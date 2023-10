Die Kapitäne erzählten die Geschichte. Während der neuseeländische Kapitän Sam Cane zusah, der in der ersten Halbzeit vom Platz gestellt worden war, küsste Siya Kolisi sein rechtes Schweißband und brüllte in den Pariser Himmel. Seine südafrikanische Mannschaft hatte gerade das dritte Spiel in Folge mit einem Punkt Vorsprung gewonnen und sich damit den Weltmeistertitel gesichert. Aber hier ging es um viel mehr.

„Wir mussten auch heute kämpfen“, sagte Kolisi. „Ich kann nicht glauben, was wir getan haben.“ Menschen, die nicht aus Südafrika kommen, verstehen nicht, was das für unser Land bedeutet. Es geht nicht nur um das Spiel. „Unser Land macht so viel durch“, sagte er. „Ich möchte den Menschen in Südafrika sagen: ‚Vielen Dank‘.“ Dieses Team zeigt einfach, was man kann.“

Die Springböcke haben sich zu einem seltenen Symbol der Einheit in einem Land entwickelt, das unter einer Energiekrise, einem erheblichen Problem mit Kriminalität, himmelhoher Arbeitslosigkeit und finanzieller Ungleichheit leidet.

„Sport hat die Kraft, Einzelpersonen zu verändern … und die Stimmung ganzer Nationen zu heben“, sagte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa, der sich neben Kolisi aufstellte, als er am Samstag im Stade de France die Webb-Ellis-Trophäe in die Höhe stemmte. „Heute Abend haben uns Siya Kolisi und die Weltmeister von 2023 einen außergewöhnlichen, inspirierenden und inspirierenden nationalen Erfolg beschert, der unser Herz höher schlagen lässt und unsere Flagge noch höher hisst.“

Die Art dieses Sieges, ihr Einzug ins Finale und die Art und Weise, wie die Gruppe ihr gesamtes Talent herausgeholt hat, haben diese Mannschaft zu einer beliebten Mannschaft gemacht, die in der Heimat verehrt wird.

„Ich denke, als Team mögen wir Drama“, sagte Springboks-Flanker Pieter-Steph du Toit, der Spieler des Finales. „Wir hatten in den letzten Jahren Dramen. Es hat uns als Team sehr geholfen, das Drama zu überstehen und zu bewältigen, und es zeigt die Widerstandsfähigkeit des Teams.“

Pieter-Steph Du Toit leistete in der Verteidigung Südafrikas eine herausragende Leistung Bild: Baptiste Paquot/Abaca/Picture Alliance

Obwohl dieses Meisterteam im Ausland vielleicht nicht ganz so beliebt ist, genießt es großen Respekt, sowohl für seine Leistungen auf als auch außerhalb des Spielfelds.

„Herzlichen Glückwunsch an unsere südafrikanischen Brüder! Das, was ich am Erfolg dieser Mannschaft liebe, ist, was sie für das Land tut, insbesondere für diejenigen in Armut“, schrieb der großartige All Blacks-Star Sonny Bill Williams auf X, bevor er seine Perspektive weiter erläuterte (unten). ).

Für All Blacks-Kapitän Cane, der als erster männlicher Spieler in einem Weltmeisterschaftsfinale vom Platz gestellt wurde, standen die sportlichen Emotionen in krassem Gegensatz zu Kolisi, aber der Stolz war ähnlich.

„Es ist so, so schwer“, sagte er. „Ich fühle mich so verletzt, aber ich bin so stolz auf die Gruppe, wie sie sich gewehrt und uns die Chance gegeben hat, dieses Spiel zu gewinnen. Das spricht Bände für die Gruppe als Ganzes. Es ist eine fantastische Gruppe von Männern, die …“ Es liegt mir so sehr am Herzen, für die All Blacks zu spielen und Neuseeland stolz zu machen. Deshalb herrscht im Moment viel Kummer in den Kabinen (Umkleidekabine). Es ist schwer.“

Während dies in erster Linie ein sportlicher Triumph war, hoffen die Südafrikaner, wenn die Feierlichkeiten nachlassen, dass es zu einer bedeutungsvollen Veränderung kommen kann, wie Moloto Mothapo, ein Sprecher des südafrikanischen Parlaments, vorgeschlagen hat.

„Dieser Erfolg ist ein Beispiel für die transformative Kraft des Sports in Südafrika. Es geht nicht nur um den Sport; es geht um seine Fähigkeit, unsere vielfältige Nation zu vereinen, Hoffnung neu zu beleben und die Stärke zu zeigen, die aus unserer reichen Vielfalt resultiert.“

Es wird erwartet, dass die Springboks am Dienstag in ein jubelndes Südafrika zurückkehren, aber viele hoffen, dass ihr Erbe noch viel länger anhalten wird als dieses Turnier.

Herausgegeben von: Kalika Mehta