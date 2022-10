„Ich würde erwägen, seinen Vertrag zu zerreißen“

Manchester United wurde von Simon Jordan aufgefordert, Cristiano Ronaldos Vertrag zu kündigen, da er sowieso im nächsten Sommer abreisen wird.

Unterdessen glaubt die englische Legende Stuart Pearce, dass die Roten Teufel im Januar nach seinem jüngsten Streit mit Erik ten Hag auf den 37-Jährigen losgehen müssen.

AFP Cristiano Ronaldo war in dieser Saison unter Erik ten Hag auf eine Randrolle beschränkt

Rex Der Stürmer von Manchester United, Ronaldo, wurde vom Verein suspendiert, nachdem er während des Tottenham-Spiels vorzeitig gegangen war

Nachdem er sich letzte Woche beim 2:0-Sieg gegen Tottenham geweigert hatte, von der Bank zu kommen, ging Ronaldo vor dem Schlusspfiff durch den Tunnel.

Durchgesickertes Filmmaterial scheint den Moment zu zeigen, in dem sich der portugiesische Nationalspieler gegen eine Einwechslung entschied, als er Ten Hag auf der Bank mit dem Finger zeigte.

Sein frühes Ausscheiden führte dazu, dass der fünfmalige Ballon d’Or-Gewinner von United beim 1: 1-Auswärtsspiel am Samstag bei Chelsea fallen gelassen wurde.

Er traf am Dienstag auf dem Trainingsgelände von United in Carrington ein, bevor er mit Ten Hag über seine mögliche Rückkehr in den Einsatz verhandelte.

Der ehemalige Stürmer von Real Madrid könnte für das Europa-League-Duell des Klubs gegen Sheriff am Donnerstag ins Team berufen werden.

Ten Hag hat darauf bestanden, dass er erwartet, dass Ronaldo bis zum Ende der Saison ein United-Spieler bleibt.

Getty Ronaldo strahlte übers ganze Gesicht, als er zum Training von Man United zurückkehrte

Aber Jordan von talkSPORT glaubt das United soll seinen Vertrag kündigen.

In der White and Jordan Show sagte er: „Ich würde absolut – um es ernst zu meinen – erwägen, seinen Vertrag zu zerreißen, wenn er in der gleichen Weise fortgesetzt würde.

„Weil sie was bezahlt haben, 15 Millionen Pfund / 16 Millionen Pfund für ihn, richtig? Er hat also seit zwei Jahren einen Vertrag, der in seiner Bilanz etwa 4 Mio. £/5 Mio. £ verbleibt, es ist keine Entscheidung.

„Wenn er gehen will und die Probleme immer noch da sind und es kein Kreis ist, den man quadrieren könnte, was ist der Aggregationswert?

„Ich würde in Betracht ziehen, seinen Vertrag zu zerreißen!“ „Er geht am Ende der Saison, was wäre also der Sinn, ihn festzuhalten?“ sagt Simon Jordan #MUFC sollte Ronaldo loswerden, wenn die Schlagzeilen weitergehen. ❌ pic.twitter.com/j2jxBiJg83 — talkSPORT (@talkSPORT) 25. Oktober 2022

Getty Ronaldo hat in dieser Saison von seinen acht Einsätzen nur einmal in der Premier League getroffen

„Einige würden sagen, der Aktienkurs könnte fallen, ich glaube nicht. Einige könnten sagen, dass sie Hemdverkäufe verlieren könnten, ich bin mir nicht sicher.

„Ich denke, die Quintessenz ist, dass, wenn es die gleichen Probleme wären, denen wir jetzt begegnen, wie uns glauben gemacht wird, es eine Übung in Sinnlosigkeit ist.

„Was ist der Punkt? Wenn es Ihrem Team gut geht, United auf dem Vormarsch ist und die Situation zwischen Ronaldo und dem Verein und dem Manager anhält, ist dies, wie ich gerade sagte, eine Übung in Vergeblichkeit.

„Für einen Kapitalwert von 5 Mio. £ in Ihrer Bilanz, wenn Sie 500 Mio. £ umsetzen und der Gesamtwert Ihres Managers wahrscheinlich 5 Mio. £ ersetzt, was wäre der Sinn?“

Er fügte hinzu: „Es ist kein langfristiges Spiel, er wird am Ende der Saison gehen.

„Was wäre also der Sinn, ihn weitere vier Monate festzuhalten, damit wir die immer größer werdenden Schlagzeilen der Zeitungen über den Aufruhr bei Manchester United hören können?

„Ich würde die Reste seines Vertrages auf jeden Fall zerreißen, weil es nichts wert ist! Du wirst ihn für nichts verkaufen, oder?“

Pearce ist auch der Meinung, dass sich United und Ronaldo trennen sollten, da er darauf bestand, dass der Spieler im Sommer hätte gehen dürfen.

Getty Ronaldo hat in dieser Saison nur 340 Minuten in der Premier League gespielt

Er sagte bei talkSPORT: „Als mir im Sommer die Frage gestellt wurde, ob Ronaldo über diesen Sommer hinaus eine Zukunft bei Manchester United haben würde, sagte ich, ich dachte, ein neuer Manager, ein hochrangiger Profi wie Ronaldo, ich dachte, es wäre das Beste damit sich beide Parteien trennen.

„Ich dachte, Ronaldo muss irgendwo hin, wo er garantiert anfängt.

„Wofür ich ihn bewundere, ist, dass er alle Spiele spielen will und es ihm weh tut, auf der Bank zu sitzen, obwohl er trotz seines Alters in dieser Hinsicht ein absoluter Profi ist.

„Aber offensichtlich bekommt er nicht genug Spielzeit und die Frustration für beide … Ich denke, wir alle wissen jetzt, dass der beste Weg für beide eine Trennung im Januar wäre.

„Es ist wahrscheinlich sechs Monate zu spät gekommen, denke ich.“

Napoli wurde mit einem Wechsel für den ehemaligen Juventus-Schützen in Verbindung gebracht, obwohl Ally McCoist nicht verstehen kann, warum sie daran interessiert sein würden.