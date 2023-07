Ich mache die Hysterien der Deutschen nicht mit

Konservativ, gläubiger Katholik en alle moderne trends Trends abhold: Martin Mosebach ist alles, was man as deutscherschriftsteller heute nicht ist. Ein Spoelräch über Heimat, die Kirche en diezelfde Arbeit des Schreibens.

«Die Existenz einesschriftstellers zijn risicoreizigers. Wenn man ein schlechterschriftsteller wird, hat man sein Leben vertan»: Martin Mosebach. Markus Kirchgessner/Laif/laif

Frankfurt Westend. Zwischen gesichtslosen Geschäftsbauten en elegante Gründerzeitvillen en unscheinbares Mehrfamilienhaus. Auf den Balken hängen Futterknödel für Meisen. Ik heb het geschreven, met antiken Möbeln vollgestopfte Wohnung, Bücherschränke, en de dunkel gesticulerende Wänden Bilder aus dem 19. Jahrhundert. Martin Mosebach (71) bittet ins Wohnzimmer, serveert Kaffee aus einer silbernen Kanne. «Wir sind in der retteten Arche», zegt er. Die Wohnung, in der er und seine Frau lang gebt hatten, ist vor vier Jahren ausgebrannt. Am Dreikönigstag fing der Christbaum Feuer, die halbe Einrichtung wurde zerstört. Mit dem, was übrig blieb, zog sich Mosebach hierher zurück. Het nestelt zich op een elegante Empire-bank. De wind waait door het open raam, über die Strasse sieht man auf den Rothschildpark.