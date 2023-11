Ich litt im Ballettunterricht unter Migräne

Sarah Todd Hammer aus North Carolina erlitt als Kind eine Rückenmarksverletzung

Aufgrund einer seltenen Erkrankung ist sie nun in beiden Armen und Beinen teilweise gelähmt

Ein Student aus North Carolina war vom Hals abwärts gelähmt, nachdem er als Kind an Migräne gelitten hatte.

Sarah Todd Hammer, heute 22, war acht Jahre alt, als sie während des Tanzunterrichts starke Schmerzen verspürte.

„Ich war in einem Ballettkurs und bekam wirklich schreckliche Kopf- und Nackenschmerzen, und als ich den Kurs verließ, funktionierten meine Arme und Hände nicht mehr“, sagte Frau Hammer in einem TikTok-Video.

Ungefähr 10 Minuten später konnte sie ihre Beine bewegen, aber nicht gehen. Am nächsten Morgen verlor sie die Beweglichkeit ihrer Beine. „Ich war vom Hals abwärts völlig gelähmt“, sagte sie.

Bei Frau Hammer wurde eine akute schlaffe Myelitis (AFM) diagnostiziert – normalerweise verursacht durch eine Überreaktion des Körpers als Reaktion auf ein Virus oder eine Infektion.

Frau Hammer hat TikTok-Videos über ihre Lähmung und ihre zusätzlichen medizinischen Probleme geteilt

Frau Hammer war erst acht Jahre alt, als sie aufgrund der seltenen Erkrankung akute schlaffe Myelitis (AFM) eine Rückenmarksverletzung erlitt. Frau Hammer engagiert sich jetzt für die Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen und macht auf ihrem TikTok-Konto, das 83.000 Follower hat, auf Barrierefreiheit aufmerksam.

Es verursacht eine verheerende Entzündung um einen Teil des Rückenmarks, die sogenannte graue Substanz, was zu einer Schwächung der Muskeln und Reflexe im Körper führt.

Nach Angaben der Mayo Clinic betrifft die Erkrankung am häufigsten kleine Kinder, die häufig eine Infektion durch das Enterovirus-Virus entwickeln.

MRT-Scans zeigen, dass Menschen mit Migräne körperliche Veränderungen im Gehirn haben Forscher der University of California in Los Angeles analysierten 25 Gehirnscans und stellten fest, dass Migränepatienten deutlich größere perivaskuläre Räume aufwiesen, d. h. mit Flüssigkeit gefüllte Taschen, die bestimmte Blutgefäße in mehreren Organen, einschließlich des Gehirns, umgeben.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) begannen 2014 mit der Verfolgung von AFM. Bisher gab es in den USA 736 bestätigte Fälle.

Die CDC schätzt, dass 90 Prozent dieser Fälle kleine Kinder betrafen.

Sie sagte, dass das Ballettspielen nicht zu Frau Hammers AFM geführt habe. Der Zeitpunkt war zufällig.

Sie verbrachte zwei Monate im Krankenhaus, davon zwölf Tage auf der Intensivstation.

Während ihres Aufenthalts auf der Intensivstation erzählte Frau Hammer „People“, dass sie sich einer Plasmapherese-Behandlung unterzog, bei der das Blutplasma, ein Element aus Elektrolyten und Proteinen, ersetzt wird.

Dadurch konnte sie wieder laufen.

Außerdem unterzog sie sich einer fünfwöchigen stationären Nachbehandlung. „Ich habe dort viel Physiotherapie und Ergotherapie gemacht und dabei buchstäblich meinen manuellen Rollstuhl mit meinen Beinen geschoben“, erzählte sie People.

Frau Hammer ist jetzt teilweise in beiden Armen und Händen gelähmt.

„Ich kann meine linke Hand überhaupt nicht bewegen.“ Ich kann meine Schultern nicht bewegen. „Ich kann meine rechte Hand bewegen, aber sie ist extrem schwach“, sagte sie. „Ich habe eine sehr fleckige Lähmung.“

AFM hat bei ihr mehrere bleibende Beschwerden hinterlassen, darunter Skoliose – eine Seitwärtskrümmung der Wirbelsäule – und eine verminderte Lungenkapazität. Außerdem hat sie Schwierigkeiten, ihre Körpertemperatur zu regulieren, und ihre Muskeln werden durch Überbeanspruchung müde und verspannt.

„Zusätzlich zum Teilen meiner Geschichte habe ich auch damit begonnen, Menschen über Behinderungsthemen aufzuklären. Ich möchte die Botschaft weitergeben, dass ich ein großartiges Leben habe, und das nicht trotz meiner Behinderung. „Meine Behinderung hat im Wesentlichen dazu geführt, dass für mich so viele großartige Dinge geschehen sind“, sagte sie.

„Es hat definitiv eine Weile gedauert, bis ich meine Behinderung akzeptiert habe, denn mein ganzes Leben hatte sich verändert, aber Kinder sind einfach sehr belastbar.“ Ich denke, mein Alter hat dabei sehr geholfen.‘

„Meine Behinderung ist ein integraler Bestandteil von mir, und ich möchte sie nicht ändern, weil mein Leben dann nicht mehr dasselbe wäre.“