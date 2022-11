„Ich schaue mir jedes Spiel an“ – Leicester-Star James Maddison ist „fußballverrückt“ und hat sich vor der Weltmeisterschaft in Katar von Manchester-United-Star Bruno Fernandes inspirieren lassen

Der englische Mittelfeldspieler James Maddison hat darauf bestanden, dass er ein Schüler des Spiels ist, und darüber gesprochen, wie er sich insbesondere von einem Star von Manchester United inspirieren ließ.

Der Leicester-Star war in sensationeller Form, nachdem er in dieser Saison sieben Tore erzielt und vier weitere erzielt sowie in der vergangenen Saison 18 Tore und 12 Vorlagen erzielt hatte.

Getty Maddison hat in den letzten Jahren einige beeindruckende Zahlen für Leicester gesammelt

getty Fernandes war eine große Inspirationsquelle für den englischen Mittelfeldspieler

Das Erreichen solcher Zahlen ist sicherlich beeindruckend, da Red Devils-Spieler Bruno Fernandes ein weiterer Spieler ist, der seit seinem Wechsel nach England wirklich einige Zahlen gesammelt hat.

Der portugiesische Star hat seit seinem Eintritt in den Verein im Januar 2020 beeindruckende 53 Tore und 42 Vorlagen erzielt, was Maddison zugegebenermaßen vor seiner Einberufung in den englischen WM-Kader gelernt hat.

Er sagte: „Vor ein paar Spielzeiten, als ich nicht im englischen Kader war, spielte Bruno Fernandes sehr gut für Manchester United und legte lächerliche Zahlen in Bezug auf Tore und Vorlagen auf.

„Also habe ich ihn damals wahrscheinlich etwas genauer beobachtet. „Wie schafft er es, so viele Tore zu erzielen? Welche Läufe macht er, dass ich nicht bin?‘. Wenn mich das zu einem Schüler des Spiels macht, dann bin ich das.“

Er fügte hinzu: „Ich schaue mir jedes Spiel an. Mein Haus ist fußballverrückt. Meine Freundin dreht durch, weil ich so viel zuschaue. Während des Lockdowns, als es vier Spiele am Tag gab, hatte ich sie alle an.

„Ich glaube nicht, dass es jetzt einen Spieler gibt, an dem ich mein Spiel orientiere – vielleicht, als ich jünger war. Ich schätze all die guten Spieler in der Premier League.

Getty Jetzt mit England in Katar hofft Maddison, seiner Bilanz einige ernsthafte Zahlen hinzufügen zu können

„Ich versuche, von jedem der Spieler, die ich beobachte, etwas mitzunehmen, egal ob sie ein höheres, dasselbe oder ein niedrigeres Niveau haben. Wenn ich mir ein Spiel im Fernsehen ansehe, schaue ich mir oft Spieler auf meiner Position an.

„Ich bin ein Fußballer. Das habe ich schon oft gesagt. Weil ich das Spiel einfach liebe. In meinem Kopf bin ich immer noch der kleine Junge, der im Garten auf oder mit dem Ball herumkickt [England] Schminke auf.“