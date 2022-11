„Ich weiß, dass das verrückt ist“ – Deontay Wilder glaubt überraschenderweise, dass Anthony Joshua Tyson Fury schlagen kann, wenn es jemals zu einem Kampf kommt, sagt aber, dass AJ sich „mental“ verbessern muss, um sich Erlösung zu verdienen

Deontay Wilder sagte unerwartet, dass er glaubt, dass Anthony Joshua Tyson Fury schlagen könnte, wenn sich die beiden jemals tatsächlich im Ring treffen.

Die beiden Briten hatten kürzlich Verhandlungen geführt, um am 3. Dezember zu kämpfen, aber die Gespräche brachen in den letzten Monaten zusammen und jetzt wird Fury stattdessen gegen Derek Chisora ​​antreten, live bei talkSPORT.

Frank Micelotta/FOX Wilder und Fury teilten sich drei epische Kämpfe

Vor dieser Aufschlüsselung des vorgeschlagenen Kampfes wurde Wilder nach seinen Gedanken gefragt.

„Ich kann sehen, dass dieser Kampf weit geht“, sagte er Big Fight Weekend.

„Ich sehe diesen Kampf nicht als Knockout oder so etwas.

„Und ich kann sehen, wie Joshua ihn schlägt. Ich weiß, das ist verrückt zu sagen, oder einige Leute werden sagen: „Wie siehst du das?“

„Manche würden das denken. Aber ich konnte mir wirklich vorstellen, dass Joshua diesen Kampf gewann, um ehrlich zu sein.

„Wenn er reingeht und tut, was er tun muss, und nicht so viel nachdenkt. Ich glaube, Joshua denkt viel nach. Er zweifelt auch sehr an sich.

GETTY Wilder stellte Joshuas Mentalität in Frage

„Ich glaube nicht, dass er viel Selbstmotivation oder Selbstvertrauen hat. Das ist nur meine Meinung, das bin nur ich von außen, der hineinschaut.

„Ich weiß, was es heißt, ein Krieger, ein Killer zu sein, eine Killer-Mentalität zu haben, einem Killer in die Augen zu sehen. Die Energie, das Gefühl. Das verstehe ich nicht von ihm, das spüre ich nicht von ihm.

„Aber ich denke, wenn er richtig reingeht, braucht er nicht viel Korrektur, wenn er bestimmte Dinge mental korrigiert.

„Ich denke, für ihn ist alles mental. Körperlich kann er alles andere erledigen, aber manchmal ist es nur der mentale Teil.

„Mental ist der größte Teil in diesem Geschäft. Ich denke, wenn er bestimmte Dinge mental ändert, könnte er zurückkommen und sich mehr denn je erlösen.“