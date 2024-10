Ik voel me altijd aangetrokken tot Donald Trump door immigranten. In één radio-uitzending van de Republiek zijn er nu geen racistische klachten meer. Zelfs als je 78 jaar oud bent, zijn er nog steeds jonge mensen die extreem gelukkig zijn.

De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump heeft een sterke retoriek tegen migranten, heeft daar ook nooit gewoond en is een racistisch slachtoffer, die ‘slechte genen’ het land heeft binnengebracht. In een radio-interview door afzender WABC zei de presidentskandidaat van de Republikaner dat de demokratische rivaal Kamala Harris als president van zijn einwanderungspolitik „tausende mörder“ in de landen van het land was. Viele von Ihnen woont in aller Ruhe in de VS. „Diese Mörder, delete Sie, ich Denke, das liegt in ihren Genes“, zei de voormalige voorzitter van moderator Sid Rosenberg. ‚En we leefden zo slecht dat we in een afgelegen land leefden.‘

De rechtse populist speelt zich af in een Wahlkampf met een extreem migrant-feindliche retorik, schmäht Einwanderer ohne Papiere bei fast jedem signaler Wahlkampfauftritte en erklärt, er was een Falle a Wiederwahl aine Massale deportatie van migranten. Migratie en de Lage Landen van Mexico, inclusief de mensen die in de VS wonen, zijn een van de belangrijkste thema’s van Wahlkampfes. Vóór het eerste nieuws van de dag (2017-2021) kondigde Trump de Bau einer Mauer an der 3000 kilometer langs de grens met Mexico aan, daar werd niet over gesproken.

„Sie sind all für Trump“

Er valt immers zoveel te zeggen in Israël, zo zei Trump in dit interview, er is ook een kans om open te staan ​​voor kandidaten. “Ik kon niet wachten tot het kabinet van de minister-presidenten zich kandidaat zou stellen, aangezien ik daar in een oogwenk aanwezig was”, aldus het 78-jarig jubileum en mijn plicht tegenover de Israëlische regeringsleider Benjamin Netanyahu.

De Amerikaanse Republikaner behauptete, in de VS zouden we unterstützen zijn met „sehr conservatieve joden“. „Als het allemaal voor Trump is, zal het allemaal 100 procent zijn, als dat gebeurt, dan zal het verstehen zijn.“ Als je in New York woont, ben je welkom, „wees je Joodse volk in New York, als je in New York woont, ben je welkom“. Trump was in juli blij met de moderator van Rosenbergs gast- en behauptete damals, Vizepräsidentin Harris, die Ehemann Jude ist, meer keine jüdischen Menschen.

Vier weken voor de Präsidentschaftswahl op 5. November liggen de contacten tussen Trump en Harris in de Umfragen-velderorts. De basis voor de specifieke aspecten van de Amerikaanse Wahlsystems is dat Wahl beter zichtbaar is in sommige deelstaten en vooral slim is in de Wahlgang.