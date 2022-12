Wenn Shannon Courtenay in den Boxring zurückkehrt, wird sie zum Schauplatz des Tiefpunkts ihrer Karriere zurückkehren.

Die 29-Jährige bereitet sich auf ihr „Comeback“ vor, wie sie es nennt, gegen Gemma Ruegg auf der Undercard Josh Warrington vs. Luis Alberto Lopez nach mehr als einem Jahr Inaktivität.

Mark Robinson Matchroom Boxen Courtenay ist im Dezember wieder in einem Boxring in Leeds, wo sie befürchtete, dass sie nie wieder kämpfen würde

Ihre Abwesenheit vom quadratischen Kreis wurde durch den Sparring-Unfall verursacht, der ihr ein gerissenes vorderes Kreuzband und ein ausgerenktes rechtes Knie bescherte.

Sie sollte dann auf der Undercard von Chris Eubank Jr.s Kampf mit Conor Benn erscheinen, nur damit das Oktober-Event nach dessen fehlgeschlagenen Drogentests durchfiel.

Es war am 26. März in der First Direct Arena in Leeds, wo Josh Warrington Kiko Martinez besiegte und Courtenay kommentierte, dass sie befürchtete, sie würde nie wieder boxen.

Fast neun Monate später wird sie am selben Ort genau das tun.

Überzeugt, dass sie nicht nur körperlich deutlich stärker ist, glaubt die ehemalige WBA-Meisterin im Bantamgewicht, dass sie sich auch geistig verändert hat.

Courtenay sagte gegenüber talkSPORT: „Ich kann mich erinnern, dass ich dachte: ‚Ich werde nie wieder boxen – das ist für mich vorbei – ich weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll.‘

Getty Der frühere WBA-Champion im Bantamgewicht Courtenay hat seit Oktober 2021 nicht mehr gekämpft

„Nach der ersten Operation, als es nicht besser wurde und ich mehr Schmerzen hatte, dachte ich eigentlich, ich könnte nie wieder boxen.

„Ich habe auf Krücken gelebt. Ich dachte, ich würde nie wieder laufen, geschweige denn boxen. Ich sehe aus, als wäre ich von einem Hai angegriffen worden, ich habe so viele Narben am Bein, aber die zweite Operation war Gott sei Dank erfolgreich.

„Die erste Operation verlief nicht zu 100 Prozent nach Plan. Ich habe mit dem Kreuzbandriss gekämpft und dadurch meinen WM-Titel verloren, weil ich nur geradeaus fahren konnte. Ich lebte mit Schmerzen, aber die WBA sagte mir, ich müsse kämpfen.

„Ich musste wieder laufen lernen – so ernst war das – mit Hilfe. Ich wurde auf eine Maschine gesetzt und wieder das Laufen beigebracht. Es war nicht einfach für mich.

Nachrichtengruppe Zeitungen Ltd Courtenay hat einen Rekord von 7: 2 im quadratischen Kreis

„Meine Füße waren fehl am Platz. Ich habe Monate und Monate mit so vielen Schmerzen verbracht, aber ich bin eine sture kleine Kuh und habe mich geweigert, Medikamente zu nehmen.

„Für die ersten acht, neun Monate [I was injured] Ich weigerte mich, Boxen zu sehen. Es tat einfach so weh.

„ICH [usually] Ich sitze nachts da und schaue mir auf YouTube alte Kämpfe an – ich liebe Boxen – aber ich würde mir nichts ansehen. Ich war deprimiert von der ganzen Sache.

„Als ein großer Frauenkampf stattfand, fand ich es toll, neue Augen auf den Sport zu werfen, aber es war eine frustrierende Zeit für mich.“

Es war Aprils Kampf zwischen Katie Taylor und Amanda Serrano, der als der beste zwischen zwei Frauen inszenierte verehrt wurde, der sie beunruhigte.

Vor kurzem besiegte Claressa Shields, weithin als die beste Kämpferin aller Zeiten anerkannt, Savannah Marshall.

Und während eines Urlaubs, in dem sie oft zweimal am Tag trainierte und zu einer Zeit, als sie ihr Vertrauen in ihren Körper und ihre Begeisterung für das Boxen wiederentdeckt hatte, genoss Courtenay jede Runde.

Sie fügte hinzu: „Ich war dafür in Dubai, aber ich habe meinen Wecker gestellt und bin mitten in der Nacht aufgewacht, um es auf meinem Handy zu sehen, weil ich wusste, dass es ein großer Kampf werden würde.

https://www.instagram.com/shannon_courtenay/ Courtenay hat erklärt, dass sich ihre Lebenseinstellung geändert hat, nachdem sie in Celebrity SAS: Who Dares Wins aufgetreten ist

„Am nächsten Tag hielten mich Leute am Pool auf. „Hast du den Kampf gesehen?“ Alle sprachen darüber – es war wirklich ein Gesprächsthema. Es war wundervoll.

„Ich habe während des Lockdowns einen Weltmeistertitel gewonnen, ohne Menschenmenge, was für mich ärgerlich war. Das erste Mal, als ich es verteidigte, tat ich es mit ziemlich genau einem Bein. „Ich werde diesen Kampf verlieren, weil ich mich eigentlich nicht bewegen kann.“ Das war verheerend.

„Ich habe eine neue Denkweise; Ich bin viel glücklicher; Ich bin endlich ich selbst vor der Kamera. Boxen macht mir viel mehr Spaß, weil ich glücklich bin. Ich fing an, es zu hassen, weil ich so unglücklich war.

„Mir geht es nur darum, meinen WM-Titel zurückzubekommen. Wo ich eine andere Denkweise habe, kann ich besser aufnehmen, was meine Trainer sagen.

„Ich verstehe besser, was ich tue und warum. Früher habe ich die Bewegungen durchgezogen, weil ich aus dem Fitnessstudio raus wollte. Ich habe [still] habe so viel zu lernen.

„Ich war nicht im Ruhestand, aber ich sehe es als Comeback, weil ich als eine andere Person zurückkomme.“

Courtenay schreibt ihren Auftritt in der Reality-TV-Sendung Celebrity SAS: Who Dares Wins als Katalysator für die Änderung ihrer Einstellung zu.

Instagram / @shannon_courtenay Courtney wird am 10. Dezember in der First Direct Arena von Leeds in Aktion treten

Eine Freundschaft mit Calum Best – wie Courtenay, das Kind eines alkoholkranken Elternteils – wurde gestärkt, und eine weitere, die sich mit Ferne McCann entwickelte, trug dazu bei, dass sie so viel von dem ansprach, was sie von einem schwierigen Start ins Leben behalten hatte.

Ihre Bereitschaft, wie sie es beschreibt, „verwundbar“ zu sein, hat auch ihr Profil und ihre Popularität erhöht, als sie bereits unter den marktfähigsten Kämpferinnen etabliert war.

Sollte sie bei ihrem Comeback wieder auf die Siegerstraße zurückkehren, wurde Courtneay auch eine weitere Chance auf den WBA-Titel versprochen, den sie im April 2021 gegen Ebanie Bridges gewonnen hatte.

Sie verlor dann verletzt den Gurt auf der Waage, bevor sie sich im Oktober zum ersten Mal gegen Jamie Mitchell verteidigte.

Über ihren Auftritt bei Celebrity SAS nachdenkend, sagte Courtenay: „Mental gesehen ist es eines der schwierigsten Dinge, die ich je getan habe.

„Um sich verwundbar zu machen – ich bin vor Millionen ins Fernsehen gegangen, und ich habe meine Wachsamkeit gesenkt und mein wahres Ich gezeigt. Die Leute haben gemerkt, dass ich ein bisschen nervös bin, und was Sie vorher gesehen haben, war ein bisschen Fassade.

„Ich habe vertuscht, dass ich mich früher selbst gehasst habe und im Leben unglücklich war. Früher trug ich eine massive Sonnenbrille, um mein Gesicht zu verbergen, weil ich so unglücklich war.

„Diese Dinge laut auszusprechen und über meine Kindheit zu sprechen – wie ich nicht den besten Start ins Leben hatte – hat es mir wirklich ermöglicht, verletzlich zu sein, Barrieren abzubauen und mich wieder aufzubauen. Was ich tat.

„Ich habe fantastische Freunde gefunden – Leute, die nicht in der Boxwelt sind – die mir geholfen haben, mich selbst in einem anderen Licht zu sehen. Ferne ist einer meiner engsten Freunde geworden.

„Calum hat seinen Vater verloren, weil er ebenfalls Alkoholiker war, also konnten wir uns darüber sehr gut austauschen, was mir sehr geholfen hat.

„Nach diesem Kampf möchte ich anfangen, mit verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen für Kinder zu arbeiten, die vom Verlust eines Elternteils durch Sucht betroffen sind. Es hat mir sehr geholfen.“