Idalia bedroht Carolinas mit heimtückischem Regen und Überschwemmungen, nachdem Florida heimgesucht und Tausende Häuser beschädigt wurden

Einige Gemeinden an Floridas Westküste, die von der Überschwemmung und den heftigen Winden in Idalia heimgesucht wurden, erlebten ein „lebensveränderndes Ereignis“, sagt ein Beamter, nachdem der stärkste Hurrikan, der seit mindestens 125 Jahren in der Region Big Bend auf Land traf, Rekordwasserstände verursachte und Tausende beschädigte von Häusern auf seinem Weg.

Nachdem Idalia am Mittwochmorgen als Hurrikan der Kategorie 3 Florida getroffen hatte, verwüstete es auch Teile des Südostens von Georgia und der Carolinas, überschwemmte Küstengebiete und verursachte Hunderttausende Stromausfälle.

Am frühen Donnerstagmorgen hatte sich Idalia zu einem tropischen Sturm abgeschwächt, der in Teilen des östlichen North Carolina Sturzfluten verursachte und im Laufe des Morgens weitere Überschwemmungen drohte, teilte das National Hurricane Center mit.

Der Sturm richtete verheerende Schäden an, als er am Mittwochmorgen in der Nähe von Keaton Beach auf Floridas Big Bend-Gebiet – die Region zwischen dem Panhandle und der Halbinsel – traf, Dächer von Gebäuden riss und Häuser überschwemmte, während er über weite Teile des Westens des Bundesstaates mehrere Meter hohes Meerwasser an Land drückte Küste.

Viele der Gebiete, die die Hauptlast des Sturms trugen, seien nicht für die Bewältigung eines so starken Hurrikans gerüstet, sagte der US-Repräsentant Jared Moskowitz am Mittwochabend.

„In diesen Bereichen sind viele von ihnen finanziell eingeschränkt. Sie verfügen nicht unbedingt über die Ressourcen“, sagte Moskowitz, der einen Distrikt in Südflorida vertritt und früher die Abteilung für Notfallmanagement des Staates leitete, gegenüber CNN.

„Es gibt einige Gemeinden, die vielleicht nie mehr so ​​aussehen werden wie zuvor, und andere, die neu aufgebaut werden und etwas anders aussehen werden“, sagte Moskowitz. „Für einige dieser Landkreise ist dies ein lebensveränderndes Ereignis.“

Beamte forderten Tausende zur Evakuierung auf, bevor Sturmfluten von der Tampa Bay bis zum Big Bend mehrere rekordverdächtige Wasserstände verursachten. Der Sturm zerstörte auch Stromleitungen und verursachte Überschwemmungen in Teilen von Georgia und South Carolina, darunter Charleston und North Carolina, wo am frühen Donnerstag in Wilmington Sturzfluten gemeldet wurden.

In Charleston riss der Sturm Bäume um und veranlasste Beamte, überflutete Straßen zu sperren, teilte die Polizei mit. Nach Angaben des National Weather Service brach auch Wasser in die Dünen am Edisto Beach in South Carolina ein.

Nach dem Sturm habe es in Florida „einen unbestätigten Todesopfer“ gegeben, sagte der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, am Mittwoch.

Zwei Männer kamen am Mittwochmorgen bei zwei verschiedenen Unfällen während eines schweren Sturms vom Sgt. der Highway Patrol in Idalia, Florida, ums Leben. sagte Steve Gaskins vorhin. Gaskins stellte fest, dass beide Todesfälle wetterbedingt waren. Es ist unklar, ob DeSantis sich auf einen dieser Abstürze bezog. CNN hat sich zur Klärung an die Agenturen gewandt.

Ein weiterer Todesfall wurde im Lowndes County in Georgia gemeldet, wo ein Mann starb, nachdem ein Baum auf ihn fiel, als er auf einer Autobahn einen Baum fällte, sagte Sheriff Ashley Paulk gegenüber CNN.

Für den South Santee River nördlich der Grenze zwischen North Carolina und Virginia, einschließlich Pamlico und Albemarle Sounds, gilt ab Donnerstag, 5 Uhr ET, weiterhin eine Tropensturmwarnung. Für Beaufort Inlet bis Ocracoke Inlet, North Carolina, sowie für die Flüsse Neuse und Pamlico gilt eine Sturmflutwarnung.

Hier sind weitere Entwicklungen seit dem Sturm vom frühen Donnerstag:

Über den Carolinas: Das Zentrum des Tropensturms Idalia lag etwa 20 Meilen südwestlich von Myrtle Beach, South Carolina, mit maximalen Dauerwinden von 60 Meilen pro Stunde am Donnerstag um 2 Uhr ET. Das National Hurricane Center teilte mit, dass sich der Sturm im weiteren Verlauf des Donnerstags knapp vor der Küste North Carolinas bewegen wird.

Überschwemmung in North Carolina: Nach Angaben des National Weather Service fielen zwischen 2 und 5 Zoll Regen in Teilen der südöstlichen Teile des Staates, einschließlich der Gegend von Wilmington, wo am frühen Donnerstag eine Sturzflutwarnung galt. Teile der Landkreise Bladen, Brunswick, Columbus, New Hanover und Pender standen unter der Warnung.

Hochwasserrettung: Ersthelfer retteten etwa 150 Bewohner aus überfluteten Vierteln im am stärksten betroffenen Pasco County nördlich von Tampa in Florida, sagte der Feuerwehrchef des Landkreises. In einigen Gebieten kam es zu Wasserstößen zwischen 3 und 5 Fuß.

Tausende Häuser beschädigt: Nach Angaben des Bezirksverwalters Mike Carballa wurden allein im Pasco County in Florida zwischen 4.000 und 6.000 Häuser mit Wasser überschwemmt.

Historische Wasserstände: Nach Angaben des National Weather Service stieg der Wasserstand im Hafen von Charleston in South Carolina auf mehr als 9 Fuß und erreichte damit den fünfthöchsten Stand aller Zeiten. Cedar Key, East Bay Tampa, Clearwater Beach und St. Petersburg in Florida erlebten ebenfalls Sturmfluten in Rekordhöhe.

Tausende tappen im Dunkeln: Am frühen Donnerstag waren in Florida etwa 143.000 Haushalte und Unternehmen ohne Strom. Weitere 126.000 Ausfälle ereigneten sich in Georgia, etwa 34.000 wurden in South Carolina gemeldet und etwa 18.000 ereigneten sich in North Carolina, so die Tracking-Website PowerOutage.us.

Anwohner aufgefordert, drinnen zu bleiben: Beamte von Florida fordern die Bewohner dringend auf, sich nicht im Freien aufzuhalten, da die Aufräum- und Suchaktionen weiterhin im Gange sind. Der Sheriff von Taylor County, Wayne Padgett, verwies auf die Gefahren umgestürzter Bäume und Stromleitungen.

Hinweis zum Kochen von Wasser: Für einige Gebiete in den Landkreisen DeSoto, Dixie, Leon, Levy, Marion und Taylor in Florida gibt es vom Gesundheitsministerium des Bundesstaats herausgegebene Hinweise zum Kochen von Wasser.

Einige Schulbezirke sollen wiedereröffnet werden: Mindestens 30 der 52 Schulbezirke, die vor dem Sturm geschlossen wurden, werden am Donnerstag wieder geöffnet sein, sagte DeSantis. Acht Bezirke sollen am Freitag wiedereröffnet werden.

Es wird erwartet, dass Idalia seinen Tropensturmstatus beibehält, wenn es am Donnerstagmorgen vor der Ostküste vorbeizieht. Dennoch besteht weiterhin die Gefahr einer Sturmflut, und Tropensturmwarnungen bleiben vor allem im Südosten von North Carolina bestehen.

„Die Kombination aus Sturmflut und Flut wird dazu führen, dass normalerweise trockene Gebiete in Küstennähe durch steigendes Wasser überschwemmt werden, das von der Küste ins Landesinnere gelangt“, sagte das Hurrikanzentrum in seinem Update am Donnerstag um 2 Uhr morgens.

Eine Sturmflut entsteht, wenn starke Winde eines Sturms Wasser auf das Land treiben und so den Wasserspiegel ansteigen lassen.

Der Niederschlag über dem Osten von South Carolina bis zum Osten von North Carolina könnte insgesamt zwischen 4 und 8 Zoll liegen, an manchen Orten sogar bis zu 10 Zoll.

„Diese Niederschlagsmengen werden weiterhin zu Überschwemmungen in Gebieten mit Sturzfluten, städtischen Überschwemmungen und mäßigen Flussüberschwemmungen mit erheblichen Auswirkungen führen“, erklärte das Hurrikanzentrum.

Darüber hinaus sind in den Küstengebieten von North Carolina vereinzelte Tornados möglich.

Unterdessen könnte es in Zentralflorida am Donnerstag zu weiteren 1 bis 2 Zoll Regen kommen.

Am Mittwoch stellte die von Idalia ausgelöste Sturmflut an mehreren Orten in Florida Rekorde für den höchsten Wasserstand auf.

In Cedar Key, einer Inselstadt etwa 80 Meilen nördlich von Tampa, erreichte die Sturmflut eine Höhe von 8,9 Fuß und übertraf damit den Rekord von 5,99 Fuß, der 2016 durch Hurrikan Hermine aufgestellt wurde.

Die Sturmflut in der East Bay von Tampa betrug am Mittwoch 5,7 Fuß und war damit etwa 2 Fuß höher als der Rekord des Tropensturms Eta im Jahr 2020.

Und in Clearwater Beach erreichte die Sturmflut von Idalia 5,2 Fuß und übertraf damit die 4,02 Fuß des „Sturms des Jahrhunderts“ von 1993, der auch in weiten Teilen der Ostküste schneite.