Tadej Pogacar ist in der ersten Woche der Tour de France völlig verloren. Der doppelte Sieg ist auf eine schlechte Vorarbeit vor einem Tor zurückzuführen, das Zijn Strijd mit Titelgewinner Jonas Vingegaard optimal genossen hat.

Während seiner Zeit auf dem Puy de Dôme hatte Pogacar eine Warnung vor der Gegenüberstellung, die sehr geschätzt wird. Der 24-jährige Slowene war zuletzt 5 Kilometer vom mythischen Vulkan entfernt und legte 18,2 Kilometer pro Stunde zurück, wobei er 11 Prozent seines Lebens zurücklegte.

„Es war eine großartige Prestatie“, sagt Pogacar am ersten Tag einer digitalen Konferenz. „Aber ich kann nichts Besseres.“

Der Chef des VAE-Teams Emirates strahlt am Ende des Tages. Solange die Ronde van Frankrijk weit offen ist, waren die ersten drei Namen der ersten drei Quartale des Jahres dabei. „Ich genieße diese Tour wirklich. Die Ergebnisse sind gut, mein Team ist gut und ich hatte den Schwung. Ich war noch besser.“

Pogacar startete mit „Twijfels aan Zijn Fourde Tour“, so dass sie im Mai und Juni die meiste Zeit über „Drie Breukjes“ in Zijn Pols produzierten. In der vijfde etappe lauch die gebrekkige vorbereiding saum op te breken, wollen Sie in den Pyrenäen Ruim eine Minute auf Vingegaard verlieren. Maar de Alleskunner produziert zich snap und was in den letzten beiden Bergetappen stärker als zijn große gleichzeitig.

„Ich habe mich in der ersten Woche nicht um meine guten Leistungen gekümmert, ich möchte mehr wissen. Ich wusste, dass ich die Tour starten würde“, sagte Aldus Pogacar. „Mein Tresor in der ersten Phase besteht darin, dass ich ein bisschen Spaß habe.

Pogacar genießt Rivalität mit Vingegaard

In der Gesamtwertung belegte Pogacar einen achten Platz vor den beiden zweiten des Gelehrten Vingegaard. In Slowenien und in den Niederlanden machte er in den ersten Etappen einen Bruchteil des Gewinns von Pogacar.

„Ich genieße die Rivalität mit Jonas“, sagt er. „In den vergangenen Jahren haben wir uns auf den Weg gemacht und festgestellt, dass einer von den Best Tours dabei war.

Pogacar wird in der letzten Woche künftig nicht mehr trainieren können, wenn die Tür zur Tour geöffnet ist. „Das macht mir überhaupt keine Sorgen. Ich denke, dass es in der Slot-Woche nichts Besseres gibt als jetzt. Ich vertraue auf meine Grundbedingungen.“

Bei der Tour des Vorjahres verlor Pogacar in der zweiten Woche den Kampf mit Vingegaard, als er in einer Etappe mit dem Ziel am Col du Granon drei Minuten vor dem Deen landete. Jumbo-Visma kraakt de Alleskunner toen met strong ploegenspel. Dieses Szenario wird dem niederländischen Team van Vingegaard diese Woche bevorstehen, vielleicht in einem der Schwarzen Alpenritten.

„Jumbo-Visma kommt, wenn alles auf einmal ist, bis ich den Kraken bekomme“, sagt Pogacar. „Wir werden Ihnen die Sicherheit geben, die Sie brauchen. Ich versuche, sie für alle unsere taktischen Pläne zu nutzen.“

Pogacar über Val Zigart Tadej Pogacar sagte letzte Woche, dass es in den Pyrenäen einen Kerker gebe, bei dem er Angst habe, das Leben von Urska Zigart zu zerstören. Der Rennfahrer des Team Jayco AlUla hatte beim Giro Donne einen Herzschmerz. „Het gaat inmiddels beter met Urska“, sagt Pogacar. „Ich möchte nichts produzieren, aber wir müssen uns auf die Reise begeben. Als wir 90 Kilometer pro Stunde zurückgelegt haben, dachte ich: Das kann auch scheiße passieren. Das ist so, und wir versuchen, sie im Peloton zu respektieren. Aber es ist chaotisch und ich denke, das ist nicht gut.“