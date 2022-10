‚Ich weiß nicht, wie er es gerettet hat!‘

Scott Minto hat David de Gea für seine herausragende Leistung für Manchester United beim 1:0-Sieg gegen West Ham gelobt.

Obwohl der 31-Jährige in den ersten 70 Minuten des Spiels wenig zu tun hatte, bewahrte er die Punkte von United mit einer Reihe beeindruckender Paraden in der Schlussphase.

Getty De Gea war der Star der Show beim Sieg von United über West Ham

Getty Der Spanier legte eine Reihe beeindruckender Stopps hin, um die drei Punkte von United zu bewahren

Er lenkte nicht nur Michail Antonios Schuss über die Latte, sondern parierte auch Kurt Zoumas Kopfball aus kurzer Distanz, um die Roten Teufel in Führung zu halten.

Da De Gea einen Platz im vorläufigen 55-Mann-Kader Spaniens für die Weltmeisterschaft verpasste, könnte man ihm verzeihen, dass er seine Wunden geleckt hat, aber seine Leistung war voller Kampf.

Marcus Rashford war der Matchwinner, als er sein 100. Tor für United erzielte, aber der Stürmer war nach dem Spiel voll des Lobes für De Gea und sagte: „David war heute exzellent.

„Ich glaube, es war Zoumas Kopfball, ich weiß nicht, wie er ihn gerettet hat, und dann einer von Declan [Rice] am Ende dort.

„David ist ein Top-Torhüter und er schafft solche Top-Momente. Es ist natürlich ein nervöser Moment, wenn sie mit Ecken, Standardsituationen, Einwürfen Bälle in den Strafraum bringen. Es ist hart, aber es fühlt sich gut an, wenn man es übersteht.“

Nach seinem Auftritt sagte De Gea: „Um ehrlich zu sein, fühle ich mich ein bisschen müde. Ich denke, dass die Leute manchmal denken, dass Torhüter nie müde werden, aber wir haben am Ende gelitten. Ich glaube, ich habe erst in den letzten 15 bis 20 Minuten am Ende eine Parade gemacht.

Getty De Gea hat sich sicherlich von der Enttäuschung erholt, Spaniens WM-Kader verpasst zu haben

„Ich denke, dass wir das Spiel kontrolliert haben, aber am Ende war es sehr hart. Sie sind eine gute Mannschaft und bringen Spieler in Führung.

„Es ist ein riesiger Gewinn für uns, wenn wir die Spitzenplätze erreichen und dort sein wollen, die wir brauchen, um Spiele wie heute zu gewinnen.“

Auf das Lob für seine Leistung antwortete De Gea: „Ich denke, das ganze Team [deserves credit]nicht nur die Verteidiger.

„Wir pressen gut und erobern den Ball hoch in der gegnerischen Hälfte, das ist enorm für uns, um gut zu verteidigen.

Getty De Gea und die Abwehr von Man United waren enorm beeindruckend, als sie die Seite von David Moyes ausschalteten

„Natürlich haben wir am Ende einige Chancen zugelassen, aber wir haben gegen West Ham gespielt, das eine großartige Mannschaft mit guten Spielern ist, und ich bin sehr glücklich, um ehrlich zu sein.“

Die Leistung von de Gea erntete viel Lob, einschließlich der von Scott Minto, der den Spanier zusammen mit dem Rest der Verteidigungslinie von United begrüßte.

Er sagte gegenüber talkSPORT: „Es war unglaublich, was für ein Fußballspiel.

„Ich denke, wir haben eine andere Mannschaft als Manchester United gesehen, sicherlich in der zweiten Halbzeit, wo sie durchhalten mussten, um alle drei Punkte zu gewinnen.

Getty Erik ten Hag wird begeistert sein, wie der Spanier das Team zum Sieg geführt hat

„Ich glaube nicht, dass wir das in diesem großartigen Lauf gesehen haben, den sie hatten, insbesondere in der Premier League.

„Diese beiden Paraden von David de Gea. Er hatte seine Kritiker und das zu Recht in den letzten paar Saisons zusammen mit vielen Spielern, aber er war ein Herausragender.

„Harry Maguire hatte ein exzellentes Spiel, aber [Lisandro] Martinez, was für ein Spieler, was für eine Neuverpflichtung, und Diego Dalot hatte eine unglaubliche Leistung und Casemiro im Mittelfeld, sie sind herausragende Spieler für mich und was für gewaltige drei Punkte das für Manchester United sind.“