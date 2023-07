Novak Djokovic machte einen emotionalen Eindruck, nachdem er im Wimbledon-Finale gegen Carlos Alcaraz eine Niederlage einstecken musste.

Der siebenmalige Meister wurde auf dem Centre Court vom 20-jährigen spanischen Talent mit 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 geschlagen.

5 Djokovic wurde im Finale von Alcaraz geschlagen Bildnachweis: Getty

5 Djokovic musste sein Interview nach dem Spiel unterbrechen, da er einige Tränen vergoss Bildnachweis: BBC Sport

5 Er war emotional, nachdem er mit seinem Sohn Stefan gesprochen hatte (links) Bildnachweis: BBC Sport

5 Djokovic trug sein Herz auf der Zunge Bildnachweis: BBC Sport

Den Fans im Südwesten Londons wurde ein spannendes Finale im Herren-Einzelwettbewerb 2023 geboten.

Beide Spieler zeigten während des gesamten Spiels echte Qualität und es war Alcaraz, der dieses Mal in Wimbledon als Sieger hervorging.

Djokovic ging als amtierender Champion in den Wettbewerb und jagte Margaret Courts Rekord von 24 Grand Slams hinterher. Er zeigte sich bei der Niederlage gnädig und machte zu Beginn des Interviews sogar ein paar Witze.

Aber als er nach dem Gefühl seiner Familie während eines so angespannten Spiels gefragt wurde, kamen seine Gefühle offenbar zum Vorschein.

Er blickte zu ihnen in der Menge auf und sagte: „Es ist schön, meinen Sohn immer noch da zu sehen und immer noch lächelnd.“

Der Serbe war dann sprachlos und blickte zu Boden, bevor er Tränen vergoss.

„Ich liebe dich“, fügte er nach der kurzen Pause hinzu. „Danke, dass du mich unterstützt hast und ich werde dich ganz fest umarmen, dann können wir uns alle lieben. Danke.“

Zuvor gratulierte er Alcaraz, nachdem er seinen ersten Wimbledon-Titel und seinen zweiten Grand Slam gewonnen hatte.

„Guten Tag an alle, nicht so gut für mich, aber gut für Carlos. Ich muss mit einem Lob an Carlos und sein Team beginnen. Was für eine Qualität am Ende des Spiels, als man aufschlagen musste.“

„Du kannst in der großen Situation einige große Spielzüge machen und das hast du absolut verdient. Erstaunlich.“

Er fügte hinzu: „Ich dachte, ich würde nur auf Sand und Hartplatz Probleme mit dir haben, aber nicht auf Rasen, aber jetzt ist es offensichtlich eine andere Geschichte als in diesem Jahr.“

„Herzlichen Glückwunsch, tolle Art, sich an den Untergrund anzupassen. Du hast vielleicht ein oder zwei Mal gespielt. Erstaunlich, was du im Queen’s gemacht hast, und Glückwunsch an alle in deinem Team.“

5 Alcaraz ist der neue Wimbledon-Champion Bildnachweis: AFP

Das Finale war für Djokovic alles andere als einfach, da er nach einer Zeitüberschreitung im zweiten Satz seinem Frust am Schiedsrichter Luft machte.

Dann zerschmetterte er seinen Schläger am Netzpfosten, nachdem er im fünften Durchgang seinen Aufschlag verloren hatte, was sich als entscheidend für den Titelgewinn von Alcaraz erwies.