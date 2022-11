„Ich will das höchste Level erreichen“

Das Ziel von Manchester United, Cody Gakpo, hat einen Wechsel vom PSV Eindhoven nicht ausgeschlossen, da er bei der Weltmeisterschaft weiterhin glänzt.

Der niederländische Flügelspieler war in Katar mit zwei Toren in den ersten beiden Spielen der Oranje in Schlagzeilenform, zuletzt ein Wahnsinnstreffer gegen Ecuador.

Das wird zweifellos die Aufmerksamkeit der weltbesten Vereine auf sich ziehen, da Gakpo seit Beginn der Saison bereits satte 33 Tore und Vorlagen für Verein und Land erzielt hat.

Während des Sommer-Transferfensters war der 23-Jährige Gegenstand des starken Interesses des Premier-League-Giganten United, aber Trainer Erik ten Hag konnte sich nicht mit seinem Landsmann in Old Trafford verbinden.

Das ist jedoch wahrscheinlich noch lange nicht das Ende der Geschichte, da Gakpos Leistungen nur zu Spekulationen führen und auch Spieler wie Barcelona, ​​Liverpool und Arsenal in Verbindung gebracht werden.

Es überrascht nicht, dass eine Reihe englischer Journalisten anwesend waren, als sie erfuhren, dass Gakpo zusammen mit Daley Blind an der niederländischen Pressekonferenz teilnehmen würde, und dass Transfernachrichten ganz oben auf der Tagesordnung standen.

„Natürlich gefällt mir, was sie über mich schreiben“, sagte er. „Mir sind diese Nachrichten nicht peinlich.

„Fußball ist ein Mannschaftssport. Es geht nicht um eine Person. Mir geht es lieber um uns als Team als nur um mich als Person.

AFP Gakpo hat in dieser Saison richtig Gas gegeben

„So wie es jetzt aussieht, werde ich auch nach der Winterpause für den PSV spielen. Aber wie ich schon vor dem WM-Start gesagt habe: Wir werden sehen, was passiert.“

Potenzielle Bewerber werden nicht nur von Gakpos Leistungen auf dem Feld beeindruckt sein, sondern auch von seiner Mentalität abseits davon, wobei der junge Stürmer in seiner Pressekonferenz beeindruckt.

Er wirkte nicht nur bescheiden, sondern auch ambitioniert, wenn er über sein Amt und die WM sprach.

„Beim PSV bin ich immer Linksaußen“, sagt er über seinen Platz im Sturm. „Hier spielen wir ohne Linksaußen. Es ist mir also egal, wo ich stehe, solange ich spiele.

Der holländische Trainer Louis van Gaal lässt Gakpo im Sturm hervorstechen

„[Louis van Gaal] versucht mich herauszufordern, ein besserer Spieler zu werden. Dafür bin ich ihm dankbar.

„Es gibt noch viele Dinge, die verbessert werden können. Ich muss zum Beispiel versuchen, den Ball in bestimmten Situationen länger zu halten, damit der Rest der Mannschaft mitmachen kann. Die Jungs helfen mir sehr.

„Ich weiß, was ich kann, meine Herausforderung besteht darin, das höchste Niveau zu erreichen. Ich kann noch vieles verbessern.“

Auf die Ambitionen der Niederlande angesprochen, fügte er hinzu: „Unser Ziel ist es, Weltmeister zu werden. Das versuchen wir zu erreichen.“