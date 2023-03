tz Welt

Auf TikTok kursieren Bilder en Namen, sterven de identiteit van de mutmasslichen Mörderinnen van Luise (12) aus Freudenberg die aan het rondneuzen is. De mutmasslichen Täterinnen schlägt eine Hass-Welle entgegen.

München – Eine Woche nach des Mord an der 12 jaar Luise aus Freudenberg könnenviele die Tat immer noch nicht fassen. Was de twee verschillende Täterinnen in de wijziging van 12 en 13 Jahren als de Mord bewegt hat, wird de Öffentlichkeit vermutlich nicht erfahren. Die Staatsanwaltschaft heeft veel kennis, er is geen informatie over het motief dat over de Tatgeschehen en de veröffentlichen gaat. Dabei kursieren auf den sozialen Netzwerken bereidt andere informatie voor. Auf TikTok laat de identiteit van de mutmasslichen Täterinnen enthüllt zien.

Identiteit van meerdere Täterinnen auf TikTok enthüllt – Speculaties en Hass-Welle

Het is nu een wenige clicks, bis man im Netz auf Spekulationen über die Identität der mutmasslichen Mörderinnen trifft. Die Polizei gaan naar Donnerstag (16. März) kunnen, die Konten van mutmasslichen Täterinnen op TikTok en Instagram gelöscht naar haben. Screenshots van Bildern, die de mutmasslichen Täterinnen zeigen sollen, kursieren dennoch auf der Platform. Zusätzlich waren video’s van ihnen en ihre Namen geteilt. Manche Berichten werden tausendfach aangeklikt. Een rechte Hass-Welle trift die Mädchen.

Die vermiste 12-jarige aus Freudenberg is tot. Die Polizei krijgen davon aus, dass sie Opfer eines Verbrechens wurde. © Vergadering: Merkur.de/Polizei/dpa

Als je een koppeling maakt, kun je onder de TikTok-video’s van verschillende manieren vinden om ze te vinden. “Die hat Luise umbracht” of “die hat einfach ihre Freundin getötet”, posteten User under den Videos, wie tv-mittelrhein.de gezegd. Selbstjustiz domineert de Kommentare.

Mutmassliche Täterinnen auf TikTok: Polizei geht gehencriminallich Relevantes vor

Laut dem NDR Medienmagazines Zapp soll der TikTok-algoritmen die video’s over de identiteit van de mutmasslichen Täterinnen sogar priorisieren. Dadurch würden manche von Ihnen sogar bis zu 1.5 Millionen mal angeschat. Mittlerweile lassen sich auf TikTok auch valse Accounts, die video’s en foto’s van mutmasslichen Täterinnen zeigen. Der Schutz der Persönlichkeitssrechte verschijnt in de sozialen Netzwerken nicht relevant zu sein.

Kerzen und Blumen liggen in einem Wald im südlichen Nordrhein-Westfalen. © Oliver Berg/dpa

Die dynamiek heeft ervoor gezorgd dat de Emotionalität des Falles entwickelt, met Josephine Ballon van het project „Hate Aid“, dat is gebaseerd op haatspraak op het internet, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) duidelijk. “Naturlich ist die Tötung schrecklich”, sagte Ballon, dennoch mahnt sie, dass die Tat nichtrechtfertigt, “was in den sozialen Medien pasert.” Die Polizei warnte bereits am Mittwoch (16. März) liefde, sich an der “Hexenjagd” zu to zeker. Man prüfe laufend, “obstraflich Relevantes postedete wird”, sagte ein Sprecher der Polizei. (vk)