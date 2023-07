Zwei Wochen nach dem Tauchunglück der „Titan“ mit fünf Todesopfern ist bekannt, dass ein ehemaliger Mitarbeiter vor Jahren Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Tauchboots geäußert und auch Todesfälle nicht ausgeschlossen hat.

In einer E-Mail schrieb der ehemalige Mitarbeiter David Lochridge über Oceangate-CEO Stockton Rush: „Ich möchte nicht als Schleicher angesehen werden, aber ich mache mir große Sorgen, dass er sich selbst und andere umbringt, nur um sein Ego zu stärken.“ Die E-Mail lautete: wurde von Lockridge vor einigen Jahren an einen anderen ehemaligen Oceangate-Mitarbeiter geschickt, berichtet The New Yorker.

Lochridge war in einen Rechtsstreit mit Oceangate verwickelt

Stockton Rush, der Gründer und CEO von Oceangate, starb zusammen mit seinen vier Passagieren bei der Titan-Implosion im Juni. Das Unternehmen veranstaltete für 250.000 US-Dollar Touristenreisen zur versunkenen Titanic.

Laut dem US-Sender CNN arbeitete Lochridge, der Verfasser der E-Mail, 2015 als unabhängiger Auftragnehmer für OceanGate und dann zwischen 2016 und 2018 als Angestellter. Er war jedoch in einen Rechtsstreit mit Oceangate verwickelt, in dem das Unternehmen ihn beschuldigte, Geheimnisse preisgegeben zu haben, während Lochridge behauptete, er sei zu Unrecht entlassen worden, weil er Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Titan geäußert hatte.

„Um kein Geld der Welt wäre ich in dieses Ding eingetaucht“

„Um kein Geld der Welt wäre ich in dieses Ding eingetaucht“, schrieb Lochridge in seiner Nachricht. „Eigentlich bin ich bei gefährlichen Dingen ziemlich übermütig, aber dieses Tauchboot ist ein Unfall, der nur darauf wartet, passiert.“

Lochridges Nachricht war an Rob McCallum gerichtet, einen Tauchexperten, der Expeditionen zur Titanic geleitet hat. Auch er hatte Oceangate-Chef Rush 2018 vor der Sicherheit des Tauchboots gewarnt und gesagt, dass Rush sich und seine Kunden in Gefahr bringe.