reservisten einberufen, seit Hamas-Kämpfer vor einer Woche Tausende Raketen auf Israel abfeuerten, Grenzverteidigungen durchbrachen und in Gemeinden im Süden Israels wüteten.

Mehr als 1.300 Menschen wurden in Israel getötet, und mehr als 2.200 Menschen wurden bislang bei den israelischen Vergeltungsangriffen auf den Gazastreifen getötet.

Israel hat palästinensischen Zivilisten befohlen, den nördlichen Teil des Gazastreifens zu evakuieren, ein Befehl, der von einem Großteil der internationalen Gemeinschaft als undurchführbar verurteilt wurde.

Am Samstag veröffentlichte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in den sozialen Medien Videoaufnahmen und Fotos von seinem Treffen mit IDF-Soldaten an der Front und fragte sie, ob sie für die nächste Phase des Einsatzes bereit seien, woraufhin sie nickten.

„Wir sind alle bereit“, schrieb er, als er das Video teilte, machte aber wiederum keine Angaben darüber, wo und wann.