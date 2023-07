Idealismus, Zuverlässigkeit, Fachkompetenz und Begeisterung

Drei Tage lang feierte die Freiwillige Feuerwehr Grettstadt ihr 150-jähriges Jubiläum. Höhepunkt der Feierlichkeiten war der eindrucksvolle Umzug durch die Bahnhofstraße zum neuen Feuerwehrhaus mitten in der Stadt. Das ganze Dorf war auf den Beinen.

Viele Zuschauer ließen sich den Festumzug nicht entgehen, an dem zahlreiche Feuerwehren aus der Umgebung, alle örtlichen Vereine sowie zahlreiche Ehrengäste und Musikgruppen teilnahmen und damit dem ehrenamtlichen Engagement der Feuerwehr Respekt und Anerkennung zollten. Dann begannen die Feierlichkeiten und das Kinderprogramm, die bis in die späten Abendstunden dauerten. Für den musikalischen Rahmen sorgte die fränkische Trachtenkapelle Dürrfeld.

Vereinsvorsitzender Simon Schech begrüßte die Zeremonie. „Unsere Gründerväter haben sich vor 150 Jahren zusammengeschlossen, um ihren Mitmenschen in Not zu jeder Tages- und Nachtzeit mit ganz einfachen Mitteln zu helfen“, erinnerte sich Kommandant Lars Stumm in seiner Rede. Heute garantiere die Feuerwehr Hilfe für alle Bürger und eine ständige Einsatzbereitschaft auf hohem Niveau, betonte er.

Ehrungen

Derzeit sind 53 Feuerwehrleute im Einsatz. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden Simon Schech freute er sich, dass an diesem festlichen Sonntag sieben verdiente Feuerwehrkameraden und damit 235 Jahre reine Feuerwehrkompetenz, Routine und Erfahrung geehrt werden konnten.

Landrat Florian Töpper überreichte gemeinsam mit Vertretern der Kreisbrandinspektion (KBR Holger Strunk, KBI Alexander Bönig und KBM Stefan Hauck) das Feuerwehrabzeichen und Urkunden an Paul Brändler, Harald Ditzel, Michael Firsching und Josef Lenhart für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Martin Obermaier, Marcoräder und Michael Weidinger wurden für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt.

Geräteschau und Service

Bürgermeister Jens Machnow betonte in seiner Rede, wie breit gefächert das Aufgabenspektrum der Feuerwehr heute sei. „Retten, Löschen, Bergen, Schützen“ gelingt nur mit Idealismus, Zuverlässigkeit, Fachkompetenz und einer Portion Begeisterungsfähigkeit.

Landrat Florian Töpper drückte seine Freude über den starken Wehrdienst mit einer jungen Führungspersönlichkeit aus und freute sich über die generationenübergreifenden Jubiläumsveranstaltungen.

Der Freitagabend war mit einem Auftritt von DJ Enjoey der jüngeren Generation gewidmet. Am Samstag gab es mit der Fahrzeug- und Geräteschau, Vorführungen, der Hüpfburg, dem Festgottesdienst und der Rock-Tankstelle (Klaus Schmitt, Peter Lommel und Oliver Goldfuß) für alle Generationen etwas.