„Ich weine nicht wegen dir“: Iris Klein meldet sich mit Aphorismen zurück

Die Nachricht sorgte für einen Schock: In dem Fremdgeh-Drama um ihren Mann Peter wurde Iris Klein sogar ins Krankenhaus eingeliefert. Doch jetzt scheint sie wieder auf dem Weg der Besserung zu sein. In den sozialen Netzwerken ist sie jedenfalls wieder zurück – mit Sprüchen und mehr Wut im Bauch.

In der Affäre um einen möglichen Seitensprung von Peter Klein können nun alle Luft holen: Iris Klein, die nach RTL-Informationen Mitte der Woche ins Krankenhaus eingeliefert wurde, scheint es gut zu gehen. Dafür spricht zumindest, dass sie sich jetzt wieder auf ihren Social-Media-Kanälen zu Wort meldet.

Die 55-Jährige postete auf ihrer Facebook-Seite zwei Fotos, die ihr offenbar zugespielt wurden und den ultimativen Beweis dafür liefern könnten, dass sie tatsächlich von ihrem Mann betrogen wird. Die Bilder sind vermutlich am Frankfurter Flughafen entstanden, nachdem Peter Klein und Yvonne Woelke von ihrer Rolle als Escorts in der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zurückgekehrt sind. nach Deutschland zurückgekehrt war.

Die Aufnahmen, die Iris Klein wenig später löschte, die nun aber auch auf Twitter die Runde machen, zeigen Peter Klein und Woelke gemeinsam im Wartebereich des Flughafens. Die beiden sitzen eng aneinander gekuschelt. Er legte seinen Arm um sie. Ihre Hände sind über seinem Bein. Ihre Gesichter berühren sich.

„Nur eine beschissene Phase“

„Peter und Yvonne am Frankfurter Flughafen … an alle, die mir nicht geglaubt haben. Es gab Küsse im gläsernen Fahrstuhl“, schrieb Iris Klein. Mit dem letzten Satz spielte sie auf ein zuvor veröffentlichtes Video an. Es zeigte, wie Peter Klein und Yvonne Woelke in einem Fahrstuhl zu knutschen schienen.

Auf ihrem Instagram-Account äußerte sich Iris Klein dagegen nicht mehr explizit zu ihrer Ehekrise. Aber ein paar Sprüche hat sie hier am Freitagnachmittag veröffentlicht. „Ich weine nicht wegen dir. Ich weine über meine rosarote Brille, bei der ich schon vorher alle schwierigen Punkte ignoriert hatte, und ich dachte, dass uns etwas Besonderes verbindet“, heißt es etwa. Oder: „Irgendwann kommt ein Punkt in deinem Leben, an dem du erkennst, wer dir wirklich wichtig ist, wer es nie war und wer es immer tun wird.“

Auch Iris Kleins Tochter Daniela Katzenberger wandte sich in einer ihrer letzten Instagram-Storys mit einem geflügelten Satz an ihre Fans: „It’s just a shitty phase, not a shitty life.“ Möglicherweise wahr. Und ihre Mutter soll hoffentlich wieder gesund und mit viel Lebensfreude aus dieser Phase hervorgehen.