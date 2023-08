Für Harris ist es eine Frage, die den Punkt grundlegend falsch versteht. In ihren Gedanken ist sie die gleiche Person wie damals, als die vorherrschende Erzählung von ihr die einer Starstaatsanwältin, eines aufstrebenden politischen Talents und sogar der Zukunft der Demokratischen Partei war.

„Sie hätten mir in Iowa (vor 2020) folgen können“, sagte Harris zu POLITICO in einem von zwei Exklusivinterviews. „Vor vier Jahren hätte man dasselbe gesehen. Es ist immer so, wie ich war. Deshalb kann ich den Leuten nicht erklären, warum sie die Dinge so oder so charakterisieren. Es ist nicht so, dass ich mich gerade erst gefunden habe. Ich war immer hier und bin nie weggegangen.“

Aber privat geben ehemalige und aktuelle Mitarbeiter zu, dass sie sich zu Beginn darauf konzentrierte, sicherzustellen, dass klar war, dass sie zum Team Biden gehörte. Sie sprach Juristensprache, wirkte oft vorsichtig und hatte Mühe, Themen zu finden, die ihre Talente hervorhoben, sagen Verbündete. Sie geben privat und manchmal auch öffentlich zu, dass die ersten anderthalb Jahre schwierig waren.

Nun besteht die Hoffnung, dass die Rockies endlich hinter ihnen liegen. Und es sind konzertierte Anstrengungen im Gange, um sicherzustellen, dass sie nicht nur die Unterstützung erhält, die sie vom Weißen Haus braucht, sondern auch, dass die breite Öffentlichkeit die Seite an ihr sehen kann, die – ihrer Meinung nach – von den toxischen Elementen von DC überschattet wurde. Zu diesem Zweck Ihre Mitarbeiter versuchen, die Öffentlichkeit an diese Person zu erinnern, unter anderem indem sie Reporter einladen, sie hinter den Kulissen zu beobachten.

„Es war schon immer so, dass es einen Unterschied zwischen der Art und Weise gibt, wie die Leute in Washington sie sehen, und der Art, wie sie auf dem Land mit dem amerikanischen Volk ihr Ding macht. Ich denke, DC beginnt aufzuholen“, sagte Jeff Zients, Stabschef des Weißen Hauses. „Ich würde behaupten, dass sie die ganze Zeit über großartig war, aber da sie die Anforderungen des Jobs wirklich gemeistert und bereits so viel durchgemacht hat, ermöglicht ihr diese Erfahrung, auf einem noch höheren Niveau zu arbeiten.“

Die Verteidiger von Harris verweisen auf einen etwas positiveren Ton in der Medienberichterstattung im letzten Jahr oder so. Für sie ging es bei der Berichterstattung vor allem um Stil und nicht um Substanz, bis Harris sich dem Thema Abtreibung widmete. Damit rückte sie in den Mittelpunkt eines Themas, das nicht nur zu den Fähigkeiten des Vizepräsidenten passte, sondern auch zu einem Thema, über das DC tatsächlich sprach.

Und jetzt hat Harris World das Gefühl, dass es bis 2024 eine Chance gibt, ihr öffentliches Image weiter zu verbessern.