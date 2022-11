Jon Jones griff Khabib Nurmagomedov unmittelbar nach dem Main Event bei UFC 281 an.

Vor der neuesten Pay-per-View-Show der UFC im Madison Square Garden in New York sprach Nurmagomedov über den Schlagzeilenstar Israel Adesanya, von dem er erwartete, dass er seinen Gürtel im Mittelgewicht verteidigen würde.

Getty Khabib lobte Adesanya vor UFC 281

„Ich vermisse Adesanyas Kämpfe nicht und habe tatsächlich das Gefühl, dass er nicht die Anerkennung bekommt, die er verdient. Wenn er den Titel noch ein paar Mal verteidigt, wird er mit Jon Jones gleichziehen. Viel Glück Israel Adesanya #UFC281“, twitterte er.

Am Ende erlitt „The Last Stylebender“ jedoch eine Schock-KO-Niederlage gegen seinen alten Kickbox-Rivalen Alex Pereira, der sich in der fünften Runde um den Sieg am Samstagabend erholte.

‚Poatan‘ schlug Adesanya zuvor einstimmig, als sie 2016 zum ersten Mal in einer anderen Sportart kämpften, bevor sie ihn in einem Rückkampf ausschalteten, der den ehemaligen UFC-König im Mittelgewicht dazu veranlasste, zu MMA zu wechseln.

Nachdem Jones zuvor mit Adesanya über einen möglichen Kampf hin und her gegangen war, war er sichtlich froh, ihn verlieren zu sehen, und er benutzte Khabibs Tweet, um Salz in die frische Wunde zu streuen.

„Ich schätze die freundlichen Worte, Champ“, schrieb er in den sozialen Medien neben einem Screenshot von Nurmagomedovs Lob von Adesanya vor dem Kampf.

„Bones“ wird von vielen als der beste Kämpfer in der MMA-Geschichte angesehen, ist aber seit Februar 2020 nicht mehr angetreten, als er den 205-Pfund-Gürtel verteidigte, indem er Dominick Reyes bei UFC 247 besiegte.

Getty Pereira ist der neue UFC-Champion im Mittelgewicht

Jon Jones – Twitter Und Jones freut sich darüber!

Danach gab die UFC Hall of Famer seinen Gürtel ab und kündigte an, dass er im Schwergewicht antreten werde.

Der Aufbauprozess, ein UFC-Vertragsstreit und ein Mangel an brauchbaren Gegnern bedeuten jedoch, dass er seitdem außer Gefecht gesetzt ist.

Jones hat auf einen Kampf mit dem ehemaligen Schwergewichtskönig Stipe Miocic bei UFC 282 am 10. Dezember gedrängt, aber UFC-Chef Dana White hat kürzlich bestätigt, dass der Kampf, wenn überhaupt, erst 2023 stattfinden wird.

Der 35-Jährige könnte stattdessen gegen Francis Ngannou antreten, den aktuellen UFC-Schwergewichts-Champion, der nach einer Knieoperation für den größten Teil des Jahres 2022 pausiert.

Er wird Anfang nächsten Jahres wieder im Einsatz sein und könnte Jones im Schwergewicht willkommen heißen, wenn er sich mit dem MMA-Führer auf einen neuen Deal einigen kann.

Ngannous letzter UFC-Vertrag lief aus, als über Crossover-Boxkämpfe mit Leuten wie Tyson Fury, Anthony Joshua und Deontay Wilder gesprochen wurde, die ihn dazu verleiten könnten, MMA hinter sich zu lassen.