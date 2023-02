Geschreven door Door Zoë Sottile, CNN

De beroemde sculpturen van de kunstenaar Jeff Koons zien er misschien uit alsof ze van ballonnen zijn gemaakt, maar de werken zijn eigenlijk kwetsbaar, zoals een bezoeker van een kunstbeurs ontdekte toen ze donderdag een Koons-stuk van $ 42.000 omgooide, waardoor het verbrijzelde.

Een sculptuur van een blauwe ballonhond gemaakt door Koons brak in kleine scherven toen een bezoeker per ongeluk tegen het podium schopte, volgens de galerij die het stuk host.

Bel-Air Fine Art toonde het stuk in zijn stand op Art Wynwood, een beurs voor hedendaagse kunst in Miami.

In een verklaring die via e-mail met CNN werd gedeeld, vertelde de districtmanager van de galerij, Cédric Boero, die de stand van Art Wynwood beheerde, aan CNN dat de galerij fungeert als “een van de officiële vertegenwoordigers van de beroemde sculpturen van Jeff Koons-ballonhonden”.

“Natuurlijk is het hartverscheurend om zo’n iconisch stuk vernietigd te zien”, zei Boero.

Hij zei dat het stuk viel nadat een naamloze kunstverzamelaar die de stand bezocht donderdagavond onbedoeld tegen het voetstuk schopte tijdens het openingscocktailuurtje van de beurs.

Bel-Air Fine Art toonde het beeld als onderdeel van zijn stand op Art Wynwood in Miami. Credit: Bel-Air Fine Art Hedendaagse kunstgalerijen

“De verzamelaar was nooit van plan het beeld te breken, ze heeft het zelfs nooit met haar handen aangeraakt”, zei hij. “Het was de openingscocktail, er waren veel mensen op onze stand, ze gaf onbedoeld een kleine schop tegen het voetstuk, wat genoeg was om het beeld naar beneden te doen vallen.”

“Dit soort dingen gebeuren helaas, daarom was het kunstwerk gedekt door een verzekering”, zei hij.

De galerij deelde foto’s van het beeld dat is gereduceerd tot stukjes keramiek die op de vloer liggen. De stukken wachten momenteel in een doos om te worden beoordeeld door een verzekeringsexpert, aldus de galerie. Bel-Air Fine Arts voegde eraan toe dat sommige verzamelaars hebben aangeboden om de gebroken stukken te kopen.

Het stuk uit 2021 heette “Balloon Dog (Blue)” en had een waarde van ongeveer $ 42.000, volgens een e-mail van Bel-Air Fine Art. Het beeld is gemaakt van porselein en heeft de afmetingen 40 x 48 x 16 cm. In totaal zijn er 799 edities van het beeld gemaakt.

Het beeld, hier getoond voordat het werd gebroken, was een van de 799 edities gemaakt door Koons. Credit: Bel-Air Fine Art Hedendaagse kunstgalerijen

Koons en Art Wynwood hebben niet onmiddellijk gereageerd op het verzoek van CNN om commentaar.

De ballondierfiguren van Koons zijn enkele van de meest iconische – en dure – sculpturen in de hedendaagse kunstwereld. Zijn stukken hebben op veilingen verbluffende bedragen opgeleverd: “Rabbit” (1986) werd in 2019 verkocht voor $ 91 miljoen bij Christie’s New York en “Balloon Dog (Orange)” (1994-2000) werd zes jaar eerder verkocht voor $ 58,4 miljoen.

Hij heeft honderden vertolkingen van de ballonhonden gemaakt, waarvan sommige meer dan 3 meter hoog zijn en sommige iets meer dan 30 cm hoog, zoals het beeld dat verbrijzelde.