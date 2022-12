Ich wünschte, ich könnte mich bei dem Mädchen entschuldigen, das ich in der High School gemobbt habe

Diese Kolumne aus der Ich-Perspektive ist die Erfahrung von Paula Hudson-Lunn, die in Nelson, BC, lebt FAQ.

Ich habe jahrelang versucht, sie zu finden, in der Hoffnung, dass sie die Sticheleien und Schikanen überwunden hat, die sie in der Grundschule von so vielen und dann in der High School von mir ertragen musste.

In den 1950er und 1960er Jahren war die Grundschule, die ich in Toronto besuchte, weder kulturell noch rassisch vielfältig. Wenn jemand „anders“ in die Schule kam, wurde das bemerkt.

Meine Grundschule hatte getrennte Eingänge und Spielplätze für Jungen und Mädchen. In der Pause rannten wir schreiend aus unseren jeweiligen Türen auf die Spielplätze. Ich weiß nicht, wann Selena in unsere Schule kam. Sie war vielleicht die ganze Zeit da und hat in den ersten Klassen keinen Eindruck auf mich gemacht. Aber irgendwann während meiner Mittelschulzeit hörte ich häufig einen Gesang vom Ausgang der Jungen: „Der Letzte muss Selena küssen.“ Das Äquivalent zu „der Letzte ist ein faules Ei“.

Ich erinnere mich an Selena. Sie war groß und dunkelhaarig. In einer Welt von Susies und Lindas und Nancys war ihr Name ungewöhnlich. Ich weiß nicht, warum sie das Ziel wurde; wenn es ihr Name, ihr Auftreten, ihre Größe, ihr kultureller Hintergrund wäre. Ich weiß nicht, wie lange sie ins Visier genommen wurde, aber wenn ich jetzt mit 70 immer noch diesen Spott in meinem Kopf höre, muss sie jahrelang darunter gelitten haben.

Paula Hudson-Lunn, fünfte von links in der ersten Reihe, mit ihrer 8. Klasse am Bildtag. Ihre Klassenkameradin Selena sitzt in der ersten Reihe links.

Nach der 8. Klasse trat ich einer neuen High School bei. Ich war aufgeregt, erwachsen zu werden und meine Welt zu erweitern. Gleichzeitig war es beängstigend, plötzlich Teil einer Gemeinschaft von 1.200 Fremden zu sein. Es war eine Erleichterung, einige Kinder aus meiner alten Schule in meiner Klasse zu finden. Ich war jünger als die meisten meiner Klassenkameraden, da ich ein Jahr in der Grundschule übersprungen hatte. Ich war auch kleiner und weniger reif. Jetzt war ich anders. Und dieser Unterschied erregte die Aufmerksamkeit eines Mädchens in meiner Klasse und meine Freude, in der High School zu sein, wurde zu einem Albtraum. Das Mädchen hat mich geschlagen und getreten. Sie machte sich vor anderen Schülern über mich lustig, und sie machten mit. Sie nahm mein Essensgeld, zerstörte meine Bücher und drohte, Schlimmeres zu tun, wenn ich sie verraten würde. Sie war gnadenlos. Ich habe es ertragen, weil ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte.

Ein Jahr später war ich nicht mehr ihr Boxsack. Aber der Schaden war angerichtet. Ich blieb das Objekt der Verachtung meiner Klassenkameraden. Während mich niemand mehr getreten oder bestohlen hat, haben sie mich komplett ausgeschlossen. Ich war isoliert und verletzt.

Irgendwann fand ich Selena in einem Korridor der Highschool. Und ich habe sie gemobbt. Ich habe sie nicht geschlagen oder getreten, aber das spricht kaum für mich. Ich habe ihr die Bücher aus den Händen geschlagen, ihr Essensgeld gestohlen und mich über sie lustig gemacht. Dachte ich, das würde mir den Respekt meiner Klassenkameraden einbringen? Musste ich jemanden verletzen, um mich in Bezug auf mein eigenes elendes Selbst besser zu fühlen? Es ist so viel Zeit vergangen, dass ich meine Beweggründe nicht kennen kann. Ich war nicht der „Mobbing-Typ“. Angesichts dessen, was sie in der Grundschule durchgemacht hat, war das, was ich getan habe, mehr als grausam. Es war skrupellos.

Selena war jedoch klüger und mutiger als ich. Sie hat mich verraten. Ich wurde streng gerügt, suspendiert und musste mich entschuldigen.

Paula Hudson-Lunn lebt in Nelson, BC

Ich habe mein ganzes Leben lang an Selena gedacht. Vor dreißig Jahren wurden meine eigenen Kinder gemobbt. Der Einstieg in die Realschule war für meine 12-jährige Tochter so schlimm, dass sie die Schule wechseln musste. Jetzt, fast 40 Jahre alt, erinnert sie sich noch lebhaft daran, wegen ihres Gewichts ins Visier genommen zu werden.

„Diese Jungs haben jede Aufregung zerstört, die ich für die Junior High hatte“, sagte sie mir. „Sie haben mir nicht einmal einen Tag gegeben, einen Tag, um mein Schließfach zu finden, einen Tag, um meine neue Umgebung zu erkunden. Nicht einen verdammten Tag! Sie haben mein übergroßes T-Shirt gesehen und das war es.“

In jüngerer Zeit erleben auch meine Enkel Mobbing; meinem Enkel dafür, dass er kleiner als der Durchschnitt ist, und meiner Enkelin, weil sie gerade neu an ihrer Schule ist. Ihre Vorfreude auf das neue Schuljahr verwandelte sich in Angst und Sorge. Selena muss das gleiche empfunden haben.

Ich war der Zuschauer, der Gemobbte und der Tyrann. Ich besitze, was ich getan habe. Und obwohl es nichts an dem ändert, was passiert ist, Selena, es tut mir sehr leid.

Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, mit Mobbing zu kämpfen haben, finden Sie hier Hilfe:

