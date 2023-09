Der Sportstudent Max Müller ist jung, leistungsfähig und fit – genau der Rekrut, den die Bundeswehr gebrauchen könnte. Eine Unterzeichnung wird er jedoch nicht in Betracht ziehen, da die Aussicht seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine noch weniger verlockend ist.

„Wenn ein Krieg ausbricht, muss man gehen“, sagte der 23-Jährige gegenüber AFP.

„Es könnte sein, dass ich sterbe.“

Für viele junge Deutsche kommt eine Militärkarriere nicht in Frage, was die enormen Herausforderungen für die Bundeswehr bei der Suche nach neuen Rekruten verdeutlicht.

Die Gewinnung neuer Talente ist eine dringende Aufgabe, da die Beamten nach der russischen Invasion in der Ukraine versuchen, die Truppenstärke zu erhöhen und eine dringend benötigte Überarbeitung der Streitkräfte durchzuführen.

Daten verdeutlichen die Herausforderung: Verteidigungsminister Boris Pistorius gab kürzlich bekannt, dass die Zahl der tatsächlichen Bewerbungen bei der Bundeswehr in den ersten fünf Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent gesunken sei, auch wenn die Anfragen nach Beratung zur Aufnahme gestiegen seien.

In dem verzweifelten Versuch, das Blatt zu wenden, hat die Armee in den letzten Monaten sowohl online als auch offline eine clevere Werbekampagne gestartet, um Nachwuchs zu gewinnen.

Während die deutschen Streitkräfte nicht in der Ukraine kämpfen, hat die Nähe des Konflikts alte Ängste geweckt, die in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg lange vergraben waren. Die Beteiligung Deutschlands am NATO-Verteidigungsbündnis bedeutet auch, dass die Truppen des Landes aufgefordert werden, bei der Überwachung der Ränder des an Russland angrenzenden Blocks zu helfen, was die Aussicht auf einen aktiven Kampf erhöht.

Selbst unter den Soldaten gebe es Berichten zufolge nur wenige Freiwillige für einen Einsatz an der Ostflanke. Einem aktuellen Spiegel-Bericht zufolge hat sich nur jeder Fünfte freiwillig der Kampfbrigade angeschlossen, die Deutschland in Litauen stationieren will.

Daher überrascht es nicht, dass es in einem Nachkriegsdeutschland, das lange Zeit eine pazifistische Haltung vertrat, umso schwieriger war, junge Menschen, die an ein komfortables Leben in der wohlhabenden EU-Nation gewöhnt waren, für die Mitgliedschaft zu gewinnen.

„Verwöhnte“ Generation

Einige bleiben dennoch begeistert. Miguel Aydogan, 18, sagte, er wolle seinen „Kindheitstraum“ verwirklichen und in die Armee eintreten.

Auch der Krieg in der Ukraine und die Möglichkeit, dass er eines Tages in den Kampf geschickt werden könnte, hätten ihn nicht abgeschreckt, sagte er – im Gegenteil.

„Deshalb bin ich hier – damit ich helfen kann“, sagte er gegenüber AFP nach einem kürzlichen Beratungsgespräch in einem militärischen Karrierezentrum in der westlichen Stadt Essen.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) trifft im Juni in Vilnius, Litauen, ein, wo er ankündigte, dass Deutschland 4.000 Soldaten stationieren werde. Foto: picture Alliance/dpa | Kay Nietfeld

Die Sitzung, an der er teilnahm, ist einer der ersten Schritte auf dem Weg zur Bundeswehr und beinhaltet, dass Offiziere potenzielle Rekruten durch verschiedene Optionen führen.

Über den traditionellen Weg hinaus, Soldat zu werden, versucht das Militär, andere Berufe zu besetzen, die von technischen Rollen bis hin zur Arbeit als Koch reichen, einige davon „in Uniform“, andere im zivilen Bereich.

Auch Lisa Hoffmann dachte über einen Eintritt in die Bundeswehr nach, möglicherweise im Gesundheitswesen. Sie „will mehr“, als ihr aktueller Job als Krankenschwester bieten könne, sagte sie.

Sie erkannte jedoch die Schwierigkeiten für das Militär, die jüngere Generation anzuziehen.

Das Leben in der Kaserne „schreckt viele junge Menschen einfach ab“, sagte der 23-Jährige der Nachrichtenagentur AFP nach einem Besuch im Essener Zentrum.

„Kein ‚Hotel Mama‘ mehr – das schreckt viele ab. Unsere Generation ist etwas verwöhnter.“

Demografische Herausforderung

Bestrebungen zur Aufstockung des Militärs hatten eigentlich bereits vor dem Ukraine-Krieg begonnen, mit dem Ziel, die Truppenzahl bis 2031 von derzeit rund 181.000 auf 203.000 zu erhöhen.

Aber Pistorius, der sein Amt im Januar angetreten hatte, räumte letzten Monat ein, dass die Zahl „ehrgeizig“ sei und sagte, sie werde überprüft.

Jahrzehntelange Unterinvestitionen haben dazu geführt, dass sich die Bundeswehr in einem traurigen Zustand befindet. Das Ausmaß des Problems wurde im März deutlich, als ein hochrangiger Gesetzgeber, der mit der Überwachung des Militärs beauftragt war, sagte, es habe von allem zu wenig.

Nach dem Krieg Russlands in der Ukraine hat Bundeskanzler Olaf Scholz einen Sonderfonds in Höhe von 100 Milliarden Euro vorgestellt, um die seit langem bestehenden Probleme zu beheben.

Auch die Bundeswehr leidet unter einem Reputationsproblem, nachdem Fälle rechtsextremer Sympathien unter Angehörigen der Spezialkräfte aufkamen.

Und wie in anderen Sektoren rekrutiert die Armee mit zunehmender Alterung der Gesellschaft aus einem immer kleiner werdenden Pool.

„Der demografische Wandel ist natürlich eine große (Herausforderung)“, sagt Hauptmann Heiko O., Berufsberater in Essen, zu dessen Aufgaben es gehört, Veranstaltungen zu besuchen, um Interesse zu wecken und potenzielle Nachwuchskräfte kennenzulernen.

„Wir haben weniger junge Leute, die einen Job suchen, und viel mehr Arbeitgeber, einfach weil die ältere Generation jetzt in den Ruhestand geht.“

