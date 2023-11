IDF-Chef sagt, dass Treibstoff für Krankenhäuser in den Gazastreifen gelangen könnte; Premierminister bestreitet Zustimmung zum Umzug

Der Chef der IDF sagte am Donnerstag, dass Israel in naher Zukunft die Einfuhr von Treibstoff in den Gazastreifen zur Verwendung durch Krankenhäuser zulassen könnte, und schien damit Israels langjährige Weigerung rückgängig zu machen. Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu konterte sofort mit einem Kommentar, der darauf bestand, dass es keinen solchen Schritt gäbe war genehmigt worden.

Auf die Frage eines Reporters während eines Briefings auf einem Luftwaffenstützpunkt antwortete Generalleutnant Herzi Halevi, dass, wenn den Krankenhäusern in Gaza der Treibstoff ausgeht – etwas, wovor die meisten schon seit Wochen gewarnt haben –, dann werde man Treibstoff über Rafah hereinlassen Kreuzung mit Ägypten.

„Wir haben bis jetzt noch keinen Treibstoff eingebracht“, sagte Halevi. „Wir überprüfen jeden Tag die Situation im Gazastreifen. Seit über einer Woche erzählen sie uns, dass der Treibstoff in den Krankenhäusern ausgehen wird, und das ist nicht der Fall. Wir werden sehen, wann der Tag kommt. (Wenn das passiert), wird der Treibstoff unter Aufsicht an die Krankenhäuser weitergegeben, und wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass er nicht die Infrastruktur der Hamas erreicht und nicht ihren Kriegszielen dient.“

Seit Beginn des Krieges am 7. Oktober hat Israel keine Treibstofflieferungen in den Gazastreifen zugelassen. Seit mindestens dem 10. Oktober warnen Krankenhäuser und Organisationen, dass medizinische Zentren gezwungen sein werden, ihren Betrieb einzustellen, da die Vorräte schwinden, doch bisher sind viele immer noch dabei betriebsbereit, allerdings mit erheblichen Einschränkungen und Engpässen. Andere haben den Betrieb aufgrund israelischer Luftangriffe eingestellt.

Treibstoff wird benötigt, um Generatoren anzutreiben, auf die Krankenhäuser angewiesen sind, um lebensrettende Maschinen anzutreiben, ohne dass eine ständige Stromversorgung gewährleistet ist. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte letzte Woche, dass der Mangel an Treibstoff für die Generatoren von Krankenhäusern 1.000 Nierendialysepatienten, 130 Frühgeborene in Inkubatoren sowie Krebspatienten und Patienten mit Beatmungsgeräten gefährdet.

Kurz nach Halevis Äußerungen gab das Büro des Premierministers eine knappe Erklärung ab, in der es lediglich darauf hinwies, dass Premierminister Benjamin Netanyahu „die Einfuhr von Treibstoff nach Gaza nicht genehmigt hat“.

Israel hat der Hamas wiederholt vorgeworfen, im Gazastreifen Treibstoff für Krankenhäuser und humanitäre Zwecke zu stehlen und zu horten und ihn für Terrorzwecke zu verwenden. Die IDF veröffentlichte letzte Woche Bilder von einer halben Million Liter Diesel, die die Terrorgruppe angeblich im Gazastreifen festhielt. Am Mittwoch veröffentlichte das Militär eine Aufzeichnung darüber, wie ein Hamas-Kommandeur ein Krankenhaus zur Herausgabe von Treibstoff zwang.

Ein von der IDF geteiltes Bild, das zwölf Öltanks zeigt, in denen die Hamas angeblich ihre Reserven lagert, während dem Gazastreifen während des andauernden Krieges mit Israel der Treibstoff ausgeht, 24. Oktober 2023. (IDF-arabischer Sprecher auf X)

Aber Israel stand unter großem Druck, auch von Seiten seiner Verbündeten, die Treibstoffzufuhr zuzulassen, während sich die humanitäre Krise im Gazastreifen verschärfte. US-Außenminister Antony Blinken wird voraussichtlich am Freitag in Israel eintreffen und sich voraussichtlich für eine Ausweitung der humanitären Hilfe einsetzen, die die Einreise erlaubt. Es ist jedoch nicht klar, welche Rolle Ägypten und die Hamas bei der Einschränkung oder Begrenzung der Aktivitäten am Grenzübergang Rafah spielen.

Israelische Inspektoren sind in der Nähe von Rafah stationiert, um alle Hilfslieferungen zu überprüfen, die in den Gazastreifen gelangen, und um sicherzustellen, dass keine Lieferungen, die von der Hamas genutzt werden könnten, die Grenze passieren dürfen.

Vor Kriegsbeginn deckte Israel 50 Prozent des Strombedarfs des Territoriums über zehn Stromleitungen, schaltete diese jedoch am 11. Oktober ab. IDF-Sprecher Jonathan Conricus sagte letzte Woche, dass die Hamas zwischen 850.000 und einer Million Liter Treibstoff gelagert habe, was durchaus möglich sei für dieselbetriebene Generatoren zum Betrieb von Wasseranlagen oder Krankenhäusern eingesetzt werden.

Conricus verwies auch auf eine Erklärung des UNRWA selbst vom 16. Oktober, wonach Hamas-Beamte des Gaza-Gesundheitsministeriums Treibstoff und medizinische Ausrüstung von ihrem Gelände in Gaza-Stadt gestohlen hätten. UNRWA löschte daraufhin die Erklärung und behauptete, es sei nichts geplündert worden.

Am Donnerstag zitierte eine in Großbritannien ansässige Wohltätigkeitsorganisation einen leitenden Arzt im größten Krankenhaus des Gazastreifens mit der Aussage, dass die Einrichtung ihre letzten Treibstoffvorräte habe.

„Die hohe Zahl der Vertriebenen lebt nicht mehr im Innenhof des Krankenhauses, sondern auch innerhalb des Krankenhauses, einschließlich der Flure“, zitierte die in Großbritannien ansässige Wohltätigkeitsorganisation Medical Aid for Palästinas den Chefarzt der Chirurgie des Shifa-Krankenhauses, Dr. Marwan Abusada. wie gesagt. Abusada warnte davor, dass sich Krankheiten aufgrund der Überfüllung und der schlechten Bedingungen ausbreiten könnten.

Ein verwundeter Palästinenser kommt nach israelischen Angriffen am 29. Oktober 2023 mit einem Krankenwagen im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt an. (Dawood Nemer/AFP)

Abusada sagte, das überlastete Krankenhaus habe Mühe, mehr als 800 Verwundete zu behandeln, von denen die meisten schwere oder lebensgefährliche Verletzungen hätten.

Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza berichtete am Mittwoch, dass das Türkisch-Palästinensische Krankenhaus, Gazas einzige Einrichtung, die spezialisierte Behandlungen für Krebspatienten anbietet, wegen Treibstoffmangels schließen musste, wodurch sich 70 Krebspatienten in einer kritischen Situation befanden.

Hamas sagte auch, dass das indonesische Krankenhaus im Norden des Gazastreifens gezwungen sei, die meisten Lichter und seine Leichenkühlschränke auszuschalten.

„Wenn wir weder Strom noch Treibstoff sichern können, droht uns eine Katastrophe“, sagte Ashraf al-Qidra, Sprecher des Hamas-Gesundheitsministeriums.

Jeremy Sharon, Mitarbeiter von Agencies und Times of Israel, haben zu diesem Bericht beigetragen.