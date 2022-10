„Ich nehme nicht am Krieg teil“ (nd-aktuell.de)

Die Zivilbevölkerung leidet am meisten unter dem Krieg in der Ukraine. Foto: IMAGO/Agencia EFE

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine gab es von links massive Kritik am Pazifismus, mit der man die Panzer nicht stoppen könne. Warum halten Sie am Pazifismus fest?

Ich bin christlicher Pazifist und Mitglied der griechisch-orthodoxen Kirche. Bis an mein Lebensende werde ich behaupten, dass Krieg ein Verbrechen ist, an dem ich keinen Anteil habe. Wer Menschen mit Waffen tötet, muss auch akzeptieren, dass er erschossen wird. Ich setze mich dafür ein, dass die Zivilbevölkerung nicht von den Folgen des Krieges betroffen ist. Wie wichtig das ist, zeigt sich jetzt in der Ukraine. Die Zivilbevölkerung leidet, weil das russische Militär die Infrastruktur zerstört.

Wie wurden Sie Pazifist?

2014 wurde ich als Journalistin im Donbass eingesetzt und interviewte Menschen auf beiden Seiten der Front. Ich sah ihnen in die Augen. Viele von ihnen wurden bald in den Krieg geschickt und starben. Da wurde mir klar, dass Krieg ein Verbrechen ist, an dem ich mich nicht beteiligen werde.

Was können Pazifisten derzeit in der Ukraine tun?

Die pazifistische Bewegung ist im gegenwärtigen Kriegszustand illegal und kann nur in Verschwörung wirken. Die rund 110 Mitglieder der ukrainischen pazifistischen Bewegung sind nicht nur der Verfolgung durch die Justiz ausgesetzt. Eine weitere Gefahr sind Angriffe von ultrarechten Nationalisten. Ich wurde letztes Jahr von einer rechtsradikalen Gruppe angegriffen und verletzte mich am Auge. Bis heute ist mein Sehvermögen beeinträchtigt. Doch bis zum russischen Einmarsch wurden die ultrarechten Gruppen noch vom ukrainischen Geheimdienst kontrolliert. Das ist nicht mehr der Fall, was für uns Pazifisten eine große Gefahr darstellt.

In Deutschland wird Pazifisten vorgeworfen, sich nicht solidarisch mit der Ukraine zu zeigen. Was sagst du?

Ich finde es unerträglich, dass die Lieferung von Waffen, die Menschen auf beiden Seiten töten, als Solidarität bezeichnet werden soll. Besonders unverständlich ist für mich die Position der Grünen, die letztlich als pazifistische Partei gestartet sind. Doch auch als Joschka Fischer Außenminister war, blieb davon nichts übrig.

Wie sollte der Krieg Ihrer Meinung nach beendet werden?

Das erste, was zu verstehen ist, ist, dass es sich um einen geopolitischen Konflikt zwischen Russland und den Vereinigten Staaten handelt, der auf dem Territorium der Ukraine stattfindet. Darauf hat auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wenig Einfluss, was durch seine ständigen Auftritte im Fernsehen vergessen wird. Der Schlüssel zur Beendigung des Krieges liegt nicht bei ihm, sondern bei Biden und Putin. Daher müssten Verhandlungen mit ihnen geführt werden. Gleichzeitig müsste der Neutralitätsstatus der Ukraine verankert werden.

Andererseits gibt es den Einwand, dass es ohne Beteiligung der Ukraine keine Verhandlungen geben könne.

Der Status der Neutralität war ein grundlegendes Prinzip nach der Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion. Leider wurde es im Zuge der antirussischen Stimmung in der ukrainischen Politik nach 2014 aufgegeben.

Was ist ein optimistisches Szenario für ein Kriegsende?

Wenn immer mehr Menschen den Militärdienst in der Ukraine, Weißrussland und Russland verweigern würden, würden nicht mehr genug Soldaten übrig bleiben, um den Krieg fortzusetzen. Deshalb sollte die EU die Kriegsgegner in allen drei Ländern aktiv unterstützen, statt immer mehr Waffen zu liefern.

Halten Sie das für realistisch?

Leider nicht. Aber ich halte auch das in Deutschland oft zu hörende Szenario, dass Russland den Krieg verliert, für Wunschdenken. Vielmehr besteht die Gefahr, dass der Konflikt über einen längeren Zeitraum andauert und schließlich nach Verhandlungen zwischen Russland und den USA endet, ohne die Ursachen zu beseitigen. Ein solch eingefrorener Konflikt in Europa lähmt die EU und könnte immer wieder zu neuen Konflikten führen.

Welche Botschaft haben Sie für Kriegsgegner in Deutschland?

Unterstützen Sie die Pazifisten und Antikriegsgruppen auf beiden Seiten des Konflikts und haben Sie den Mut, sich gegen weitere Waffenverkäufe an irgendjemanden auszusprechen. Das wäre die beste Solidarität mit der Zivilbevölkerung auf allen Seiten.