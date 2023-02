„Ich war Hitlerjunge Salomon“: Holocaust-Überlebende Sally Perel ist tot

Er überlebte den Nazi-Terror, indem er seine jüdische Identität verheimlichte. Jahrzehnte später verarbeitete Sally Perel die Erlebnisse in seiner Autobiografie „Ich war Hitlerjugend Salomon“. Nun ist Perel im Alter von 97 Jahren verstorben.

Die Holocaust-Überlebende Sally Perel – bekannt als „Hitlerjunge Salomon“ – ist tot. Der Israeli starb im Alter von 97 Jahren in seinem Haus in Israel, wie die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem am Donnerstagabend in Jerusalem mitteilte. International bekannt wurde der gebürtige Deutsche durch seine Autobiografie „Ich war Hitlerjugend Salomon“. 1990 war das Buch auch Grundlage für einen mehrfach preisgekrönten Film der Regisseurin Agnieszka Holland.

Perel wurde 1925 in Peine bei Braunschweig geboren. Nach seiner Flucht aus Deutschland und später Polen geriet er 1941 in der damaligen Sowjetunion in die Hände deutscher Truppen. Er überlebte den Holocaust, indem er die Identität eines Volksdeutschen annahm. Unter dem Namen Josef „Jupp“ Perjell diente er als Dolmetscher für die Wehrmacht und absolvierte 1943 eine Lehre als Werkzeugmacher bei Volkswagen in Braunschweig. Nach einem Jahr an der Ostfront kam er auf eine HJ-Schule. Dort fürchtete er bis Kriegsende jeden Tag, entlarvt zu werden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg emigrierte Perel in das heutige Israel, wo er seine vermeintliche Identität autobiografisch aufarbeitete. Später setzte er sich in Vorträgen und Diskussionen vor allem dafür ein, dass junge Menschen aus Deutschland und Israel zusammenkommen. 1999 erhielt er das Bundesverdienstkreuz für seine Bemühungen um die deutsch-israelische Verständigung. Seit 2013 verleihen Betriebsrat und Geschäftsleitung des Volkswagen Werks Braunschweig den Sally-Perel-Preis an Initiativen, die sich für Respekt und Toleranz einsetzen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil kondolierte Perels Familie mit den Worten: „Wir alle sind ihm unendlich dankbar, dass er über diese Zeit berichtet und geschrieben hat und immer wieder den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen gesucht hat.“ Nach neuesten Zahlen leben noch 150.600 Zeitzeugen des Holocaust in Israel. Mehr als tausend von ihnen sind bereits über 100 Jahre alt.